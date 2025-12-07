Spartě se povedlo zareagovat na průšvih z minulého víkendu, kdy na domácí půdě dostala čtyři góly od tehdy předposledních Pardubic.
„Museli jsme se sami sobě podívat do očí, vyříkat si některé věci. Poslední týdny a zejména výkon proti Pardubicím byl pro Spartu neakceptovatelný,“ popisoval Priske reakci před zápasem s Olomoucí.
Povedlo se. Těšil vás proti Sigmě přístup hráčů?
Ano, po Pardubicích převzali odpovědnost. Nejen na schůzce se mnou, ale pak i mezi sebou. Všichni jsme spoluzodpovědní za výsledky, za prostředí v klubu i atmosféru v kabině. Poslední dny byly v tomhle dobré, vyhráli jsme na Artisu i na Sigmě, teď je na nás, abychom míru zodpovědnosti udrželi po zbytek sezony.
Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil
Zápas se Sigmou se pro vás přitom nemusel vyvíjet dobře, po chybě gólmana Vindahla odvolal Slavíčkův gól až VAR kvůli ofsajdu. Jak vnímáte výkony vašeho brankáře?
V první řadě chci říct, že s ním pracují především trenéři brankářů a myslím, že dělají dobrou práci. Podívejte, podle mě odehrál Peter dobrý zápas, nic nemění ani tahle situace, kdy ztratil balon. Ano, neměl ho ztratit, ale když se podívám na celý zápas, podal velmi, velmi dobrý výkon. Vy jste snad viděli, že by nás Sigma nějakým jiným pokusem ohrozila? Vy novináři jste na něj až moc tvrdí, četl jsem o něm nějaké články a nesouhlasím s vámi.
Příliš dobře si ale nepočínal ani proti Pardubicím, v jiných zápasech také nepůsobil zrovna přesvědčivě.
Ale na Legii v Konferenční lize zachytal skvěle. Tuhle sezonu jsme dostali spoustu gólů, které byly na h***o, ale za drtivou většinu z nich Peter nemohl. Byly to nějaké tečované střely, góly po ztrátách v defenzivě. Ano v obraně občas uděláme chyby, ale to není Peterova chyba. To vám můžu říct na sto deset procent. Jsem s ním spokojený, má spoustu čistých kont. Chci od něho víc? Vždycky. Chce on od sebe víc? Určitě. Ale to je fotbal. Podle mě hraje dobře, což je ale můj názor. Možná se mýlím.
Zápas proti Sigmě moc šancí nepřinesl, je i z tohoto pohledu vítězství enormně důležité?
Určitě, také proto, že jsme zůstali na dostřel prvnímu místu. Zároveň ostatní kluby okolo nás ztratily. Plzeň prohrála, Liberec remizoval. My jsme zase obrali Sigmu, čili dalšího konkurenta, který chce hrát nahoře. Fotbal se ale neustále vyvíjí, pořád nejsme tam, kde chceme být. I proto potřebujete tyhle zápasy. Olomouc je dobrý klub, na domácím hřišti velmi silný.
A tým s nejméně inkasovanými góly v lize.
Přesně tak, Sigma je do defenzivy mnohem lepší než do ofenzivy. Upřímně nevím, kdy naposledy doma prohráli. Pro nás bylo důležité, že jsme byli pořád trpěliví. Fanouškům se třeba nemusí líbit, že hrajeme hodně přihrávek do stran nebo dozadu, ale musíme být chytří, hlavně jsme nechtěli pouštět Sigmu do protiútoků. Určitě bych chtěl víc šancí, ale vytvářet si příležitosti proti Olomouci je těžké. Časté a rychlé náběhy do vápna jsou způsobem, jak takto zarputilou obranu překonat.
Vyslyšel jste prosby sparťanských fanoušků a nasadil od začátku Pavla Kadeřábka, avšak nezvykle nalevo. Proč a jak se vám líbil jeho výkon?
Kadeř nám pomohl vyřešit problém, kdy byl Ryneš out. Nechtěli jsme od začátku hrát Marcada na fullbackovi, proto jsme se rozhodl pro Kadeře. A zvládl to skvěle, v což jsme věřili od začátku.
Co Patrik Vydra? Při základní útoků působil jako extra střední záložník, při defenzivní činnosti se zatahoval na stopera. Jaké měl pokyny?
V hodně zápasech rozehráváme tak, že vzadu chodíme do čtyřky. Vždy pak roli rozehrávajícího zastává někdo jiný, tentokrát to vyšlo na Vydryse. A hrál výborně. Solidní v defenzivě, přesný v rozehrávce. Potřebovali jsme být dynamičtí, on tohle splňoval. Podal výborný výkon, mně se jeho výkony líbí celou sezonu.
Co vám ukázaly poslední týdny o síle Sparty i vzhledem k zimnímu přestupovému období?
Posledních pět měsíců mi ukázalo přesně to, co jsem očekával, když jsem přicházel. Máme dobré hráče, dobrý tým. Měli jsme dobrý start v lize i v Evropě. Pak přišel těžký měsíc, ani výkony nebyly dobré, už vůbec ne konzistentní. Každé přestupové období se něco stane, v tomhle to nebude jiné. Ale to není téma pro tuhle tiskovku, bude to o mně a managementu. Teď je důležité, abychom udrželi konzistenci i kvalitu pro zbytek podzimu. Jen tak máme šanci se ustálit. A v zimě uvidíme, jak bude vypadat závod o titul, kterého se jako Sparta chceme účastnit.