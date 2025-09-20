Chance Liga 2025/2026

Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím

David Čermák
  22:07
Než se na něj navalily otázky, vzal si slovo sám. Nemluvil o vítězné otočce proti Plzni (2:1), ale o kauze, která se kolem něj rozpoutala během minulého týdne. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, minulý víkend po prohraném utkání v Hradci Králové navštívil kabinu rozhodčích, což teď řeší disciplinární komise. Co se od trenéra na čtvrtečním zasedání dozví?
Sparťanský trenér Brian Priske bujaře slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy...

Sparťanský trenér Brian Priske bujaře slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti Plzni. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanští fanoušci za chrlícího ohňostroje oslavují vítězství ve šlágru...
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...
Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...
Fotbalisté Sparty s kotlem oslavují gól Veljka Birmančeviče, který z penalty...
23 fotografií

„Považuji to za osobní útok na mou integritu. Nejen lidskou, ale i trenérskou,“ začal Priske. „Mám velký respekt k disciplinární komisi a těším se, až se s jejími členy potkám a vysvětlím, co se stalo.“

Co tedy?

„Z videozáznamu je snad celkem jasné, že jsem přišel do kabiny sudích pětačtyřicet minut po zápase, byl jsem v klidu, dokonce jsem požádal jednoho z pořadatelů, aby mě tam zavedl. Zaťukal jsem, zeptal se, jestli můžu vstoupit, zcela bez emocí. Pozdravil jsem, poděkoval rozhodčím za zápas, popřál jim hodně štěstí a omluvil se čtvrtému sudímu za incident během zápasu. Pak jsem odešel. To je vše,“ uzavřel dánský kouč.

Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

„Věřím, že ve čtvrtek tahle kauza skončí. A se vším respektem k vám a fanouškům: pochopte prosím, že na otázky na toto téma nebudu odpovídat. Nejdřív si zaslouží odpovědi disciplinárka.“

Dobrá, tak tedy k zápasu s Plzni. Hřeje výhra tím spíš, že jste museli otáčet?
Samozřejmě bych byl radši, kdybychom nedostali gól, ale hráli jsme velmi dobře. Drželi jsme se našeho stylu, což proti Plzni není snadné. Vést jsme mohli dřív, pak jsme místo toho dostali gól... Jsem na hráče hrdý, že se i v tu chvíli drželi plánu. A zaslouženě vyhráli.

Rozhodlo rychlé vyrovnání?
Dá se to tak říct. Měli jsme ještě čas, ale vždycky pomůže, když rychle odpovíte. Dodalo nám to sebevědomí. Moc důležitý moment.

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

Byl důležitý i návrat stopera Panáka?
Hodně důležitý. Pany ví přesně, jak chceme hrát, hlavně v obraně. Se Sörensenem a Uchennou si perfektně vyhoví. Poslední týdny se hodně snažil, aby se mohl vrátit a zase nám dokázal, jak je skvěle mentálně nastavený. Dokáže odehrát 97 minut v takové intenzitě a tempu, ačkoli v minulém týdnu se teprve pozvolna vracel do tréninku. To je výjimečné.

Jak vnímáte restart útočníka Birmančeviče? Dal gól, druhý pomohl vypracovat.
Jsem s Birmou velmi spokojený. Od chvíle, kdy jsme spolu začali znovu pracovat, jsem z něj měl stejný dojem, jako když jsme se tu potkali poprvé. Je stejně nastavený, stejně profesionální, má stejný přístup. Je blízko úrovni, na které byl předtím. Viděli jsme, že v presinku a intenzitě je pro nás extrémně důležitý a v poslední třetině hřiště má obrovskou kvalitu. Můj úkol teď je s ním pracovat, aby se dál posouval a zlepšoval.

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Tomáš Rosický ve velkém rozhovoru zmínil, že největší slabinou Sparty je chování po ztrátě míče. Co vy na to?
Absolutně souhlasím. Určitě budeme dávat góly a budeme mít hodně šancí, ale když nebudeme pracovat na defenzivě a disciplíně, nemáme šanci vyhrát trofej, o které všichni sníme. Určitě dostáváme pořád dost gólů, ale proti Plzni to bylo jiné než třeba předtím proti Hradci, kdy jsme nebránili dobře. Tentokrát jsme fakt bojovali o každý metr. Rosa mi vlastně usnadňuje práci, když tohle řekne. Defenziva opravdu vyhrává tituly.

