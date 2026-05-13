Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

„Umím počítat, vím, že se třemi body bychom byli blíž,“ pokrčil Priske rameny. „Ale nijak zvlášť jsem nad tím před utkáním nepřemýšlel. Hlavně jsem se snažil po derby vyčistit hlavu a připravit hráče na tenhle zápas.“
Jak to bylo složité?
Bylo to hlavně o tom ujasnit si, jak k zápasu přistoupíme. Jedenáct hráčů do základu jsme měli, spíš jsme řešili, na jaké pozici má kdo hrát. Zraněných a vykartovaných bylo opravdu hodně, takže jsme potřebovali vymyslet, jak s těmi, které máme k dispozici, tenhle zápas zvládnout.
Tři body nemáte, takže zklamání?
Jsem určitě zklamaný, že jsme nevyhráli. I když jsme měli spoustu zraněných, mohli jsme si určitě vytvořit víc nebezpečných situací. Ale mám velký respekt k hráčům, jak to ustáli po tom všem, co se stalo. Jsem na ně hrdý, protože proti Plzni to nikdy není jednoduché. Bylo by hezké, kdybychom si toho vytvořili víc, měli jsme na to. A mrzí mě, že to tak nebylo.
Co vám ještě ve výkonu chybělo?
V určitých fázích zápasu jsme byli dobří, ale měli jsme jen šest nebo sedm střel a nula rohů. Což je důkaz, že jsme nehráli dost přímočaře. Nejsem překvapený výsledkem, protože vím, jak Plzeň hraje, jak brání. Doufal jsem, že zahrozíme víc, protože hlavně naši ofenzivní hráči mají obrovskou kvalitu. Ale postupně nám už chyběla energie, Kuchta i Rrahmani byli po šedesáti sedmdesáti minutách utavení a doplňovali jsme sestavu kluky z B-týmu.
|
Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč
Vyčníval záložník Kuol, který několikrát dobře potáhl míč, ale málokdy vybral správné finální řešení. Co jste říkal jeho výkonu?
Předvedl dobré i slabší věci. Má obrovský potenciál a talent a mluvíme o tom s ním velmi často. Potřebuje jen začít ukazovat, že na to má, už dávno není mladý tak, aby stačil jenom talent. Musí na sobě pracovat a tlačíme na něj, aby to tak bylo. Byl jedním z těch, od kterých jsem čekal, že vytvoří něco navíc. Měl dobré momenty, ale i fáze, kdy od něj čekám víc. Určitě potenciál má, je jenom na něm, aby ho naplnil.
Souhlasíte, že nejlepší na hřišti byl brankář Surovčík?
Určitě byl jedním z nejlepších. Dobrých výkonů bylo víc. Ševínský, Sörensen, Eneme, Irving i krajní beci. Ale Kuba zachytal opravdu dobře.
Jak jste s ním po derby, během kterého ho napadli fanoušci, pracovali?
Dostal den volna, aby se oklepal a doléčil drobná zranění, měl po střetu s fanoušky trochu pochroumaný kotník. Trenéři brankářů s ním hodně mluvili, brzy bylo jasné, že zvládne chytat. Neměl jednoduché dny, nikomu nepřejete, aby si tímhle prošel. Ale zvládl to opravdu velmi dobře.
Může z něj být dlouhodobá jednička?
Může, už teď spoustu zápasů odchytal na top úrovni. Ale co se stane po sezoně, to je moc daleko. Není správný čas o tom mluvit.
Zpět k derby: Co vám vůbec běželo hlavou, když se fanoušci nahrnuli na hřiště?
Snažil jsem se jen hlídat, aby byli kluci co nejdřív v šatně. Když jsem dostal zprávu, že to tak je, šel jsem mezi ně. Nejvíc mi záleželo na tom, aby hráči byli v bezpečí.
Uměl jste si vůbec představit, že se něco takového může odehrát?
Nemělo se to nikdy stát. Nic takového jsem nikdy nezažil, doufám, že už ani nezažiju. Nejsem ten, kdo by to teď měl víc hodnotit. Věřím, že správní lidé udělají správné věci a že už se nic podobného opakovat nebude.
Vypadá to, že skončíte druzí. Vzhledem k tomu, jak se sezona vyvíjela, budete spokojený?
Ne. Nikdy.