Priske: Brunes? Štěstí i kvalita, druhý gól byl klasa. Pomohlo sezení s asistentem

„Snažili jsme se na Jonatana naléhat, aby se soustředil na svou práci. Aby dobře pracoval při presinku, při výstavbě hry i v poziční hře,“ vysvětloval Priske. „Nemůžeme ovlivnit, kolik dá gólů, ale dá se pracovat na tom, jak se pohybuje ve vápně, jaké má návyky. Chtěli jsme, aby myslel hlavně na tohle, dál dobře pracoval a věřil, že góly přijdou.“
Což se stalo.
Před zápasem taky asi pětadvacet minut seděl s asistentem Diarmuidem O’Carrollem a společně si procházeli záběry na videu. Takže za to patří pochvala i Diarmuidovi.
Čím to, že Brunes konečně protrhl trápení? A rovnou tak výrazně?
Měl trochu štěstí, pár věcí mu nahrálo. V poločase měl hattrick, přitom hodnotu očekávaných gólů měl dost nízkou. Mockrát jsem říkal, že je to o detailech, které vám někdy pomohou. Ale zároveň ukázal kvalitu. Druhý gól, to byla klasa, stejně jako ten poslední. Mám radost za něj i za celý tým.
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Věřil jste, že jakmile se Brunes jednou prosadí, přidá hned další góly?
Tak to ve fotbale je. Góly rozhodují, pro útočníky jsou životně důležité. Když se trefí jednou, všechno se může rozjet. Mohli jste to vidět třeba při posledním gólu, kdy to Jonatan provedl fantasticky.
Bylo pro vás těžké rozhodování, jestli Brunese dlouhodobě nechávat v základní sestavě?
Vždycky je těžké vybrat správnou sestavu. Musím se řídit svým pocitem i zkušenostmi a udělat rozhodnutí, kterému nejvíc věřím. Možná jste mohli mít pocit, že jsem ho měl posadit dřív, ale podle mě hrál dobré zápasy, i když nedával góly. Samozřejmě na nich záleží nejvíc, góly rozhodují zápasy. Je dobře, že se mu teď povedlo nastřílet jich víc.
Odehráli jste nejlepší zápas v sezoně?
Možná, nejsem si jistý. Ale určitě to byl dobrý výkon od mnoha hráčů i od týmu jako celku. Je fajn dát na Letné tolik gólů a hlavně bylo důležité, že jsme po několika zápasech bez vítězství konečně vyhráli.
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V základní sestavě byl jediný český hráč. Bylo to pro vás téma?
Ne, vůbec. Je to čistá náhoda, že to tak dopadlo. Proti Olympiakosu hrálo v základu šest českých kluků, tentokrát to zkrátka vyšlo takhle.
Jak je na tom marod Mercado? A kdy očekáváte návrat dalších zraněných hráčů?
Nemyslím si, že se někdo z nich vrátí před reprezentační přestávkou. Karabec a Ryneš určitě ne, u Mercada je to nejisté. Možná by mohl stihnout zápas s Bournemouthem.
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Jak důležité je pro vás, že jste se v tabulce přiblížili Slavii?
Hodně důležité je, že se přibližujeme místům, kde chceme být. Nechali jsme dva body v Ostravě, nepovedl se nám start ligy a to nás pořád mrzí.
Soustředíme se na to, abychom hráli tak jako tentokrát, a snad se nám to bude dařit. Ale samozřejmě je super, že jsme se přiblížili. Jsme za to rádi.
Vytvořili jste si hodně šancí přes střed hřiště. Ukázali jste, že to zvládnete i bez zraněného Karabce?
Dá se to tak říct. Trochu jsme změnili systém, hráli jsme se dvěma šestkami a jednou desítkou a určitě nám to pomohlo. Irving odehrál opravdu dobrý zápas, měl hezkou asistenci, dal pěkný gól a celkově mu to sedlo. Vydra taky zahrál velmi dobře a střed zálohy celkově fungoval. Nezáleží tolik na tom, v jakém systému hrajeme, přesně takhle by naše záloha měla pracovat.