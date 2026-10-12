Priske po výhře káral: Nezvládli jsme reagovat na soupeře. Brunes bude lepší

Díky ní Sparta poskočila v ligové tabulce na třetí místo a nezaváhala před důležitým domácím utkáním Evropské ligy s norským Lilleströmem.
Přesto se výkon ideálu neblížil.
„Kdybychom dali druhý gól dřív, bylo by to asi jiné, ale to se nestalo. Ve druhé půli jsme už zápas kontrolovali a ukázali jsme, že jsme lepší tým,“ dodal Priske.
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Čím to, že se první poločas tolik nepovedl? Byla cítit absence zraněného kapitána Adama Karabce?
Ne, s ním to nemá nic společného. Chybí nám, ale ani s ním bychom si neporadili o nic lépe. Nevyvíjeli jsme na soupeře tlak organizovaně, nezvládali se držet našich principů, které uplatňujeme podle toho, jak soupeř zakládá hru. A hlavně: Nebyli jsme schopni to změnit. Až poločas nám umožnil se přeskládat.
Může za určitou nerozehranost i dlouhá reprezentační pauza?
Potenciálně ano. Není pochyb o tom, že to bylo náročné období pro všechny, nejen pro ty, kteří odcestovali s národními týmy. Ti, co tady tři týdny zůstali, neměli v nohách ostrý zápas, což je znát, protože ztratíte jistotu a automatismy. Často zmiňujeme, že po pauze je hlavní výsledek a výkon je vedlejší, nicméně pořád mám pocit, že jsme si měli poradit lépe. Přece jen v sestavě nastoupili jen tři hráči, kteří byli mimo tým, takže jsem čekal, že chemie a určitá propojení budou fungovat lépe.
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Jak jste přemýšlel nad složením zálohy bez Karabce? Opět dostal šanci Sochůrek před Irvingem.
Rozhodování není snadné, protože jsou dost vyrovnaní. Každý z nich má něco svého, kvůli čemu se mi líbí. Andy Irving má výborné přihrávky a pomáhá ve výstavbě, Hugo Sochůrek je zase dobrý ve hře jeden na jednoho a v přebírání míče mezi řadami. Vybírám podle toho, co v daném zápase od nich potřebujeme.
Útočník Jonatan Brunes neskóroval už v jedenácti soutěžních zápasech v řadě. Jak ho to ovlivňuje?
Před reprezentační přestávkou už to vypadalo, že je trochu frustrovaný, hlavně v zápase s Olomoucí. Nicméně pauza mu prospěla, měl volno, poté skóroval proti Jihlavě i v tréninkovém zápase s naší rezervou, kde si potvrdil, že góly dávat umí. I tentokrát se mu dařilo, ale nakonec od něj potřebujete ty góly. Do situací se dostával, jen mu chybělo štěstí.
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Jak na něj tlačí Matyáš Vojta?
Je na něm, aby makal a přesvědčil mě, že na to má. Vidíte, že jsem ho ani v posledních zápasech nevyužíval a střídal místo něj Singhateha. Záleží opravdu jen na něm.
Jak dlouho vám budou chybět zranění reprezentanti Karabec s Matějem Rynešem?
Těžko předpovídat, ale nečekám, že se vrátí v následujících týdnech. Nejspíš ani do příští reprezentační přestávky, protože jde o vážná zranění.
Kvůli Rynešově absenci vám chyběl levý obránce, na kterém zaskakoval Martin Suchomel. Co to vypovídá o pozici Viktora Vitályose?
To samé, co poslední tři měsíce. Viktor je velmi talentovaný, který tvrdě maká, aby se dostal do sestavy. Má za sebou tři zápasy během srazu maďarské jedenadvacítky, kde předvedl dobré výkony. Když takhle bude pokračovat, věřím, že nám pomůže. Opět záleží jen na něm.