Chance Liga 2025/2026

Priske: Museli jsme si některé věci vyříkat. A Vindahl? Vy novináři jste na něj tvrdí

Václav Havlíček
  6:57
Celý zápas to vypadalo na remízu. Pak se mezi stopery zjevil ve skluzu Rrahmani a rozhodl. Fotbalová Sparta si z Olomouce odvezla po výhře 1:0 všechny tři body a na Slavii po 18. ligovém kole ztrácí pět bodů. „Bylo to důležité vítězství pro celý klub. Je důležité, že jsme zůstali na dostřel,“ těšilo trenéra Briana Priskeho.
Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům.

Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům. | foto: ČTK

Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům.
Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům.
Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům.
Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům.
9 fotografií

Spartě se povedlo zareagovat na průšvih z minulého víkendu, kdy na domácí půdě dostala čtyři góly od tehdy předposledních Pardubic.

„Museli jsme se sami sobě podívat do očí, vyříkat si některé věci. Poslední týdny a zejména výkon proti Pardubicím byl pro Spartu neakceptovatelný,“ popisoval Priske reakci před zápasem s Olomoucí.

Povedlo se. Těšil vás proti Sigmě přístup hráčů?
Ano, po Pardubicích převzali odpovědnost. Nejen na schůzce se mnou, ale pak i mezi sebou. Všichni jsme spoluzodpovědní za výsledky, za prostředí v klubu i atmosféru v kabině. Poslední dny byly v tomhle dobré, vyhráli jsme na Artisu i na Sigmě, teď je na nás, abychom míru zodpovědnosti udrželi po zbytek sezony.

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Zápas se Sigmou se pro vás přitom nemusel vyvíjet dobře, po chybě gólmana Vindahla odvolal Slavíčkův gól až VAR kvůli ofsajdu. Jak vnímáte výkony vašeho brankáře?
V první řadě chci říct, že s ním pracují především trenéři brankářů a myslím, že dělají dobrou práci. Podívejte, podle mě odehrál Peter dobrý zápas, nic nemění ani tahle situace, kdy ztratil balon. Ano, neměl ho ztratit, ale když se podívám na celý zápas, podal velmi, velmi dobrý výkon. Vy jste snad viděli, že by nás Sigma nějakým jiným pokusem ohrozila? Vy novináři jste na něj až moc tvrdí, četl jsem o něm nějaké články a nesouhlasím s vámi.

Příliš dobře si ale nepočínal ani proti Pardubicím, v jiných zápasech také nepůsobil zrovna přesvědčivě.
Ale na Legii v Konferenční lize zachytal skvěle. Tuhle sezonu jsme dostali spoustu gólů, které byly na h***o, ale za drtivou většinu z nich Peter nemohl. Byly to nějaké tečované střely, góly po ztrátách v defenzivě. Ano v obraně občas uděláme chyby, ale to není Peterova chyba. To vám můžu říct na sto deset procent. Jsem s ním spokojený, má spoustu čistých kont. Chci od něho víc? Vždycky. Chce on od sebe víc? Určitě. Ale to je fotbal. Podle mě hraje dobře, což je ale můj názor. Možná se mýlím.

Sparťanský wingbek Angelo Preciado s míčem před Jáchymem Šípem z Olomouc

Zápas proti Sigmě moc šancí nepřinesl, je i z tohoto pohledu vítězství enormně důležité?
Určitě, také proto, že jsme zůstali na dostřel prvnímu místu. Zároveň ostatní kluby okolo nás ztratily. Plzeň prohrála, Liberec remizoval. My jsme zase obrali Sigmu, čili dalšího konkurenta, který chce hrát nahoře. Fotbal se ale neustále vyvíjí, pořád nejsme tam, kde chceme být. I proto potřebujete tyhle zápasy. Olomouc je dobrý klub, na domácím hřišti velmi silný.

A tým s nejméně inkasovanými góly v lize.
Přesně tak, Sigma je do defenzivy mnohem lepší než do ofenzivy. Upřímně nevím, kdy naposledy doma prohráli. Pro nás bylo důležité, že jsme byli pořád trpěliví. Fanouškům se třeba nemusí líbit, že hrajeme hodně přihrávek do stran nebo dozadu, ale musíme být chytří, hlavně jsme nechtěli pouštět Sigmu do protiútoků. Určitě bych chtěl víc šancí, ale vytvářet si příležitosti proti Olomouci je těžké. Časté a rychlé náběhy do vápna jsou způsobem, jak takto zarputilou obranu překonat.

Vyslyšel jste prosby sparťanských fanoušků a nasadil od začátku Pavla Kadeřábka, avšak nezvykle nalevo. Proč a jak se vám líbil jeho výkon?
Kadeř nám pomohl vyřešit problém, kdy byl Ryneš out. Nechtěli jsme od začátku hrát Marcada na fullbackovi, proto jsme se rozhodl pro Kadeře. A zvládl to skvěle, v což jsme věřili od začátku.

