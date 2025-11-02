Chance Liga 2025/2026

Priske: Proč venku hrajeme hůř než doma? Taky bych rád věděl. Výkon neakceptoval

Navenek zůstal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske klidný, ale určitě v něm všechno vřelo. Sotva hosté srovnali, záhy střelou z dobrých dvaceti metrů strhl vedení na stranu Karviné útočník Gning. „Jako každý náš fanoušek jsem byl frustrovaný. Je to logické, když jsme tím přišli o body,“ řekl novinářům.
Sparťanský trenér Brian Priske | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karvinský stoper Dávid Krčík po dlouhém autu prodlužuje míč na Aboubacara...
Souboj fotbalistů Karviné a Sparty před domácí brankou po dlouhém rohu hostů
Emmanuel Ayaosi z Karviné si hlídá míč před sparťanem Kasperem Kairinenem.
„Musím však uznat, že jsme dnes co se týče výkonu byli tím týmem v závěsu my,“ pokrčil rameny po další venkovní ztrátě.

Čím to bylo, že vás Karvinští přehráli i přestříleli?
Domácí byli rozhodně lepší, což je důvod, proč jsem tak nespokojený a frustrovaný. Hlavně kvůli našemu výkonu, protože měl být lepší. Máme na víc, než jsme dneska předvedli. Musíme ale přijmout a respektovat úsilí a výkon domácích. My si však musíme uvědomit, že to od nás nebylo dobré. Jsem si jistý, že všichni v naší kabině vědí, že musejí udělat daleko více, abychom uspěli.

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

První gól jste dostali po dlouhém autu Jiřího Fleišmana, druhý po střele z dálky. Kde jste chybovali?
U toho prvního jsme prohráli hlavičkový souboj a u střílejícího hráče jsme ve vápně nebyli dostatečně těsně. U druhého jsme dvakrát odevzdali balon soupeři a skončilo to tečovanou střelou. Každopádně jsme obě situace měli řešit lépe. Možná byl před tím druhým faul na Birmančeviče. Přesto se musíme s takovou situací lépe vypořádat. Nebránili jsme dobře, Karvinští měli příliš mnoho šancí.

Zatímco doma zápasy zvládáte, venku hrajete hůře. Proč?
To bych také chtěl vědět... Nedovedu v tuto chvíli vysvětlit, proč nejsme schopni výkon jako doma zopakovat i venku. Asi nám od všeho chybí kousek, venku nejsme schopni předvádět naší hru. Souhlasím, že je to problém. Ztratili jsme v lize body na Slovácku (0:0) i v Hradci Králové (1:2). Musíme dál makat.

Už o přestávce jste střídal obránce Emmanuela Uchennu, který měl žlutou kartu a hrozilo mu vyloučení. Co jste mu říkal?
Nic zvláštního. Stáhl jsem ho kvůli tomu, že měl kartu a také několik situací, které rovněž zaváněly faulem. Chtěl jsem tak chránit tým.

Souhlasíte, že sudí Jakub Wulkan byl vůči němu benevolentní, když mu dal jen jednu žlutou kartu?
Ne, to opravdu nevím, nedokážu posoudit. Ale nemyslím si, že tam byl nějaký problém.

Jak jste byl spokojený se střídáními?
Nebylo to jen o střídajících hráčích. Na hřišti bylo hodně fotbalistů, kteří nepodali výkon, na jaký jsme u nich zvyklí. Ale je to moje zodpovědnost. Jsem první, na koho by se po této prohře mělo střílet, mohl a měl jsem udělat daleko více. Ale i hráči. Bylo jich dost, kteří nepředvedli odpovídající výkony a zejména v rozhodujících momentech.

V 76. minutě šel do hry Lukáš Haraslín, který se vrací po zranění. Byli jste domluveni na nějakém časovém úseku?
S týmem poprvé trénoval až těsně před utkáním. Je na cestě zpět, takže je potřeba ho postupně dostávat do hry a minuty mu dávkovat.

14. kolo

15. kolo

Kompletní los

13. kolo

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
5. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

