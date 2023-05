Střelec Řezníček se zasekl. A fotbalové Brno v lize dál strádá

Fanoušci na výjezdu do Uherského Hradiště vyvěsili ve svém sektoru transparent s nápisem „Bojujte za Brno“, který se jako pokřik používá v domácích zápasech, hlavně při nepříznivém vývoji. A situace před začátkem nadstavby nelichotivá rozhodně je. „Ten vzkaz ale neznamená, že tomu nedáváme vše,“ bránil se záložník Michal Ševčík.

Zápasy Zbrojovky Brno * Baník Ostrava – Zbrojovka Brno, sobota 6. května od 15 hodin

* Zbrojovka Brno – Pardubice, neděle 14. května od 15 hodin

* Jablonec – Zbrojovka Brno, neděle 21. května od 15 hodin

* Teplice – Zbrojovka Brno, středa 24. května od 19 hodin

* Zbrojovka Brno – Zlín, neděle 28. května od 17 hodin

Brněnský trenér Martin Hašek však připouští, že o nepříznivý vývoj v tabulce samozřejmě jde. „Do výchozí pozice jsme nepřidali body, tak jsme na barážové příčce. To není úplně veselé, ale čeká nás pět utkání a hodně záleží na tom, kdo to zvládne mentálně,“ hodnotil aktuální situaci Hašek. „Důležité je zachovat klid a nepanikařit,“ dodal kouč, který Zbrojovku převzal před třemi týdny.

A ta pod ním zatím nenastoupila ve stejném složení, v žádném ze čtyř zápasů Hašek neměl k dispozici ani vzdálenou podobu kádru v plné síle, přesto je tříbodový zisk za očekáváním. A cíl odvrátit starosti o udržení soutěže – byť třeba i jako účastník skupiny o záchranu, ale s pohodlným náskokem na dno tabulky – vzal za své. Pokud by se totiž nadstavba nehrála, Zbrojovku by čekal barážový souboj s mančaftem z druhé ligy.

Nezvládnuté celé jaro

Brno neudrželo ani místo v lépe nasazené trojici nadstavbové skupiny, a tak se jen dvakrát ocitne v pozici domácího mužstva. „Neoznačil bych to za komplikaci, že musíme třikrát ven. Zápasy se musí vyhrát nejlépe všechny a všude. Úplně bych neřešil, jestli máme doma o jeden zápas víc, nebo míň,“ odsekl novinářům po utkání Ševčík.

S nadsázkou to tak Brňané i mohli chtít, protože na vlastním stadionu jsou se šestnácti body vůbec nejhorším týmem soutěže, výlet do Ostravy a daleké cesty na sever Čech do Jablonce a Teplic však na síle určitě týmu nepřidají.

Jací protivníci se Zbrojovce postaví, mladý záložník řešit nechtěl. Dobře ví, že problém tkví v brněnské hře, nikoli v hvězdných výkonech soupeřů. „Na ostatní týmy se vůbec nekoukám. To spíš my jsme nezvládli posledních patnáct zápasů tak, jak bychom chtěli, a to nás odsuzuje k boji o záchranu,“ shrnul talentovaný tvůrce hry.

Samotný a otrávený kanonýr

Brno se navíc v závěru sezony nemůže opřít o svoji největší a v jarní části takřka jedinou funkční zbraň. Ne že by nejlepší kanonýr soutěže Jakub Řezníček chyběl, v posledních třech zápasech se však vůbec nedostává do šancí.

„Káca s Hofim (obránci Slovácka Michal Kadlec se Stanislavem Hofmannem) se mu dobře věnovali. V první půlce mi přišel otrávený. Napadal sám, Brno bylo hodně zalezlé, moc míčů tedy neměl. Plus pro nás. Je to nebezpečný útočník, dobře že jsme ho pokryli,“ líčil spokojeně po nedělním duelu domácí obránce Petr Reinberk.

Že je Řezníček na hrotu osamocený a navíc se mu věnují speciálně přidělení hlídači, není na jaře novinka. V posledních zápasech však mizí nabídky do šancí. „Několikrát jsme si sice mohli myslet na to, že bychom si nějakou vypracovali, drželi jsme míč ve velkém počtu na soupeřově půlce, ale nic z toho nebylo. Spíš jen situace, že jsme se nadechli na lavičce, ale bohužel,“ ilustroval trenér Hašek opakující se průběh posledních utkání na případu toho se Slováckem.

A k tomu řeší potíže se skládáním soupisky. Citelná je zejména ztráta Filipa Součka, který nesmyslně v závěru zápasu po faulu ještě dupl na nohu ležícího soupeře a byla z toho červená. „Hloupost, moc dobře to ví, v kabině jsem tam viděl i slzy, ale nejde to už vzít zpátky. Křičet na něj nebudu, nic bych tím nezměnil. Dokážu se vcítit do toho, jak mu je. Víc než zlost cítím lítost, že vrhá svůj díl zodpovědnosti na druhé,“ potvrzuje Hašek renomé kouče-psychologa, který do duelu v Ostravě nemůže počítat ani se zraněnými Endlem, Šuralem a Pachlopníkem.