Sparťani v Hradci křičeli: Priske ven! Dál věřím, že mám správný klíč, reagoval kouč

Možná normální, ale také krajně nepříjemné.
Priske, který se Spartou během předchozí éry získal dva tituly i domácí pohár a pomohl postavit tým, který se dostal až do Ligy mistrů, nyní zažívá krušné období. Nová Sparta, kterou od léta společně se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým budují, vůbec neladí.
Po sedmi kolech nabrala už osmibodovou ztrátu na vedoucí Slavii. Bílé esko v černém erbu svítí v tabulce až na desátém místě. „Prohráváme a máme problém,“ mračil se Priske po dalším nezdaru v Hradci Králové. „Naše výkony jednoduše nejsou dost dobré.“
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A fanoušci křičí Priske ven. Co vy na to?
Vím, jak to ve fotbale chodí, nicméně na tuhle otázku asi nemám odpověď. Je normální, že fanoušci vyjádří svůj názor, a já ho respektuju. Oni jsou to nejdůležitější, co každý klub má. Už když jsem před čtyřmi lety do Sparty přicházel, věděl jsem, že tohle křeslo začne zatraceně pálit, pokud nebudeme vyhrávat zápasy.
Což se právě děje.
A já nevím, co víc bych vám mohl říct. Jako trenér denně bojujete o život. Když vyhráváte, je to snadné, když ne, otázek přibývá. Pokud máte výsledky jako my, vždycky hrozí, že klub usoudí, že někdo jiný bude tenhle džob dělat lépe. Já můžu říct jediné: Vím, že mám kvality, správný mindset a nastavení mysli a někde i správný klíč, který nás dovede k úspěchu.
Úvod sezony vám ovšem hrubě nevychází. V Hradci jste prohráli podobně jako před rokem.
Máte pravdu. I tehdy jsme dostali dva rychlé góly ze standardky a z rychlého přechodu do útoku, který jsme nezachytili. Když se vám tohle stane, těžko se do zápasu vracíte. Nám se sice tentokrát podařilo rychle snížit, ale výsledek, který jsme si přáli, neodvážíme.
Říkáte, že nejste dost dobří. Proč?
Důvodů je víc, často jde i o taktické detaily. Třeba tentokrát: opět jsme měli sedmdesát procent držení míče, i když to vůbec není náš cíl. Hrajeme proti nízkému bloku, proti soupeřům, kteří nás brání jeden na jednoho, což je strašně složité pro naše kreativní hráče. Nemají prostor, aby převzali přihrávku v nebezpečném prostoru. Snažíme se hledat řešení a dostávat je do lepších pozic, ale není to ideální.
Co jste se snažili během zápasu změnit?
Rozehrávku a zakládání, celkovou strukturu hry, ale musí toho být od nás víc. Opakovaně nejsme schopní do hry vnést dostatečnou kvalitu, kterou jsme předvedli například v domácím zápase s Lyonem a v některých dalších zápasech na Letné. V Brně proti Zbrojovce, v Boleslavi nebo teď v Hradci to zkrátka není dost dobré.
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Platí to i pro defenzivu, která je dost křehká. Chybí v obranné řadě lepší soulad, když v ní v Hradci nastoupily tři nové posily?
Možná. A je to logické. Když máte nový tým, těžkostem se nevyhnete. Myslím, že to je vidět v celé Evropě, ale zároveň bych nerad, aby to znělo jako nějaká výmluva. Když se podíváte na Hradec, mají tým, který je dlouho pohromadě. U nás je plno nových tváří, i přesto si ale musíme vést lépe: máme velký rozpočet, dostatečně dobrý kádr a hráče, kteří dostávají spoustu peněz. Budujeme mašinu, ale i tak musíme vítězit a mít výsledky.
Nepřemýšleli jste po posledních výsledcích, že byste vyměnili i brankáře?
Nemyslím si, že bychom prohráli kvůli Kubovi Surovčíkovi. Jasně, že od gólmana občas chcete nebo potřebujete, aby udělal zákrok, který vám pomůže k bodům, ale Suro není náš problém. Ten je spíš v ofenzivě. Kuba dělá maximum, pracuje, i v Hradci předvedl několik těžkých a dobrých zásahů. Neinkasujeme kvůli němu.
Tak proč tedy? I vy osobně musíte poslední výsledky těžko kousat.
Samozřejmě, že jsem frustrovaný, ale to se vracíme zpátky na začátek. Nerad prohrávám. Každý, kdo je ve Spartě, nerad prohrává. Bolí nás to všechny, ale já musím být ten, kdo je soustředěný na výkony a na hledání správných řešení. Musím se dívat dopředu.
Mimochodem, za Hradec poprvé nastoupil útočník Čvančara, který vám pomohl k prvnímu titulu. Mluvili jste spolu? A neuvažovali jste, že byste se ho pokusili získat?
Mluvil jsme s ním už v týdnu, ale před zápasem ani po něm nikoli. Moc rád jsem ho viděl. Je to dobrý kluk a kvalitní fotbalista.