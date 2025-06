Pro dánskou TV2 Priske přiblížil dění posledních dnů. Mimochodem, velký rozhovor se staronovým koučem v pondělí zveřejní také Sparta.

„Znalost prostředí i lidí v něm sehrála v mém rozhodování velkou roli,“ uznal Priske. „Vím, do čeho jdu. Měl jsem čtyři měsíce na to, abych přemýšlel nad tím, co přesně chci. A z návratu do klubu, kde jsem zažil dva fantastické roky a získal dva tituly, mám velkou radost.“

A není sám.

Na sociálních sítích na návrat oblíbeného kouče reagovali třeba Lukáš Haraslín či Jan Kuchta, dvě klíčové opory současného týmu. Společnou fotografii sdílel i Luboš Loučka, Priskeho bývalý asistent a expert na standardky, který nyní šéfuje sparťanskému béčku.

Na osmačtyřicetiletého dánského kouče, který v únoru skončil na lavičce Feyenoordu Rotterdam, se podle německých médií v průběhu jara vyptával bundesligový Wolfsburg, koncem května také informovala BBC o jednáních mezi Priskem a skotskými Rangers.

Byl ve hře i návrat domů do Dánska?

„V tuhle chvíli ne,“ řekl Priske, který v roce 2020 získal domácí titul s Midtjyllandem. „Dánskou ligu pořád sleduju, ale mojí prioritou bylo pokračování v zahraničí,“ dodal.

Přípravu pod Priskem sparťané zahájí už v neděli 15. června fyzickými testy na pražské FTVS, 30. června tým odjíždí na soustředění do německého Grassau, kde narazí například na Kodaň či Young Boys Bern. Nová ligová sezona startuje 19. července, tedy těsně před úvodními zápasy druhého předkola Konferenční ligy.