Jak to vypadá s Preciadem, který střídal kvůli zranění? A s Kofodem, který je mimo hru delší dobu?
Nemyslím si, že je to s Preciadem vážné. Asi to byla jen křeč, možná je trochu přetížený. Kofod tvrdě maká s fyzioterapeuty na návratu. Není to drobné zranění, takže zatím nedokážeme přesně říct, kdy se vrátí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

9. kolo

10. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
3. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím

Než se na něj navalily otázky, vzal si slovo sám. Nemluvil o vítězné otočce proti Plzni (2:1), ale o kauze, která se kolem něj rozpoutala během minulého týdne. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty,...

20. září 2025  22:07

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

Sparťanští fanoušci pískali, protože v tu chvíli jim připadalo, že sudí Marek Radina odchází přehodnotit nařízenou penaltu. Ale jakmile původně udělenou žlutou kartu pro faulujícího Matěje Vydru...

20. září 2025  21:52

ONLINE: Krejčímu první trefa zhořkla. Šlágr pro Manchester, Liverpool vyhrál i derby

Sledujeme online

Fotbalisté Wolverhamptonu nastoupili k pátému kolu Premier League v sestavě i s Ladislavem Krejčím. Český obránce se poprvé v soutěži trefil a poslal svůj tým do vedení, nakonec ale musel kousat...

20. září 2025  13:20,  aktualizováno  21:08

Beran jako na tenise. Střelecké trápení Olomouce už řeší i krajní obránci

Fotbalisté Olomouce udrželi v devátém kole Chance ligy domácí neporazitelnost. Jenže proti Teplicím platil účastník evropských pohárů za jasného favorita, místo toho mohl děkovat brankáři Janu...

20. září 2025  20:46

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

20. září 2025  19:39,  aktualizováno  20:36

Karviná - Jablonec 1:2, vítězové byli chvíli novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek

Jablonečtí fotbalisté byli tři hodiny novým lídrem ligy. V devátém dějství vyhráli v Karviné 2:1 a přeskočili druhou Spartu i vedoucí Slavii. Sparta se však ještě v sobotu večer před Jablonec...

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  20:24

Zbrojovka jde do čela druhé ligy. Artis opět nedal gól, remizoval s Táborskem

Zbrojovka využila zaváhání Táborska a poskočila před něj o skóre do čela neúplné tabulky, navíc má zápas k dobru. Duel rozhodl dvěma góly Oliver Velich. Táborsko doma ve šlágru remizovalo bez branek...

20. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:56

Remíza mrzí. Týmy jako Slovácko musíme porážet, říká pardubický Smékal

V sobotním utkání se Slováckem nakonec pardubickým fotbalistům pomohl alespoň k remíze 1:1, když v akci střídajících hráčů v 56. minutě připravil trefu pro dalšího forvarda Tanka. Ale velkou radost z...

20. září 2025  19:34

Na skok do čela díky dlouhému autu. Styl mě naučili v Dánsku, říká jablonecký Novák

Dlouhé auty mohou být velká zbraň, což dobře předvedli jablonečtí fotbalisté v Karviné. Filip Novák hodil míčem takřka čtyřicet metrů ke vzdálenější levé tyči, kde vyskočil Antonín Růsek a hlavou v...

20. září 2025,  aktualizováno  19:17

Coufal se poprvé trefil v bundeslize, Hoffenheim ale zničil hattrickem Kane

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězili na hřišti Hoffenheimu 4:1 a díky hattricku Harryho Kanea zůstávají stoprocentní v čele tabulky. Za domácí celek snížil v 82. minutě z...

20. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:35

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

0:1, 1:0, 0:1. 1:0, 0:1. Výsledky fotbalistů Olomouce v posledních pěti kolech zrovna neukazují na atraktivní zápasy pro fanoušky. A nejinak tomu bylo také v sobotu proti Teplicím. V utkání na Hané...

20. září 2025  14:40,  aktualizováno  18:20

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.