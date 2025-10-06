„Celkově jsem zklamaný, že jsme nevyhráli,“ prohodil dánský trenér, když dorazil mezi novináře. „Hlavně v posledních pětadvaceti minutách, v přesilovce, jsem doufal, že si vytvoříme víc šancí.“
Co se dalo udělat jinak?
V hlavách se nám toho honilo dost. Nikdy není snadné hrát proti deseti. Možná jsme mohli vystřídat stopera, nebo nechat Rrahmaniho o něco déle na hřišti, ale rozhodli jsme se takhle. Mysleli jsme i na protiútoky, Slavia v závěru jeden nebezpečný neproměnila.
Vy jste vystřelili osmnáctkrát, ale jen třikrát na branku.
Osmnáct pokusů je celkem dost, něco to říká o naší dominanci. Často jsme pronikali do vápna, podle statistik asi padesátkrát, což je ohromné číslo. Tři střely na branku, to opravdu není moc, máte pravdu. Ale Slavia je těžký soupeř a jsem rád, že jsme ji předčili. Byli jsme lepším týmem, ukázali jsme, že chceme hrát fotbal, vytvářeli jsme si šance. Proměnili jsme jen jednu, takže musíme přijmout i druhý nejlepší výsledek, což je remíza.
Rozhodčí Všetečka po utkání přiznal, že měl udělit druhou žlutou kartu záložníku Vydrovi. I proto jste ho o poločase střídal? Aby na vyloučení nedošlo ve druhé půli?
Především souhlasím, že to opravdu vypadalo na druhou žlutou. A střídání? Ano, byl to jeden z důvodů. Druhý byl, že jsme chtěli, aby se do hry dostal Mannsverk a abychom byli o něco klidnější s míčem u nohy.
Jak moc zápas ovlivnilo přerušení hned na začátku?’
Podle mě nijak zásadně. Můžeme se bavit o tom, že jsme museli pět minut čekat, ale stejně jsme byli celý zápas lepším týmem. Řekl bych, že na náš výkon to velký vliv nemělo.
