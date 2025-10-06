Chance Liga 2025/2026

Priske: Byli jsme lepší, střely něco říkají o naší dominanci. Z výsledku cítil zklamání

David Čermák
  6:50
Bylo znát, že chtěl zvítězit. Bod z derby se počítá, ale... Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že tentokrát měl jeho tým na víc. Proto po utkání se Slavií působil lehce rozmrzele.
Sparťanský Trenér Brian Priske a pravý wingbek Angelo Preciado

Sparťanský Trenér Brian Priske a pravý wingbek Angelo Preciado | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparťané Asger Sörensen a Jan Kuchta litují neproměněné šance v derby proti...
Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani po neproměněné šanci v derby proti Slavii
Slávistický obránce Tomáš Vlček fauluje za červenou kartu Veljka Birmančeviče...
36 fotografií

„Celkově jsem zklamaný, že jsme nevyhráli,“ prohodil dánský trenér, když dorazil mezi novináře. „Hlavně v posledních pětadvaceti minutách, v přesilovce, jsem doufal, že si vytvoříme víc šancí.“

Co se dalo udělat jinak?
V hlavách se nám toho honilo dost. Nikdy není snadné hrát proti deseti. Možná jsme mohli vystřídat stopera, nebo nechat Rrahmaniho o něco déle na hřišti, ale rozhodli jsme se takhle. Mysleli jsme i na protiútoky, Slavia v závěru jeden nebezpečný neproměnila.

Vydru jsem měl vyloučit, kál se sudí po své premiéře v derby. Trenéři ho ale chválili

Vy jste vystřelili osmnáctkrát, ale jen třikrát na branku.
Osmnáct pokusů je celkem dost, něco to říká o naší dominanci. Často jsme pronikali do vápna, podle statistik asi padesátkrát, což je ohromné číslo. Tři střely na branku, to opravdu není moc, máte pravdu. Ale Slavia je těžký soupeř a jsem rád, že jsme ji předčili. Byli jsme lepším týmem, ukázali jsme, že chceme hrát fotbal, vytvářeli jsme si šance. Proměnili jsme jen jednu, takže musíme přijmout i druhý nejlepší výsledek, což je remíza.

Rozhodčí Všetečka po utkání přiznal, že měl udělit druhou žlutou kartu záložníku Vydrovi. I proto jste ho o poločase střídal? Aby na vyloučení nedošlo ve druhé půli?
Především souhlasím, že to opravdu vypadalo na druhou žlutou. A střídání? Ano, byl to jeden z důvodů. Druhý byl, že jsme chtěli, aby se do hry dostal Mannsverk a abychom byli o něco klidnější s míčem u nohy.

Jak moc zápas ovlivnilo přerušení hned na začátku?’
Podle mě nijak zásadně. Můžeme se bavit o tom, že jsme museli pět minut čekat, ale stejně jsme byli celý zápas lepším týmem. Řekl bych, že na náš výkon to velký vliv nemělo.

Střelec Kušej: Že je Sparta silnější? Vždyť jsme ji v deseti do ničeho nepustili

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