Olomoucký Štěpán Langer rozehrává před Pavlem Kadeřábkem ze Sparty standardní situaci.

Co Patrik Vydra? Při základní útoků působil jako extra střední záložník, při defenzivní činnosti se zatahoval na stopera. Jaké měl pokyny?
V hodně zápasech rozehráváme tak, že vzadu chodíme do čtyřky. Vždy pak roli rozehrávajícího zastává někdo jiný, tentokrát to vyšlo na Vydryse. A hrál výborně. Solidní v defenzivě, přesný v rozehrávce. Potřebovali jsme být dynamičtí, on tohle splňoval. Podal výborný výkon, mně se jeho výkony líbí celou sezonu.

Co vám ukázaly poslední týdny o síle Sparty i vzhledem k zimnímu přestupovému období?
Posledních pět měsíců mi ukázalo přesně to, co jsem očekával, když jsem přicházel. Máme dobré hráče, dobrý tým. Měli jsme dobrý start v lize i v Evropě. Pak přišel těžký měsíc, ani výkony nebyly dobré, už vůbec ne konzistentní. Každé přestupové období se něco stane, v tomhle to nebude jiné. Ale to není téma pro tuhle tiskovku, bude to o mně a managementu. Teď je důležité, abychom udrželi konzistenci i kvalitu pro zbytek podzimu. Jen tak máme šanci se ustálit. A v zimě uvidíme, jak bude vypadat závod o titul, kterého se jako Sparta chceme účastnit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

18. kolo

19. kolo

Kompletní los

17. kolo

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
13. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
16. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Priske: Museli jsme si některé věci vyříkat. A Vindahl? Vy novináři jste na něj tvrdí

Sparťanský trenér Brian Priske

Celý zápas to vypadalo na remízu. Pak se mezi stopery zjevil ve skluzu Rrahmani a rozhodl. Fotbalová Sparta si z Olomouce odvezla po výhře 1:0 všechny tři body a na Slavii po 18. ligovém kole ztrácí...

7. prosince 2025  6:57

V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.

Hvězdný fotbalista Lionel Messi si připsal další úspěch do své už tak bohaté sbírky triumfů, s Miami vyhrál zámořskou MLS. Inter ve finále play off porazil Vancouver 3:1, kapitán argentinských mistrů...

6. prosince 2025  23:23

Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres

Barcelonský útočník Ferran Torres slaví hattrick.

Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal přetlačil Getafe...

6. prosince 2025  21:35,  aktualizováno  23:09

Ostrý Kadeřábek: Chválit se za správný přístup? Ne! Ten by měl být samozřejmostí

Sparťanský obránce Patrik Vydra se snaží v utkání proti Olomouci odvrátit míč...

Celý zápas oddřel, vítězný gól ale zařídil až jeho náhradník. Pavel Kadeřábek, krajní obránce fotbalové Sparty, přenechal deset minut před koncem svou netradiční pozici levého beka Johnu Mercadovi,...

6. prosince 2025  21:25

Arsenal srazil gól v závěru, City se lídrovi přiblížilo. Liverpool předvedl další kolaps

Liverpoolský útočník Hugo Ekitiké střílí gól v utkání proti Leedsu.

Sobotní program 15. kola anglické Premier League odstartoval porážkou lídra. Arsenal po gólu v nastavení podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, Manchester City se díky vítězství 3:0 nad Sunderlandem...

6. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  21:10

Kaneův jubilejní hattrick udržel Bayern stoprocentním, Leverkusen nebodoval

Útočník Harry Kane z Bayernu se raduje ze svého gólu.

Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Tři góly dal i útočník Lipska Yan Diomande, jeho tým...

6. prosince 2025  18:13,  aktualizováno  21:02

Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání na Slovácku

Dva měsíce zpátky slavil v Uherském Hradišti vítězství svého týmu pod kotlem karvinských fanoušků, kteří skandovali, aby nikam neodcházel. Už jako trenér Plzně teď utržil Martin Hyský na stejném...

6. prosince 2025  20:16

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

6. prosince 2025  19:56,  aktualizováno  20:11

Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 11. června ve 22 hodin východního standardního času,...

6. prosince 2025  19:24

Dukla - Liberec 1:1, rozjetí Severočeši se na Julisce zasekli, až v závěru srovnal Krollis

Fotbalisté Dukly se radují z gólu Michala Kroupy.

Liberečtí fotbalisté v 18. kole Chance Ligy nedokázali potvrdit skvělou formu. Na hřišti pražské Dukly pouze remizovali 1:1, když se v úvodní části prosadil domácí Kroupa. V závěru vystřelil Slovanu...

6. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  18:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu.

Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...

6. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  17:55

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka slaví domácí vítězství nad Plzní.

Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...

6. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.