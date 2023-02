Priske se zlobil: Okradli nás o penaltu. A drama na konci? Velké ponaučení

Nedivte se, když se Sparta ve Zlíně po přestávce dostala do nečekaných problémů. Z pohodlného vedení 3:0 byl v mžiku průběžný stav 3:2 a domácí nakonec nebyli daleko od vyrovnání.

Nekazí vám trochu výkon ze závěru zápasu radost z vítězství?

Určitě ne. Věřte, že jsem šťastný a kluci by měli být se mnou. Jsme v pozici, kdy jsou pro nás výhry naprosto stěžejní. Jsme profesionálové, rádi bychom byli perfektní, a uvědomujeme si, že ve druhém poločase nastalo spoustu situací, které jsme mohli a měli řešit lépe. Podívejte se ale také na to, kolik jsme si tady vytvořili šancí, jak obětavě a s jakým úsilím jsme bránili pokutové území. Podle mého názoru jsme navíc v prvním poločase byli okradeni o penaltu...

Čvančara centroval před bránu a míč paží zablokoval domácí Fantiš. Vyznáte se v českém posuzování hry rukou?

Není to jednoduché. Ve druhém našem zápase v řadě hráč soupeře zahrál v pokutovém území evidentně rukou, ale penalta se nepískala ani jednou - a to jsem určitě už zapomněl na spoustu podobných situací z první poloviny sezony. Taková je ovšem realita, se kterou těžko něco udělám. Samozřejmě, že se musíme především soustředit na sebe, ale detail v podobě odpískané či neodpískané penalty je v určitých pasážích zápasu důležitý.

Ruka, o které se mluvilo před týdnem V minulém kole rozhodčí chybovali, když neposoudili jako nedovolenou ruku slávisty Ogbu v Teplicích. Domácí měli kopat penaltu, potvrdila komise rozhodčích. Sudí Tomáš Klíma se však ještě předtím zarytě hájil.

Ostatně po penaltě Zlína ve druhém poločase jste se dostali pod obří tlak.

Bylo znát, že když jsme ubrali na výkonnosti o několik procent, hned se to projevilo a nastaly problémy. Je to pro nás ponaučení. Možná větší, než kdybychom vyhráli hladce tři nula.

Budete k hráčům kvůli závěru zápasu kritický?

Určitě jsme měli utkání dohrát lépe a ve větším klidu, to je bez debat. Ale pokud si mám vybrat, jakým způsobem budu hodnotit výkon týmu, raději se budu soustředit na tři vstřelené góly a spoustu vytvořených příležitostí. Výkon v závěru zápasu však nepřehlížím, nejsem slepý, s hráči si všechno rozebereme, vyhodnotíme. Budu kritický, ale teď si pojďme užít výhru.

Budete se více bavit s brankářem Kovářem, který v několika situacích působil poněkud bohorovně?

Vždycky se bavím se všemi hráči. Kovy je skvělý brankář, obrovský talent a já jsem s ním velmi spokojený. Žádám po něm, aby riskoval, aby hrál nohama, což je jeho přednost. Je v tom nejlepší v lize a velmi nám pomáhá při rozehrávce i ve výstavbě hry. Samozřejmě, že u každého hráče platí, že musí najít správný balanc mezi tím, kdy by měl balon raději nakopnout dopředu a kdy ho může podržet déle.

S výjimkou zpackaného derby na Slavii se vám od října daří vítězit na hřištích soupeřů, což byla v minulosti velká sparťanská bolest. Co se změnilo?

Nemám pro to úplně jasné vysvětlení, ale jsem šťastný, že to tak je. Musíme v tom pokračovat, být disciplinovaní v každém zápase a pokusit se tuhle vítěznou sérii natáhnout dál.