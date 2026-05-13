Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

David Čermák
  9:58
Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by se na dva body za vedoucí Slavii a vytvořil by na ni tlak. Jenže oslabení sparťané uhráli jen bezgólovou remízu - a o titulu může být už ve středu jasno.
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.
Vpravo Jakub Surovčík (Sparta) a Florian Wiegele z Plzně na konci utkání.
Zleva Matěj Vydra (Plzeň) ve střetu s Andrewem Irvingem ze Sparty.
V akci Prince Adu (Plzeň) během utkání proti pražské Spartě.
15 fotografií

„Umím počítat, vím, že se třemi body bychom byli blíž,“ pokrčil Priske rameny. „Ale nijak zvlášť jsem nad tím před utkáním nepřemýšlel. Hlavně jsem se snažil po derby vyčistit hlavu a připravit hráče na tenhle zápas.“

Jak to bylo složité?
Bylo to hlavně o tom ujasnit si, jak k zápasu přistoupíme. Jedenáct hráčů do základu jsme měli, spíš jsme řešili, na jaké pozici má kdo hrát. Zraněných a vykartovaných bylo opravdu hodně, takže jsme potřebovali vymyslet, jak s těmi, které máme k dispozici, tenhle zápas zvládnout.

Tři body nemáte, takže zklamání?
Jsem určitě zklamaný, že jsme nevyhráli. I když jsme měli spoustu zraněných, mohli jsme si určitě vytvořit víc nebezpečných situací. Ale mám velký respekt k hráčům, jak to ustáli po tom všem, co se stalo. Jsem na ně hrdý, protože proti Plzni to nikdy není jednoduché. Bylo by hezké, kdybychom si toho vytvořili víc, měli jsme na to. A mrzí mě, že to tak nebylo.

Co vám ještě ve výkonu chybělo?
V určitých fázích zápasu jsme byli dobří, ale měli jsme jen šest nebo sedm střel a nula rohů. Což je důkaz, že jsme nehráli dost přímočaře. Nejsem překvapený výsledkem, protože vím, jak Plzeň hraje, jak brání. Doufal jsem, že zahrozíme víc, protože hlavně naši ofenzivní hráči mají obrovskou kvalitu. Ale postupně nám už chyběla energie, Kuchta i Rrahmani byli po šedesáti sedmdesáti minutách utavení a doplňovali jsme sestavu kluky z B-týmu.

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Vyčníval záložník Kuol, který několikrát dobře potáhl míč, ale málokdy vybral správné finální řešení. Co jste říkal jeho výkonu?
Předvedl dobré i slabší věci. Má obrovský potenciál a talent a mluvíme o tom s ním velmi často. Potřebuje jen začít ukazovat, že na to má, už dávno není mladý tak, aby stačil jenom talent. Musí na sobě pracovat a tlačíme na něj, aby to tak bylo. Byl jedním z těch, od kterých jsem čekal, že vytvoří něco navíc. Měl dobré momenty, ale i fáze, kdy od něj čekám víc. Určitě potenciál má, je jenom na něm, aby ho naplnil.

Souhlasíte, že nejlepší na hřišti byl brankář Surovčík?
Určitě byl jedním z nejlepších. Dobrých výkonů bylo víc. Ševínský, Sörensen, Eneme, Irving i krajní beci. Ale Kuba zachytal opravdu dobře.

Jak jste s ním po derby, během kterého ho napadli fanoušci, pracovali?
Dostal den volna, aby se oklepal a doléčil drobná zranění, měl po střetu s fanoušky trochu pochroumaný kotník. Trenéři brankářů s ním hodně mluvili, brzy bylo jasné, že zvládne chytat. Neměl jednoduché dny, nikomu nepřejete, aby si tímhle prošel. Ale zvládl to opravdu velmi dobře.

Může z něj být dlouhodobá jednička?
Může, už teď spoustu zápasů odchytal na top úrovni. Ale co se stane po sezoně, to je moc daleko. Není správný čas o tom mluvit.

Zpět k derby: Co vám vůbec běželo hlavou, když se fanoušci nahrnuli na hřiště?
Snažil jsem se jen hlídat, aby byli kluci co nejdřív v šatně. Když jsem dostal zprávu, že to tak je, šel jsem mezi ně. Nejvíc mi záleželo na tom, aby hráči byli v bezpečí.

Adam Ševinský (Sparta) na konci zápasu s Plzní.

Uměl jste si vůbec představit, že se něco takového může odehrát?
Nemělo se to nikdy stát. Nic takového jsem nikdy nezažil, doufám, že už ani nezažiju. Nejsem ten, kdo by to teď měl víc hodnotit. Věřím, že správní lidé udělají správné věci a že už se nic podobného opakovat nebude.

Vypadá to, že skončíte druzí. Vzhledem k tomu, jak se sezona vyvíjela, budete spokojený?
Ne. Nikdy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 32 20 7 5 62:33 67
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od...

12. května 2026  22:15

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek

Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu....

12. května 2026  21:03

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

Boleslav - Dukla 1:2, důležitá výhra. Pražané odskakují od posledního místa

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté pražské Dukly ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili 2:1 v Mladé Boleslavi a udělali velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince...

12. května 2026  17:10,  aktualizováno  19:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.