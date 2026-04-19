Chance Liga 2025/2026

Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

David Čermák
Dominik Duffek
,
  7:59
Sám možná nečekal, že jeho tým sfoukne složitý zápas tak suverénně. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na lavičce tentokrát nemusel moc nervovat, výhra 3:1 nad Jabloncem se rodila v klidu a po solidním výkonu. A co je pro Spartu hlavní: v tabulce soupeři odskočila na druhém místě už o dvanáct bodů a minimálně do neděle se o něco přiblížila vedoucí Slavii, na kterou teď ztrácí pět bodů.
Trenér Brian Priske se raduje z gólu Sparty. | foto: ČTK

„Velmi dobrý zápas. Velký respekt pro Jablonec, jak se zatím prezentuje v aktuální sezoně, mají velkou hráčskou kvalitu i dobrého trenéra, uměli hodně týmům ztížit zápasy a sebrali jim hodně bodů,“ pochválil Priske nejdřív soupeře. Než dodal, co rozhodlo: „Ale tentokrát jsme zápas kontrolovali od začátku do konce.“

Čím to, že se vám povedlo vylepšit herní projev?
Máme čas spolu trénovat, hrajeme v podstatě ve stejné sestavě, takže vztahy a porozumění se zlepšují. Tentokrát se navíc individuálně všem hodně dařilo a prokázali kvalitu, která v gólových situacích rozhoduje.

Před utkáním vyšlo najevo, že vám bude delší dobu chybět gólman Vindahl. Jak dlouho přesně?
Nemůžu být úplně konkrétní, ale určitě vynechá konec sezony a nečekám, že bude zpět na přípravu. Možná ani na první zápas nového ročníku.

Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce

Podruhé selhala konzervativní léčba, stejně jako v případě záložníka Kofoda Andersena. Doba rekonvalescence se tím prodlužuje, budete se tím zabývat?
Ne, protože jsou to dva odlišné případy. Rozumím pointě, ale ta dvě zranění jsou odlišná. Nemůžete to takhle podat.

Co návrat záložníka Enemeho? Udělal vám radost?
Ano, je dobré, že ho máme zpátky. Santiago se liší od našich ostatních záložníků, ale teď byl dlouho mimo, skoro čtyři měsíce od mistrovství Afriky. Potřebuje trochu víc času, aby zapadl. Šel nahoru ve druhé půli, kdy jsme víc rotovali. Určitě je pro nás dobře, že máme jiný typ hráče v záloze.

Dvěma góly se blýskl Kuchta. Ukázal, jak může být prospěšný? A co jste říkal tomu, že se mu nelíbilo střídání?
On prostě chtěl hattrick, tak to má být. Odehrál dobrý zápas, všechno je to na něm. On musí chtít, on musí makat, pak bude hrát. Rozhodně má kvalitu, aby nám pomohl. Když presuje, když vytváří tlak, když vytváří servis. Kdo by takového útočníka nechtěl v základu? Když hráči zahrají takhle, zjednodušují mi rozhodování. Ještě se nám vrací Irving a Mercado, ti nám to naopak trochu ztíží... Ale to je jedině dobře.

Jak to vypadá s útočníkem Vojtou?
V týdnu si podvrtnul kotník. Očekáváme, že bude mimo maximálně dva týdny.

Kuchta je zpátky, dvougólový a nadšený: Věřím, že ve Spartě ještě stopu zanechám

Ještě k prvnímu gólu: padl po pro vás netradiční situaci, kdy stoper vyvezl míč.
Jsem fakt šťastný za všechny tři góly, jak jsme je trpělivostí vykombinovali, jak jsme se zachovali a že ve správném momentu umíme zrychlit hru, protože na tomhle každý den makáme. Abychom byli na míči dominantní a zároveň si vytvářeli šance. Všechny tři góly mě potěšily a snad to je signál, že když všichni budou tvrdě makat v tréninku, vyplatí se to.

Vstoupit do diskuse

30. kolo

27. kolo

Kompletní los

29. kolo

30. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

Trenér Brian Priske se raduje z gólu Sparty.

Sám možná nečekal, že jeho tým sfoukne složitý zápas tak suverénně. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na lavičce tentokrát nemusel moc nervovat, výhra 3:1 nad Jabloncem se rodila v klidu a po...

