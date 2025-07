„Je fajn být zpátky, mám to tady vážně moc rád,“ líčil Priske novinářům. „To, co se na tribunách dělo po zápase... I kvůli tomu jsem se vrátil. Ne proto, že mě lidi vyvolávají, ale kvůli atmosféře. Je jedna z nejlepších, jakou jsem kdy kde zažil. Devadesát minut nás lidi podporují, fantazie.“

Máte tři body, ale není pro vás důležitější, jak tým reagoval na vývoj zápasu? Že zvládl otočit skóre?

Rozhodně. Napsal jsem si do notýsku asi v 65. nebo 70. minutě, že bez ohledu na výsledek jsem viděl dobré věci. Věřím, že jsme na správné cestě. Chcete vyhrávat, ale někdy nemáte výsledek pod kontrolou a narazíte na soupeře, který hraje tak odvážně, jako dneska Boleslav. Jsem spokojený s tím, jak jsme hráli, a určitě jsme blíž tomu, co hrát chceme.

Proto jste tak divoce slavil?

Mám z vítězství velkou radost, je to pro všechny sparťany důležité. Vyhráli jsme naposledy před třemi měsíci, to už je vážně dlouhá doba. Bez bodů chybí sebedůvěra, jsem hodně spokojený s tím, jak kluci hráli. Vítězství si zasloužili, zvládli zápas skvěle takticky i fyzicky. Určitě nejsme stoprocentně spokojení, Boleslav chodila do protiútoků snadněji, než bychom chtěli, ale jinak jsem viděl velký progres.

Jenže všechno se zlomilo, až když do hry naskočil kapitán Haraslín. Tak jste to plánovali?

Šlo to plus minus podle plánu. Šulo odehrál v prvních dvou zápasech víc minut, než jsme původně chtěli, cítil trochu únavu a nechtěli jsme ho na hřiště poslat hned od začátku. Všichni víme, co v sobě má a jsme rádi, že to ukázal.

Sparťanský kouč Brian Priske oslavuje výhru nad Mladou Boleslaví.

Nehazardoval při penaltě, když si troufl na dloubák?

To je jeho rozhodnutí. Já byl klidný a věřil mu. Odehrál dobrý zápas, ale taky Rrahmani hrál v prvním poločase velmi dobře, presoval, dal první gól, jsem spokojený s tím, jak kluci vpředu pracovali.

Týká se to i Preciada, který nezvykle nastoupil na křídle? Proč střídal už v poločase?

Chtěl jsem, abychom byli trochu rychlejší, když Haraslín a Birmančevič začali na lavičce. Chtěli jsme tam mít vpředu rychlého hráče, sázet na hluboké náběhy ve spolupráci s Kadeřábkem. A střídání? Je to podobné jako s Šulem, taky Angelo se postupně vrací po zranění, dohání fyzičku a ve čtvrtek odehrál víc minut než jsme plánovali. Věděli jsme, že se s Birmou prostřídají.

Zmínil jste Kadeřábka. Pomáhá týmu, že od lajny často centruje?

Kadeř nám přináší to, co jsme od něj chtěli. Úžasný kluk, oddaný týmu i klubu. Pracuje jako blázen. Neviděl jsem čísla, ale tuším, že jeho fyzická data budou tentokrát hodně vysoká. Snaží se rychle dostat balon do vápna, což se určitě hodí.

Jak moc budete jemu a dalším bránícím hráčům vyčítat postavení před prvním inkasovaným gólem?

Určitě to bude téma. Standardky jsou pro nás hodně důležité a v některých detailech jsme se nedrželi instrukcí. Navíc jsme inkasovali po naší standardce, kdy Boleslav rychle přešla do brejku. Ano, je to jedna z věcí, ve kterých se určitě musíme zlepšit.

Dál platí, že budete v přestupovém období aktivní?

Máme ještě asi pět týdnů... Přestupy oběma směry budou, tím jsem si jistý.

Bude první na řadě mladý brankář Heerkens, který míří do Ajaxu?

Jsem si jistý, že až bude ten správný čas, klub určitě vydá prohlášení. Víc vám teď neřeknu.