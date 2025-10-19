Sparťané tak udělali radost slávistům, kteří jim v sobotu bezbrankovou remízou se Zlínem nabídli možnost jít do tříbodového trháku.
„Její výsledek jsme znali, ale Slavii jsme neřešili. Má svoje problémy, my také. Všichni, hráči i já, jsme zklamaní. Nepředvedli jsme výkon na naší úrovni,“ prohlásil Priske.
To na vaší reakci bylo vidět, během utkání jste byl k hráčům hodně kritický.
Nevytvořili jsme si dostatek šancí, měli jsme nízké xG, málo střel na bránu. Ztratili jsme dva body s týmem, který hraje o život. Domácí chodili důrazně do každého souboje, nám chyběla kvalita.
Nakonec jste mohli i prohrát. Zatrnulo vám při šanci Marinelliho?
Chtěli jsme zvítězit, vsadili jsme všechno na útok, změnili jsme rozestavení, dostali do hry více ofenzivních hráčů, ale stejně nám to nepřineslo tolik šancí, kolik jsme chtěli. Možná jen Mercadovu, kterou domácí vykopli z brankové čáry.
Překvapilo vás Slovácko aktivnějším pojetím hry?
Bylo agresivnější než v předchozím zápase v Boleslavi. Presovali ve vyšším postavení. Tady jsou zápasy vždycky těžké, domácí hrají důrazně, sem tam tahají čas při autech, rozích, ale na to jsme zvyklí. Měli jsme s tím poradit lépe. Musíme se zlepšit.
Jaký vliv měla reprezentační přestávka?
Můžeme hádat, ale po předchozí pauze jsme prohráli v Hradci. Reprezentační přestávky tady jsou a budou, další v listopadu, pak v březnu. Chceme titul, takže se s tím musíme vyrovnat. Když to vztáhnu k minulému zápasu v Hradci, teď máme bod, což je posun.
Ani na lavičce nebyl kapitán Haraslín. Chyběl vám v ofenzívě hodně?
O jeho kvalitách víme, je to nadstandardní hráč, ale těžko říct, jak by zápas vypadal s ním. Kdy přesně se vrátí, momentálně nevíme. Z reprezentačního srazu přijel lehce zraněný.
Už v přestávce jste stáhl Rrahmaniho. Nelíbil se vám jeho výkon, nebo jste se bál, že by po žluté kartě za protesty nemusel dohrát?
Bylo to od všeho něco. Některé situace měl řešit jinak. Vystřídali jsme za něj Kuchtu, od něhož jsme čekali větší tlak na defenzivu, větší energii.
Splnil taktické pokyny?
Měl šance, zejména na začátku druhého poločasu, dobré momenty, ale musím se podívat na zápas ještě jednou. Takhle hned po jeho skončení je těžké to hodnotit. Soupeř bránil dobře v bloku, měli jsme být aktivnější.