19. dubna 2026  7:59

Ulich prvně proti Slavii: Tvrdík zkusil, jestli bych nezůstal, že bychom něco dělali spolu

Spolumajitel hradeckého fotbalového klubu Ivo Ulich po podpisu smlouvy s městem...

Ivo Ulich, jeden ze spolumajitelů hradeckého fotbalového klubu, tu příhodu vypraví s lehkou nadsázkou. „Když jsme ho přebírali, tak mi říkal, ať se na to vykašlu a zůstanu ve Slavii, že bychom tam...

19. dubna 2026  7:39

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

Zlínský gólman Stanislav Dostál slaví domácí výhru v zápase s Teplicemi. (18....

Už to vypadalo, že dochytá sobotní duel fotbalové ligy bez jediného úspěšného zákroku. Přesto se nakonec stal zlínský gólman Stanislav Dostál hrdinou domácího utkání proti Teplicím, když na brankové...

19. dubna 2026  6:17

Real Sociedad počtvrté ovládl Copa del Rey, Atlético porazil na penalty

Pablo Marin z Realu Sociedad oslavuje triumf v Copa del Rey.

Fotbalisté Realu Sociedad ve finále španělského poháru Copa del Rey v Seville porazili Atlético Madrid 4:3 na penalty po remíze 2:2. Trofej získali po pěti letech a počtvrté v historii.

19. dubna 2026

Tati, pro tebe! Rezek o postupu, generálu Koubkovi a pravdě o penaltě se Skoty

Premium
V prvoligových Teplicích asistuje Zdenku Frťalovi, ve fotbalové reprezentaci...

Před každou penaltou v barážovém rozstřelu se podíval do nebe, do Mexika a USA poveze tátův artefakt. Jan Rezek pomohl fotbalové reprezentaci jako hráč na Euro, coby trenérský asistent zase na...

19. dubna 2026

Zraněný Krejčí nedohrál, Wolves padli. Tottenham s Kinským bral jen bod

Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Mohlo být jisté, že sestoupí. Fotbalisté posledního Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu, český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  23:21

Schick se zapsal mezi střelce, Leverkusen přesto padl. Debut Etaové skončil prohrou

Patrik Schick slaví gól Leverkusenu v utkání s Augsburgu.

Útočník Patrik Schick vstřelil v sobotu svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2. Hoffenheim penaltou v závěru...

18. dubna 2026  18:24,  aktualizováno  21:33

Kuchta je zpátky, dvougólový a nadšený: Věřím, že ve Spartě ještě stopu zanechám

Sparťané Lukáš Haraslín, střelec Jan Kuchta a Joao Grimaldo se radují z druhého...

Kdyby si pohlídal ofsajdové postavení, mohlo jeho sáhnutí do Mannsverkovy střely v závěru utkání s Jabloncem (3:1) vyústit v hattrick. Jan Kuchta, útočník sparťanských fotbalistů, poprvé od podzimu...

18. dubna 2026  21:28

Fotbalový bůh nám pořád dává šanci. Kouč Dukly burcuje: O místo v lize se porveme!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Po příchodu do tiskového střediska směrem k novinářům energicky prohodil: „Mně se líbí, že se nálada tady nemění ani výhrou, prohrou nebo remízou. Jste pořád všichni stejní. Tak pojďme, já budu taky...

18. dubna 2026  19:53

Sparta - Jablonec 3:1, klidný zápas pro domácí, dvěma góly ho rozhodl Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.

Sparťanští fotbalisté udělali důležitý krok směrem k blížící se ligové nadstavbě. V předposledním kole základní části porazili třetí Jablonec 3:1 a upevnili si pozici na druhé příčce, na které mají...

18. dubna 2026  19:52

Příbram zdolala ve druhé lize béčko Sparty, Vlašim je už devět kol bez porážky

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Příbramští fotbalisté porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Čtyřzápasová vítězná série nováčka z Ústí nad Labem skončila porážkou 1:2 v...

18. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  19:20

Další bídný výkon a fotbalisté Baníku se opět šli zpovídat fanouškům

Fotbalisté Baníku před kotlem domácích fanoušků po porážce s Bohemians.

Ostravští fanoušci před utkáním s Bohemians Praha 1905 nezpívali tradičně klubovou hymnu. Místo toho při nástupu mužstev skandovali: „My chceme Baník!“ a „Rubete za Baník!“ Leč fotbalisté Baníku...

18. dubna 2026  19:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.