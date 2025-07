Vítězně se na lavičku v české lize nevrátil.

Dopředu tušil, kde by mohli mít jeho svěřenci problémy. „Na druhou stranu cítím, že jsme neproměnili dvě velké šance, které mohly obraz zápasu zvrátit hned na začátku,“ hlesl Priske.

Mluvil o úvodní dvacetiminutovce, kdy sparťané opakovaně obešli gólmana Hanuše, jenže selhali v koncovce. Krasniqi bránu pomalou střelou po zemi minul úplně, Kuchta zakončoval laxně tak, že jeho pokus skluzem zachránil Čanturišvili.

„To je velká škoda, protože jsme záhy prohrávali. Pak musíte dohánět, navíc proti soupeři s velmi silnou přechodovou fází a standardními situacemi. Z toho jsem zklamaný, protože naše šance byly určitě větší než ty jablonecké, ale takový je fotbal!“ pokrčil rameny dánský kouč, který v soutěžním zápase vedl Spartu poprvé po víc než roce.

První momenty si užíval. Hecoval hostující příznivce, kteří na Střelnici vyprodali svůj sektor a připravili si choreo s jeho podobiznou. On pumpoval rukama a bil se do prsou, což vyvolalo bouřlivou reakci.

Sparťanské choreo pro první zápas nové sezony.

Během zápasu ale velmi rychle zase nahodil ustaraný přemýšlivý výraz a společně s novými asistenty dumal, jak nepříznivý vývoj zvrátit. Hned po Kuchtově neproměněné tutovce totiž na druhé straně z ostrého úhlu propálil Jawo mezi nohama brankáře Vindahla. Ten zůstal stát a levou patou si balon srazil do sítě.

„Podruhé jsem to ještě neviděl. Ale co jsem slyšel, střela šla hodně ze strany. Tam by si možná měl počínat lépe, ale abych mohl soudit, musím se ještě pořádně podívat na záznam,“ líčil Priske.

Už o poločase prostřídal, nedohráli Vydra a Krasniqi. A ofenzivní hra se rázem zlepšila. „Nepojmenoval bych to tak, že bychom měli problém v záloze. Šance si chceme vytvářet větší, to rozhodně. I když hrajeme venku, kde je to logicky složitější. Chápu, že xG jsme neměli na bůhvíjak vysoké hodnotě, nicméně šance Kuchty či Krasniqiho, z těch jsem zpětně zklamaný,“ mínil Priske.

V sestavě postrádal albánského záložníka Laciho, který by měl vyjednávat o přestupu do tureckého Rizesporu. „Nebyl k dispozici,“ nechtěl se sparťanský kouč detailněji vyjadřovat.

A co posily?

„Už jsem to říkal před sezonou. Jsem si jistý, že na změny dojde. Někteří nás opustí, jiní nováčci přijdou. To pochopitelně musí přijít,“ reagoval.

Spartu v týdnu čeká dlouhá cesta do kazachstánského Aktobe, kde se utká o postup ze druhého předkola Konferenční ligy. Co si z duelu v Jablonci vzít?

„Ukázalo se to, co jsme už tušili. Pořád máme na čem průběžně pracovat, abychom byli konzistentní a prokazovali kvalitu, kterou víme, že máme. Vnímal jsem věci, které cítím, že nám trochu chybí. To ale není v prvních zápasech vůbec neobvyklé,“ zdůraznil Priske.