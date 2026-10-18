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„Je to pro nás zklamání, ale s Baníkem to byl vyrovnaný zápas. Baník měl nějaké šance, ale my jsme měli největší, ať jde o Brunese, Vojtu, anebo Mercada. Nebyli jsme schopni dát gól, abychom vyhráli,“ prohlásil sparťanský trenér Brian Priske.
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Nečekal jste, že váš tým přece jen bude mít větší sebevědomí vzhledem k tomu, jak na tom jste vy a Baník, který se souží?
To je také důvod našeho zklamání, neodehráli jsme dobrý zápas. V prvním poločase to bylo příliš pomalé, příliš jsme chybovali, ztráceli míče v nebezpečných prostorech. Nedokázali jsme se vyrovnat s tvrdou a intenzivní hrou Baníku. V těch klíčových momentech, při těch největších šancích, při kvalitě, kterou naši hráči mají, jsme měli uspět a mít tři body.
V závěru šli tři vaši hráči na jednoho obránce Baníku a Mercado místo přihrávky nepřesně střílel. Byl to jeden z těch vámi zmíněných rozhodujících okamžiků?
Ano, to byla přesně ta situace, o které jsem mluvil. Měl to být gól, musíme to vyřešit lépe.
Šance nevyužívají ani vaši útočníci. Jak těžké to je pro mužstvo?
Je to těžké, nebudu lhát. Všichni to víme. Tak to je. Nejde to jen tak změnit, musíme na tom tvrdě pracovat, jet dál. Je to nejtěžší část ve fotbale. Problém je, když ztratíte trochu sebevědomí nebo rytmus v tom, co děláte. Na hráčích společně s námi, s realizačním týmem, je, abychom to zvládli, protože góly dávat potřebujeme.
Po první půli jste střídal obránce Ki-Jana Hoevera, který mohl po zákroku na Filipa Kubalu dostat druhou žlutou kartu. Měl jste obavy, aby ho sudí nevyloučil?
To bylo jasné. Měl tam žlutou kartu a potom byl v souboji, který nevypadal úplně dobře, takže jsme nechtěli nic riskovat.
Nepodceňuje Hoever některé situace směrem dozadu?
Nemyslím si, je koncentrovaný ve všech situacích.
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Standardní situace Sparty měl na starosti váš asistent Jack Wilson, ale koncem září odešel. Kdo je převzal po něm a jak jste spokojený?
Teď je má pod sebou Diarmuid O’Carroll. Jsem spokojený. Spolupráce je velmi dobrá, ať už s námi, nebo s hráči. Celkově se na standardkách snažíme pracovat, aby se nám v nich jako v předchozích zápasech dařilo. Když máte změněnou sestavu, má to vliv i na to, jak standardní situace vypadají. Ve čtvrtek je zahrával Andy Irving, dneska Roman Macek s Patrikem Vydrou. Teď jsme ve fázi, kdy se je snažíme trénovat, abychom z nich něco vytěžili.