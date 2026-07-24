V bráně začne Surovčík, od Karabce čekám velké věci. Priske o kádru i ambicích

To se týká například Siverta Mannsverka, který se zranil v přípravě s japonskou Ósakou a s ortézou na noze bude několik týdnů mimo. Přitom měl být hlavní náhradou za Kaana Kairinena. K tomu v záloze chybí ještě zranění Patrik Vydra či Magnus Kofod Andersen.
„Doufám, že to problém nebude, určitě je to pro nás výzva,“ řekl Priske. „Když jsme se rozhodli Kaana pustit, Mannsverk měl být jasnou náhradou, ale jeho zranění je velká rána. Určitě se o téhle pozici také bavíme, nicméně stále je v kádru dostatek záložníků s různými přednostmi,“ dodal.
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Sparta prý dotahuje posilu do útoku. Chce Haalandova bratrance Brunese
Už není tajemstvím, že se Sparta zajímá o norského útočníka Jonatana Brauta Brunese z Čenstochové a také obránce Tobiase Guddala z Tromsö.
„O možných posilách se bavíme neustále, protože cílem je mít kádr složený na titul. Zatím jsem s prací Tomáše Rosického spokojený a věřím, že ještě ve zbytku přestupového období předvede dobrou práci,“ dodal Priske.
Jak jsou na tom ostatní zranění?
Peter Vindahl je na dobré cestě, Vydra snad příští týden dostane zelenou do prvního tréninku. Na delší čas jsou obě zraněná kolena, jak Magnus, tak Ondřej Penxa. Pár týdnů vynechají ještě Emmanuel Uchenna a Jakub Martinec.
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Jak jste si velký počet zraněných z minulé sezony vyhodnotili?
Pravda je, že zraněných bylo moc a některá trvala mnohem déle, než měla. Musíme tohle analyzovat a zlepšovat. Pro nás je klíčové, abychom měli vždy co nejvíc hráčů k dispozici, i vzhledem ke třem soutěžím. Další zranění mohou přijít vždy, ale musíme jim lépe předcházet.
Jak jste spokojen se složením útoku, kde jsou zatím Jan Kuchta a Matyáš Vojta?
Obecně jsem, vždyť Kuchtič v minulé sezoně nasázel patnáct gólů. Navíc ho známe a víme, čeho je schopný. U Vojty stále čekáme, že se předvede. Snažím se neustále hráče tlačit, opakuju jim, že stále nejsem spokojený, že chci vidět víc. I od Lukáše Haraslína vedle mě, kterému zase říkám, že patnáct gólů za sezonu pořád není dost.
Patnáct gólů? Asi bych se s trenérem měl vsadit, říká Haraslín
Zasmál se, když kouč Priske prohlásil, že od něj čeká víc. Daleko víc než patnáct gólů za sezonu. „Hned mě chce dostat trochu pod tlak, možná bychom měli uzavřít nějakou sázku,“ hlásil Lukáš Haraslín na tiskové konferenci.
Ve středu ho Ligová fotbalová asociace vyhlásila nejlepším cizincem sezony, sám ve Spartě vstupuje už do šestého ročníku. Má pořád hlad a motivaci?
„Stále mám do fotbalu chuť a pořád se snažím zlepšovat a Spartě se odvděčit na hřišti. Vím, jaký krásný pocit to byl, když jsme vyhráli double a tohle mě pohání. Jestli tady třeba dohraju kariéru, to opravdu nevím,“ zamyslel se.
Konkrétně dvaadvacetiletý Vojta se stále neprosadil.
Čekám, že se z prvních šesti měsíců poučí, protože je opravdu odlišné hrát ve Spartě než v Boleslavi, při vší úctě. Ten tlak je ohromně odlišný a je těžké se mu přizpůsobit. I pozice útočníka je jiná, protože soupeři nechávají mnohem méně prostoru. Matyáš má ale otevřenou mysl a ví, že musí přidat. Věříme, že se adaptace postupně ukáže.
Po generálce s Nordsjeallandem (1:5) jste tým kritizoval. Je potřeba ještě na něčem zapracovat?
