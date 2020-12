Brněnský trenér Machálek: Hráči si pohrávají s osudy lidí v klubu

„Jak je to už v našich domácích zápasech obvyklé, zase jsme to nezvládli. Nezvládli jsme to vlastní vinou, protože vstup do utkání byl z naší strany polovičatý, nezodpovědný,“ zlobil se brněnský kouč Miloslav Machálek. „Vypadá to, že začínáme hrát, až když prohráváme, a to někdy bývá pozdě. Dnes se na to hodí rčení: pozdě bycha honit,“ skřípal zuby.

Zbrojovku potopila úvodní dvacetiminutovka, ve které dvakrát inkasovala z kopačky rozjetého Patrika Brandnera. „Musíme uznat, že Budějovice byly v prvním poločase ten nejlepší soupeř, proti kterému já jsem hrál. Byli na nás perfektně připravení,“ chválil soupeře kapitán Pavel Dreksa.

Jiní ale hledali problémy spíše u sebe. „Poločas to bylo hrozné, neudržel jsem balon, nedařilo se mi s ním. Týmu jsem nepomohl. Nebudu se za nic schovávat,“ sypal si popel na hlavu útočník Antonín Růsek.

Právě on dal Brnu naději vyrovnávacím gólem a Zbrojovka vypadala patnáct minut po půli výborně, více než jeden gól ale z mnoha akcí nevydolovala. „My se snažili s tím něco udělat, opticky to možná vypadalo, že se o něco snažíme, ale bylo to ovlivněné vedením soupeře. Byly tam nějaké závary, šance jsme měli, ale kdybychom z toho něco vytěžili, bylo by to možná nezasloužené. Někdy je lepší prohrát a poučit se z toho,“ snažil se myslet pozitivně Dreksa.



Že bude mít zápas dohru, naznačují slova kouče. „My nejsme doma schopni potvrdit venkovní zápasy, kdy na těžkých soupeřích získáme aspoň bod. Propadáme se v tabulce pravdy. To je celá příčina, že se topíme na dně tabulky. Pokud tohle nezlepšíme a nebude tam zdravé sebevědomí… Připadá mi, že si hráči pohrávají s osudy mnoha lidí v klubu a i se svými osudy,“ varoval Machálek.