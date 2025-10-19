Chance Liga 2025/2026

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

  19:17
Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy nebyl schopen dát gól a jen remizoval 0:0.

Sparťanský trenér Brian Priske | foto: MAFRA

Sparťané tak udělali radost slávistům, kteří jim v sobotu bezbrankovou remízou se Zlínem nabídli možnost jít do tříbodového trháku.

„Její výsledek jsme znali, ale Slavii jsme neřešili. Má svoje problémy, my také. Všichni, hráči i já, jsme zklamaní. Nepředvedli jsme výkon na naší úrovni,“ prohlásil Priske.

To na vaší reakci bylo vidět, během utkání jste byl k hráčům hodně kritický.
Nevytvořili jsme si dostatek šancí, měli jsme nízké xG, málo střel na bránu. Ztratili jsme dva body s týmem, který hraje o život. Domácí chodili důrazně do každého souboje, nám chyběla kvalita.

Nakonec jste mohli i prohrát. Zatrnulo vám při šanci Marinelliho?
Chtěli jsme zvítězit, vsadili jsme všechno na útok, změnili jsme rozestavení, dostali do hry více ofenzivních hráčů, ale stejně nám to nepřineslo tolik šancí, kolik jsme chtěli. Možná jen Mercadovu, kterou domácí vykopli z brankové čáry.

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Překvapilo vás Slovácko aktivnějším pojetím hry?
Bylo agresivnější než v předchozím zápase v Boleslavi. Presovali ve vyšším postavení. Tady jsou zápasy vždycky těžké, domácí hrají důrazně, sem tam tahají čas při autech, rozích, ale na to jsme zvyklí. Měli jsme s tím poradit lépe. Musíme se zlepšit.

Jaký vliv měla reprezentační přestávka?
Můžeme hádat, ale po předchozí pauze jsme prohráli v Hradci. Reprezentační přestávky tady jsou a budou, další v listopadu, pak v březnu. Chceme titul, takže se s tím musíme vyrovnat. Když to vztáhnu k minulému zápasu v Hradci, teď máme bod, což je posun.

Ani na lavičce nebyl kapitán Haraslín. Chyběl vám v ofenzívě hodně?
O jeho kvalitách víme, je to nadstandardní hráč, ale těžko říct, jak by zápas vypadal s ním. Kdy přesně se vrátí, momentálně nevíme. Z reprezentačního srazu přijel lehce zraněný.

Už v přestávce jste stáhl Rrahmaniho. Nelíbil se vám jeho výkon, nebo jste se bál, že by po žluté kartě za protesty nemusel dohrát?
Bylo to od všeho něco. Některé situace měl řešit jinak. Vystřídali jsme za něj Kuchtu, od něhož jsme čekali větší tlak na defenzivu, větší energii.

Splnil taktické pokyny?
Měl šance, zejména na začátku druhého poločasu, dobré momenty, ale musím se podívat na zápas ještě jednou. Takhle hned po jeho skončení je těžké to hodnotit. Soupeř bránil dobře v bloku, měli jsme být aktivnější.

Vstoupit do diskuse

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

19. října 2025  19:17

ONLINE: Jablonec - Dukla 0:0, Tekijaški v dobré pozici, trefuje jen střed brány

Sledujeme online

Vydrželi dvanáct soutěžních zápasů, poprvé padli jablonečtí fotbalisté až v minulém kole. Ve 12. dějství Chance Ligy se chtějí vrátit na vítěznou vlnu. Čelí jednomu z nejhorších týmů tabulky, pražské...

19. října 2025,  aktualizováno  19:11

Kluci, mě se nemusíte bát. Trenér Galásek po prohře v premiéře žehral i na nervozitu

Nový trenér, nový trávník... Jen výkon Baníku se nezměnil. A jeho fanoušci trpí. Leč od trenéra Tomáše Galáska, který v týdnu nahradil Pavla Hapala, se za pět dnů nedaly čekat zázraky. Ostravští...

19. října 2025  18:45

ONLINE: Liverpool hraje šlágr s United, Aston Villa otočila zápas na Tottenhamu

Sledujeme online

Šlágrem 8. kola anglické fotbalové ligy je jednoznačně souboj Liverpoolu s Manchesterem United. Výkop má v 17.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. Ještě předtím zvládla Aston Villa...

19. října 2025  14:50,  aktualizováno  17:35

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Penalta! Tak ne, není. A Karvinští se rozešli s Olomoucí smírně

Penalta nepenalta byla klíčovým momentem utkání fotbalistů MFK Karviná se Sigmou Olomouc. Shodli se na tom trenéři obou mužstev, domácí Marek Jarolím a hostující Tomáš Janotka. Utkání skončilo 1:1.

19. října 2025  14:26

Viktoria Žižkov slaví výhru nad Vlašimí, rezerva Slavie padla s poslední Kroměříži

Bývalý reprezentant Zdeněk Ondrášek v utkání 13. kola druhé ligy rozhodl o výhře fotbalistů Viktorie Žižkov 2:1 nad Vlašimí. Středočeši prohráli poprvé pod vedením trenéra Bohuslava Pilného. Rezerva...

19. října 2025  13:17

V 82 letech stále rozhodčím. Budu zase přísný, lidé jsou zlí, mrzí Topinku

Premium

Když Josef Topinka poprvé oblékl černý úbor, foukl do píšťalky a zahájil fotbalový zápas, lidstvo ještě neznalo mobily ani sociální sítě a Československo si mohlo o demokracii nechat jen zdát....

19. října 2025

Messi je poprvé nejlepším střelcem MLS, základní část završil hattrickem

Osmatřicetiletý Lionel Messi se stal s 29 góly poprvé nejlepším střelcem MLS. Základní část zámořské fotbalové soutěže zakončil hvězdný útočník Interu Miami v sobotu hattrickem proti Nashvillu, na...

19. října 2025  10:32

Hyský po premiéře: V Plzni byla spousta pozitiv, ale já chci od mužstva i jiné věci

Když po zápase fanoušci fotbalové Plzně skandovali jeho jméno, nový trenér Martin Hyský prstem ukazoval na hráče, kteří vydřeli důležité vítězství nad Bohemians (1:0). „Klukům bych chtěl fakt moc...

19. října 2025

Žena říkala: Neřvi, je to v televizi. Trousil se ale při první výhře s Pardubicemi neovládl

Jan Trousil má za sebou úspěšný debut na lavičce pardubických fotbalistů v roli hlavního kouče. Ve 12. kole Chance ligy s nimi porazil 2:1 Mladou Boleslav a v tabulce ji tak dostal pod sebe. Když na...

19. října 2025  8:45

