Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

„Velmi dobrý zápas. Velký respekt pro Jablonec, jak se zatím prezentuje v aktuální sezoně, mají velkou hráčskou kvalitu i dobrého trenéra, uměli hodně týmům ztížit zápasy a sebrali jim hodně bodů,“ pochválil Priske nejdřív soupeře. Než dodal, co rozhodlo: „Ale tentokrát jsme zápas kontrolovali od začátku do konce.“
Čím to, že se vám povedlo vylepšit herní projev?
Máme čas spolu trénovat, hrajeme v podstatě ve stejné sestavě, takže vztahy a porozumění se zlepšují. Tentokrát se navíc individuálně všem hodně dařilo a prokázali kvalitu, která v gólových situacích rozhoduje.
Před utkáním vyšlo najevo, že vám bude delší dobu chybět gólman Vindahl. Jak dlouho přesně?
Nemůžu být úplně konkrétní, ale určitě vynechá konec sezony a nečekám, že bude zpět na přípravu. Možná ani na první zápas nového ročníku.
Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce
Podruhé selhala konzervativní léčba, stejně jako v případě záložníka Kofoda Andersena. Doba rekonvalescence se tím prodlužuje, budete se tím zabývat?
Ne, protože jsou to dva odlišné případy. Rozumím pointě, ale ta dvě zranění jsou odlišná. Nemůžete to takhle podat.
Co návrat záložníka Enemeho? Udělal vám radost?
Ano, je dobré, že ho máme zpátky. Santiago se liší od našich ostatních záložníků, ale teď byl dlouho mimo, skoro čtyři měsíce od mistrovství Afriky. Potřebuje trochu víc času, aby zapadl. Šel nahoru ve druhé půli, kdy jsme víc rotovali. Určitě je pro nás dobře, že máme jiný typ hráče v záloze.
Dvěma góly se blýskl Kuchta. Ukázal, jak může být prospěšný? A co jste říkal tomu, že se mu nelíbilo střídání?
On prostě chtěl hattrick, tak to má být. Odehrál dobrý zápas, všechno je to na něm. On musí chtít, on musí makat, pak bude hrát. Rozhodně má kvalitu, aby nám pomohl. Když presuje, když vytváří tlak, když vytváří servis. Kdo by takového útočníka nechtěl v základu? Když hráči zahrají takhle, zjednodušují mi rozhodování. Ještě se nám vrací Irving a Mercado, ti nám to naopak trochu ztíží... Ale to je jedině dobře.
Jak to vypadá s útočníkem Vojtou?
V týdnu si podvrtnul kotník. Očekáváme, že bude mimo maximálně dva týdny.
Kuchta je zpátky, dvougólový a nadšený: Věřím, že ve Spartě ještě stopu zanechám
Ještě k prvnímu gólu: padl po pro vás netradiční situaci, kdy stoper vyvezl míč.
Jsem fakt šťastný za všechny tři góly, jak jsme je trpělivostí vykombinovali, jak jsme se zachovali a že ve správném momentu umíme zrychlit hru, protože na tomhle každý den makáme. Abychom byli na míči dominantní a zároveň si vytvářeli šance. Všechny tři góly mě potěšily a snad to je signál, že když všichni budou tvrdě makat v tréninku, vyplatí se to.