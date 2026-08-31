Priske pochválil Slavii: vyhrála férově. V osobním bránění je nejlepší v Evropě

„Museli jsme se vypořádat s osobní obranou. A je třeba uznat, že Slavia je v tomhle nejlepší nejen v lize, ale možná i v celé Evropě,“ pokrčil rameny sparťanský trenér. „Tohle opravdu často nevidíte, jsou v tom top. Rozhodli se nasadit čtyři stopery, pokrýt naši útočnou trojku a Sadílek hrál osobku na Karabce. Pak je těžké získat balon, podržet ho a něco vytvořit.“
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Vy jste přesto pár šancí měli. Ale neproměnili jste žádnou.
Když už jsme důležitý souboj vyhráli, většinou jsme si něco vytvořili. Ale nepovedlo se nám to desetkrát z deseti – třeba jen třikrát. Proto pak musíme nebezpečné situace lépe zakončit. Celý týden jsme se na to snažili připravit, vytvořili jsme si víc šancí, ale Slavia vyhrála férově, byť porážka 3:0 nás ohromně bolí a těžko se to kouše. Moje práce teď je, abychom z bodů, které se dají získat, získali maximum a ještě se poprali o titul.
Platí, že si nevíte rady s rychlými protiútoky?
Proti každému soupeři jsme v téhle sezoně měli 60 a víc procent držení míče, až Artis nás ve druhém poločase v tomhle ohledu dorovnal. Pak je logické, že jste vždycky zranitelnější z protiútoků a musíte jim víc čelit. Ano, dostáváme z nich opravdu tuhle sezonu moc gólů. Musíme se v tom hodně zlepšit.
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Překvapila vás Slavia sestavou?
To bylo překvapení pro celé Česko. Bylo jasné, že se zcela promění obrázek hry, že budou hodně čekat vzadu na brejky. Když jsme sestavu viděli, bylo snadné poznat, jak se bude zápas asi odvíjet.
Co chybělo v šancích? Měli jste jich opravdu celkem dost.
Potřebujete ten poslední kousek kvality – a taky trochu štěstí. Měli jsme míč šedesátkrát ve vápně, ale oni tam měli čtyři stopery, celkem sedm osm hráčů, to pak nemáte moc místa a musíte opravdu proměnit každou šanci. Mrzí mě, že tohle se nám nepovedlo. A góly, které jsme jim dovolili, byly laciné.
Čekáte v takových zápasech víc od útočníka Brunese?
Nejde jen o něj, čekáme víc od všech. Hráči do toho musí dát v derby vždycky něco navíc. Bylo by snadné ukázat na Jonatana, ale on hrál celý zápas jeden proti dvěma. Měl to složité.
Dobrá, proč se tedy nepovedlo dostat víc do hry Alcocera? Vlček si s ním poradil, moc u balonu nebyl.
Myslím, že je to jasné. Slavia se zkrátka rozhodla hrát jeden na jednoho. Někdy to bylo čistě o Josimarovi, někdy o ostatních, že ho nedokázali tolik využít. Ale příkladů bylo víc: Sadílek hrál slabý zápas směrem dopředu, ale byl výborný dozadu, celou dobu běhal s Karabcem. Tenhle styl bránění překonat, to je vážně složité.
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Jak jste byl spokojený s novým stoperem Mbe Sohem?
Měl dobrý první týden. Proto jsem se rozhodl ho nasadit, věděl jsem, že by nám mohl pomoct rychlostí, silou, klidem. Neměl to jednoduché, ale zahrál slušně. Říkal jsem všem klukům, že určitě budeme silnější a že i on v příštích zápasech ukáže, že je top hráč.
Když jsme u toho, jak vůbec vnímáte sílu týmu na začátku sezony?
Myslím, že jsme dost silní na to, abychom se prali o titul, pohár a uspěli i v Evropské lize.