Je normální, že jsem po takovém výsledku kritický, zvlášť v posledních dvou zápasech. Některé naše výkony zkrátka nejsou akceptovatelné, nicméně mou prací zároveň je, abych na všechno koukal s odstupem a v klidu. Pořád jsme v přípravě a museli jsme namixovat obě základní jedenáctky. Samozřejmě jsme měli zahrát lépe bez ohledu na sestavu, ale jinak mám z týmu dobrý pocit. Jak říkal pan Rosický, okno je pořád otevřené a pokud se povede další hráče přivést, budeme podle mě opravdu silní.
Pan Rosický ale zároveň říkal, že v útoku není místo pro tři devítky.
Opravdu to řekl? Přesně takhle? Možná to trochu vypadlo z kontextu, protože máme preferovanou formaci a dobře víte, že se může kdykoli měnit, můžeme hrát na dva útočníky jako třeba v minulé sezoně. A v tu chvíli potřebujeme kvalitu, na to zase dbám já. Od počtů jste tady vy, ale mě zajímá útočná síla a góly, různá typologie hráčů.
Jak v tomhle pomůže Adam Karabec, který by měl nakonec zůstat?
Doufám, že pro nás bude opravdu důležitý, mám od něj velká očekávání. Za dvě sezony v zahraničí se změnil, dospěl a vidí fotbal z jiného úhlu. Ono vás odlišné prostředí a cizina vždycky posune a rozvine. Cítím, že se Adam vrací hladovější a vyspělejší. Jeho kvality, které jsou fantastické, známe.
Před rokem, když odcházel do Lyonu, vás mrzelo, že jste z něj nedokázali dostat maximum. Zvládnete to teď?
Ano a doufám v to. Systém je teď odlišný, v rozestavení máme o jednoho záložníka víc, což by mu mohlo sedět. On sám to tak vnímá, že tahle sezona může být průlomová. Tak to ve fotbale chodí, věci se mění a jemu by to teď mohlo vyhovovat. Nesčetněkrát jsme o tom spolu mluvili a věřím, že je připravený na sebe vzít ještě víc zodpovědnosti.
Fanoušci vám na společném setkání vyčítali, že máte kádr pro třetí místo. Překvapilo vás to? Jak se na to díváte?
Netuším, tomu jsem tam asi nerozuměl. Upřímně se příliš nezabývám tím, co si myslí fanoušci a média. Soustředím se na své kluky a věřím, že máme tým, který je schopný o titul bojovat a příliš se na ostatní nesoustředím.
Už víte, kdo bude dlouhodobá jednička v bráně?
Znáte mě, takže nehodlám říkat, kdo bude jednička. Tak to u nás nechodí. Určitě můžu říct, že v prvním zápase v Brně bude chytat Kuba Surovčík a pak bude záležet na tom, kdo ukáže, že je nejlepší. Neznamená to, že Kuba bude jednička celou sezonu. Teď máme tři gólmany, brzy se vrátí Peter a budou bojovat. Chytat chtějí všichni tři a nakonec to bude vždy ten nejlepší z nich. Je pro mě důležité, abych do systému příliš nesahal a obraně stále neměnil brankáře, nicméně říct, že je někdo jasná jednička, je zatím předčasné.
V kádru je teď spousta mladých hráčů. Plánujete na nich stavět víc, než při svém prvním angažmá ve Spartě?
Dobrá otázka. Když jsem před čtyřmi lety přicházel, klub byl v úplně jiném stavu. Když se podíváte na má jiná působení, všude jsem rád s mladými pracoval. Je přirozené, že během těch let už nám kluci dorůstají a máme šanci je dostávat do áčka. To prostě chvíli trvá, než se ukáže. Vím, že mladíci jsou pro Spartu důležití i z hlediska nějakého byznysplánu, aby se následně prodávali. Teď mám velkou radost z Huga Sochůrka, který České republice ukázal, že je velice šikovný.
A co cíle na příští sezonu?
Jsme určitě víc hladoví než kdy jindy, po úspěchu, po titulu. Ambice jsou stejné jako vždy, a sice titul, finále poháru a v Evropě dojít co nejdál a hrát co nejvýš.
V kvalifikaci do Ligy mistrů vás jako první čeká Lyon, papírově nejtěžší soupeř.
To je bez debat. Přijíždí velký soupeř a velká výzva. Ambice se nám ale určitě nesnižují. Jsme realisté a doufáme, že i fanoušci jsou. Teď je pro nás klíčové zvládnout první dvě ligová kola, až pak se budeme soustředit na Lyon, který je silný protivník z top pěti lig. Nicméně si věříme, že to můžeme zvládnout.