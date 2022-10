Priske po výprasku: Ostuda! Góly jako vánoční dárky, ale naší cestě dál věřím

Sparta v Edenu vybouchla, utrpěla nejvyšší porážku v derby od roku 1948 a po jedenácti ligových zápasech bez porážky tvrdě narazila.

Ostudný výsledek, trenére.

Souhlasím, o tom není pochyb. Nemůžeme si dovolit do derby nastoupit a hrát tímto stylem. Slavia nás potrestala a já se musím omluvit všem fanouškům. Veškerý jejich hněv a kritiku musíme přijmout.

Sparta na hřišti působila nepřipraveně. Prozradíte, jaký byl váš taktický záměr?

Věřím, že jsme byli připravení dobře. Slavii jsme měli nakoukanou, věděli jsme, jakým způsobem hraje a jakým způsobem proti ní musíme hrát my. Po prvním gólu jsme se ale sesypali. Neudrželi jsme míč, v ofenzivě jsme byli bezzubí, kupili jsme chyby vzadu. Branky, které jsme inkasovali, byly pro Slavii jako vánoční dárky.

Ráz zápasu určila situace už z páté minuty, kdy chyboval Vitík.

Chyby se stávají, ale já jsem zklamaný z toho, jaká byla naše reakce. Přijali jsme fakt, že je Slavia lepší, že nás přeběhá, fyzicky přejede. V osobních soubojích jsme nestačili, nebyli jsme sebevědomí.

Co vám letělo hlavou, když jste šli do kabiny za stavu 0:4? Dorazili tam i sportovní ředitel Tomáš Rosický a manažer Tomáš Sivok.

Ale to není nic neobvyklého, oba chodí do kabiny pravidelně. Před zápasem, o poločase, po něm. Samozřejmě, že byli naštvaní, ale to jsme byli všichni.

Věřili jste vůbec, že po přestávce můžete zápas aspoň zdramatizovat?

Když prohráváte o čtyři góly, je to těžké. Po hráčích jsem chtěl, aby hráli lépe s míčem, aby přidali v soubojích, aby byli aktivnější. A pokud bychom dali gól nebo dva, nikdy nevíte, co se může stát. Na druhou stranu za to, co jsme předvedli v prvním poločase, jsme si nezasloužili nic.

Po nezvládnuté letní evropské kvalifikaci je derby dalším klíčovým momentem, který jste nezvládli. Pořád věříte nastolené cestě?

Stoprocentně! Jdeme správným směrem. Prohráli jsme velkou bitvu, bolí to, jsme zklamaní a smutní, ale válka bude ještě dlouhá. Před derby jsme neprohráli jedenáct zápasů v řadě, stříleli jsme góly a potvrdili, že se zlepšujeme.

Ale v derby?

Zahráli jsme podprůměrně, prohráli jsme souboje, darovali jsme soupeři branky. Výsledek beru na sebe. Nejvíc mě mrzí, jak jsme zklamali naše skvělé fanoušky. Ztratili jsme část jejich důvěry a musíme si ji teď začít budovat zpátky.

Máte dostatečně silný tým na to, aby jste týmům, jako je Slavia nebo Plzeň, konkuroval?

Ano, jsem o tom přesvědčený.

Ve velkých zápasech však hráči potenciál zatím neukázali. Proč?

To je velká otázka. Výsledky nebyly ideální, ale třeba zápasy s Vikingem nebo doma s Baníkem jsme měli vyhrát, chybělo málo, kvalita v zakončení, lepší řešení. Hráče vidím každý den a vím, čeho jsou schopní, musíme být však mnohem odolnější v momentech, kdy se nám nedaří. Stát při sobě. Zvládat osobní souboje. Získávat druhé míče. Příště musíme zahrát mnohem lépe.