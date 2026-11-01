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Chance Liga 2026/2027

Priske také o zlobě fanoušků: Všichni jsme naštvaní. Od sudích čekám profesionalitu

Autor:
  21:40
Sparťanský trenér Brian Priske

Sparťanský trenér Brian Priske | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský obránce Tobias Guddal v objetí s Ladislavem Krobotem z Bohemians
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty
Sparťanský obránce Viktor Vitályos hlavičkuje v souboji s Petrem Mirvaldem z...
Záložník Roman Květ z Bohemians hraje míč před Sivertem Mannsverkem ze Sparty.
8 fotografií
Zkroušeně stáli před nespokojenými fanoušky a zase poslouchali zlověstné skandování. Pokolikáté už? „Chápu, že jsou lidi frustrovaní, ale to samé platí pro nás a celou kabinu,“ mračil se sparťanský trenér Brian Priske po bezbrankové remíze v Ďolíčku.

Místo aby se Sparta po třináctém kole vrátila na druhé místo za Slavii, ztrácí na lídra ze čtvrté příčky už osm bodů. I proto hostující kotel na hráče po závěrečném hvizdu skandoval: „Bojujte za Spartu!“

Podle vás bojovali, trenére?
Jednoznačně. Bojovali statečně a tvrdě, ale nevyhráli jsme. A všichni víme, že fotbal je o výsledcích. Jsme naštvaní, frustrovaní, ale určitě bych netvrdil, že hráči nebojovali. A doufám, že to lidi viděli. Byl to další zápas, který jsme měli vyhrát.

Šancí jste měli znovu na tři zápasy. Co jste prožíval při té Vydrově, který z metru netrefil prázdnou bránu?
Nebylo to jen o téhle příležitosti. Všichni jsou teď nešťastní a zklamaní. Nejen Vydra, ale také Jurásek, Alcócer, Singhateh, Brunes. Každý z nich chce střílet góly, ale v posledních zápasech se nám to prostě a jednoduše nedaří. Jsme ve fázi, kdy nejsme schopní míč do brány dotlačit.

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Proč? Je to o kvalitě? O sebevědomí?
Dobrá otázka, ale sám na ni neumím najít odpověď. Pokud by byl Vydra v té pozici stokrát, jsem přesvědčený, že dá sto gólů. Jenže teď neproměnil. Jde o centimetry, které nám v podobných situacích schází. Musíme lépe předvídat, být na místech, kde se balon vykulí. Těžké skousnout. Na druhou stranu je dobře, že si šance vytváříme. Kdybychom je neměli, byl by to pro nás mnohem větší problém.

Obránce Mbe Soh říkal, že chybí detaily. A že byl zápas podobný jako ten s Baníkem.
To viděli všichni. V součtu s oběma zápasy s Ostravou jsme měli hodnotu xG (statistika očekávaných gólů) snad deset nebo kolik, ale gól nedáme. Musíme být v koncovce důraznější, víc se tlačit do brány. Šancí bylo opravdu moc, měli jsme i spoustu vstupů do vápna, ale jediný klíčový ukazatel je nakonec výsledková tabule. A na ní svítily dvě nuly. Budu se opakovat, ale je to zkrátka hrozné zklamání. Víme, že jsme znovu byli jasně lepším týmem.

Opět jste si nepomohli ani standardkami.
Jsem spokojený s tím, jak se jim věnujeme. Vidím každodenní práci na Strahově, jenže pak ji musíme potvrdit i v zápasech. Znovu se vrátím k ukazateli xG: proti Baníku jsme jen po standardkách měli dát podle čísel aspoň dva góly, tentokrát to bylo horší. Vidím, že je to nahoru dolů, potřebujeme být konzistentnější, přesnější, klidnější. Na Bohemce se mi navíc nelíbilo, kolik standardek jsme dovolili soupeři.

Sparťanský obránce Tobias Guddal v objetí s Ladislavem Krobotem z Bohemians
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty
Sparťanský trenér Brian Priske
Sparťanský obránce Viktor Vitályos hlavičkuje v souboji s Petrem Mirvaldem z Bohemians.
8 fotografií

Očividně se vám nelíbilo ani to, že sudí Pechanec na konci nastavil jen tři minuty. Bylo to zřejmé z vaší prudké reakce. Měl jste dojem, že jste měli v závěru dostat víc času?
Dostal jsem žlutou kartu, takže bych řekl, že je to jasné. Očekávám od rozhodčích, že budou stejní profesionálové jako my a že si celý zápas doma pustí a zanalyzují si ho.

Doufáte, že byste po nepovedeném týdnu mohli špatnou sérii zlomit ve čtvrtek v Evropské lize proti Bournemouthu, který je ve vynikající formě?
Určitě věřím, že by to mohl být zápas, který nám bude sedět. Úplně jiný než poslední dva v lize a v poháru, kdy jsme měli držení míče okolo sedmdesáti procent. I naše nastavení by mohlo být trochu jiné, dobře víme, že na Letné se během evropských nocí může stát cokoli. Teď je ale důležité vrátit se ještě k zápasu na Bohemce, pořádně si ho rozebrat a znovu se na něj podívat. Až potom se budeme soustředit na Bournemouth.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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