Priske po derby přiznal: Obětovali jsme sami sebe. Jsem hrdý na celý tým

Sparta ve vypjatém utkání přetlačila rivala poprvé v sezoně, když v dlouhém nastavení rozhodl z penalty domácí kapitán Ladislav Krejčí. Byl to ovšem od lídra tabulky docela jiný výkon, než na který jsou fanoušci většinou zvyklí: opatrnější, defenzivnější, pragmatický.

Může to zní zvláštně, ale v dlouhodobém měřítku také neudržitelný. Souhlasíte?

Jasně. Jsme tady, abychom dominovali, abychom tvořili hru, o což se v drtivé většině zápasů také snažíme. Chceme a často míváme vysoké držení míče, klidně přes sedmdesát procent, ale teď hrajeme o titul, který na Spartě devět let nebyl. Toužíme po něm, chceme ho.

Proto jste ve čtvrtém derby ligové sezony zvolili jinou taktiku? Hluboký blok a čekání na to, co vymyslí soupeř.

Předchozí zápasy se Slavií jsme hráli otevřeně a ani jednou jsme ji neporazili. Museli jsme něco změnit. Obětovali jsme kus sebe, našli jsme ve hře soupeře slabinu a měli jsme i štěstí, které nám předtím chybělo. Nyní je klíčové, že máme tři body, v dlouhodobějším měřítku se ale určitě chceme vrátit k naší hře. Nebylo jednoduché sledovat, jak často Slavia drží balon, že ho má více než osmdesát procent času, my jsme však byli až neskutečně disciplinovaní.

Co bylo v utkání nejdůležitější?

Naše nastavení bylo jasné: zkrátit hřiště, trochu hru zpomalit, nechat Slavii iniciativu. Poslední derby byla nahoru dolů, nebyly to naše nejlepší zápasy. Tentokrát jsme byli mnohem kompaktnější, což platilo především v prvním poločase. Kdybychom v jeho závěru nedostali branku, bylo by to perfektní.

Co druhý poločas?

Chvílemi jsme byli zbytečně pasivní, hlavně po druhém vstřeleném gólu, ale můžu kluky jen pochválit za to, jak během týdne absorbovali tolik změn. Nejde jen o ty na hřišti, ale i o náhradníky, byl znát silný týmový duch. Ondra Čelůstka byl po dlouhé době na lavičce a úžasně všechny podporoval, před zápasem, během něj, to bylo pro nás hodně důležité.

Cítíte, že jste vítězstvím nad Slavii de facto získali titul?

Ještě ne. Ve hře zůstává devět bodů a my vedeme tabulku o pět. Ale je jasné, že emoce, které šly z hráčů, fanoušků i z nás trenérů a členů realizačního týmu, byly důkazem vášně, s kterou naši práci děláme. Byla to i reakce na to, že nás Slavia v poslední době porážela. Je fajn, že jsme jí to teď vrátili.

Opět rozhodl kapitán Ladislav Krejčí, pro vás v současnosti pan Nepostradatelný.

Je to náš klíčový hráč. Už jsem několikrát vyzdvihoval jeho vůdcoství, mentalitu, je vzorem pro všechny. Dává tým dohromady. Vůbec nechci přemýšlet o tom, že by tu třeba nebyl, i když přestupy jsou součástí fotbalu. Věřím, že zůstane, že se tady bude dál zlepšovat. Je to skvělý kluk a moc nám pomáhá.

Do sestavy jste vrátil Sörensena, který ke stabilní defenzivní práci přidal vstřelený gól. Co jste říkal na jeho výkon?

Samozřejmě jsem z něj byl nadšený. Stejně jako řada dalších kluků zvládl utkání skvěle, celou sezonu odehrál na vysoké úrovni, je úžasné, že ho máme zpátky. Nabízí nám to víc možností. Můžeme využit Krejčího v záloze, kde podstupuje spoustu soubojů. Já bych rád vyzdvihl i mladého Vydru, který se v takovém zápase předvedl fantasticky. Jsem rád, že máme víc možností, třeba i díky hráčům z akademie.

Důležitou roli měl znovu i Mabil, faulovaný před rozhodující penaltou. Pomohl vám i nedávno v Liberci, byť jeho výkony veřejnost většinu jara kritizovala.

Není pochyb o tom, že jsme oba čekali, že bude po svém příchodu výraznější, ale konkurence mu to hodně ztížila. Čvančara, Kuchta, Haraslín, všichni byli ve výborné formě, produktivní. I proto Awer nehrál tolik, jak čekal, i proto se mu tolik nedařilo, byť v posledních týdnech svou roli akceptoval. Jeho jediná ambice je zisk titulu a dělá všechno pro to, aby týmu pomohl.

Ve Spartě je na hostování s opcí, zůstane i dál?

Na to je v tuhle chvíli ještě brzy.