„Považuji to za osobní útok na mou integritu. Nejen lidskou, ale i trenérskou,“ začal Priske. „Mám velký respekt k disciplinární komisi a těším se, až se s jejími členy potkám a vysvětlím, co se stalo.“
Co tedy?
„Z videozáznamu je snad celkem jasné, že jsem přišel do kabiny sudích pětačtyřicet minut po zápase, byl jsem v klidu, dokonce jsem požádal jednoho z pořadatelů, aby mě tam zavedl. Zaťukal jsem, zeptal se, jestli můžu vstoupit, zcela bez emocí. Pozdravil jsem, poděkoval rozhodčím za zápas, popřál jim hodně štěstí a omluvil se čtvrtému sudímu za incident během zápasu. Pak jsem odešel. To je vše,“ uzavřel dánský kouč.
„Věřím, že ve čtvrtek tahle kauza skončí. A se vším respektem k vám a fanouškům: pochopte prosím, že na otázky na toto téma nebudu odpovídat. Nejdřív si zaslouží odpovědi disciplinárka.“
Dobrá, tak tedy k zápasu s Plzni. Hřeje výhra tím spíš, že jste museli otáčet?
Samozřejmě bych byl radši, kdybychom nedostali gól, ale hráli jsme velmi dobře. Drželi jsme se našeho stylu, což proti Plzni není snadné. Vést jsme mohli dřív, pak jsme místo toho dostali gól... Jsem na hráče hrdý, že se i v tu chvíli drželi plánu. A zaslouženě vyhráli.
Rozhodlo rychlé vyrovnání?
Dá se to tak říct. Měli jsme ještě čas, ale vždycky pomůže, když rychle odpovíte. Dodalo nám to sebevědomí. Moc důležitý moment.
Byl důležitý i návrat stopera Panáka?
Hodně důležitý. Pany ví přesně, jak chceme hrát, hlavně v obraně. Se Sörensenem a Uchennou si perfektně vyhoví. Poslední týdny se hodně snažil, aby se mohl vrátit a zase nám dokázal, jak je skvěle mentálně nastavený. Dokáže odehrát 97 minut v takové intenzitě a tempu, ačkoli v minulém týdnu se teprve pozvolna vracel do tréninku. To je výjimečné.
Jak vnímáte restart útočníka Birmančeviče? Dal gól, druhý pomohl vypracovat.
Jsem s Birmou velmi spokojený. Od chvíle, kdy jsme spolu začali znovu pracovat, jsem z něj měl stejný dojem, jako když jsme se tu potkali poprvé. Je stejně nastavený, stejně profesionální, má stejný přístup. Je blízko úrovni, na které byl předtím. Viděli jsme, že v presinku a intenzitě je pro nás extrémně důležitý a v poslední třetině hřiště má obrovskou kvalitu. Můj úkol teď je s ním pracovat, aby se dál posouval a zlepšoval.
Tomáš Rosický ve velkém rozhovoru zmínil, že největší slabinou Sparty je chování po ztrátě míče. Co vy na to?
Absolutně souhlasím. Určitě budeme dávat góly a budeme mít hodně šancí, ale když nebudeme pracovat na defenzivě a disciplíně, nemáme šanci vyhrát trofej, o které všichni sníme. Určitě dostáváme pořád dost gólů, ale proti Plzni to bylo jiné než třeba předtím proti Hradci, kdy jsme nebránili dobře. Tentokrát jsme fakt bojovali o každý metr. Rosa mi vlastně usnadňuje práci, když tohle řekne. Defenziva opravdu vyhrává tituly.
Jak to vypadá s Preciadem, který střídal kvůli zranění? A s Kofodem, který je mimo hru delší dobu?
Nemyslím si, že je to s Preciadem vážné. Asi to byla jen křeč, možná je trochu přetížený. Kofod tvrdě maká s fyzioterapeuty na návratu. Není to drobné zranění, takže zatím nedokážeme přesně říct, kdy se vrátí.