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Chance Liga 2026/2027

Priske: Zájem o Karabce? Snad to kamarád Rosický típne. Denia je u nás vítán

David Čermák
  5:59
Celkově to pro něj byl fajn večer. Nejdřív sledoval, jak jeho Sparta poráží doma Zlín 3:1, pak mu na mobilu blikla zpráva, že jeho syn August právě vstřelil za Birmingham gól Barceloně. „V přípravě už čtvrtý! Mám z něj radost,“ usmíval se Brian Priske, sparťanský kouč. „Čeká ho důležitá sezona.“

Chance Liga 2026/27

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To platí i pro Spartu, která před týdnem nechytila začátek ligy, prohrála 1:3 v Brně a nevypadala vůbec jistě. V pátek proti Zlínu už to bylo daleko lepší, ale Priske ani tak úplně spokojený nebyl.

„Mám radost ze tří bodů. Líbily se mi určité momenty v zápase. Ale taky tam bylo plno fází, kdy jsme nedominovali tak, jak bych si představoval,“ přemítal. „Je moje práce, abychom na tom zamakali a byli o něco silnější.“

Sparta - Zlín 3:1, povinná domácí výhra, pomohl k ní i premiérový gól Brunese

Opět jste včas soupeře nedorazili. Proč?
Bylo to podobné jako před týdnem. Ztratili jsme strukturu, ztratili jsme moc míčů, dovolili jsme soupeři příliš standardek, bylo to chvílemi moc otevřené. Taky jsme nedali penaltu, což by nás určitě uklidnilo. Zlín nám dal prostor, ale my jsme nebyli tak silní ve finální fázi.

Váhal jste, jestli od první minuty nasadit útočníka Brunese, čerstvou posilu?
Ne, řekl jsem mu, že potřebujeme, aby už byl ready. Byl jsem s ním moc spokojený, dal pěkný gól, dobře se pohyboval, držel míč, podal komplexní výkon. Měl velmi dobrý pohyb v šestnáctce, debut zvládl moc dobře.

Chystáte ho i na penalty? V Polsku je kopal.
Je to možnost. Máme dobré exekutory, Haraslín, myslím, dnes nedal teprve podruhé za dobu, co jsem ve Spartě, jinak bývá jistý. Karabec to taky zvládá dobře. Máme víc možností. Až se Jonatan bude cítit ještě jistější, určitě si o penaltu taky řekne. A uvidíme, koho pak vybereme.

Minulý týden nehrál Sörensen, říkal jste, že není mentálně připravený nastoupit. Co se změnilo? A jak se vám líbil jeho výkon?
Jsem hodně spokojený, že je Asger zpátky. Dodal nám víc jistoty, i když jsme vzadu ještě úplně stoprocentní nebyli. Měl dobrý týden. Teď je mnohem klidnější, byl připravený hrát.

Sparťanští fotbalisté oslavují trefu Andrewa Irvinga proti Zlínu.
Unikající sparťanský záložník Josimar Alcócer centruje v utkání se Zlínem.

Během pátku jste oznámili dvě posily. Jak moc vám pomohou stoper Guddal a záložník Macek?
Jsme fakt šťastní, že je tu máme. Už jsme měli Tobiase na radaru delší dobu, sledovali jsme ho, víme, co umí. Je šikovný s míčem u nohy, dobře se rozhoduje, je hodně fyzicky silný, to v české lize potřebujete. Čekáme, že se od prvního dne popere o místo. Máme dobré obránce, ale věřím, že on nám pomůže ještě víc.

A Macek?
Museli jsme reagovat na prodej Kairinena. Mannsverk se zranil, Vydra bude o něco déle mimo, potřebovali jsme do středu zálohy někoho sehnat. Roman nám pomůže kvalitou, zkušeností. Když jsem ho poprvé viděl v přáteláku proti Boleslavi, hned se mi moc líbil. Patří do top 5 nebo top 10 záložníků v lize. Velmi chytrý hráč, šikovný, pohybuje se ve správných prostorech, opravdu mám radost, že jsme ho získali.

Jak to vůbec s Vydrou a Mannsverkem vypadá?
Mannsverk je zpátky v Česku, na začátku měsíce bude mít novou konzultaci s lékaři, pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Určitě to ještě bude chtít čas. Vydra se vrátil s dobrými zprávami od doktorů, ten je o něco blíž.

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Jste už spokojený s kádrem?
Dobrá otázka. Zítra je prvního srpna, pořád máme měsíc do konce přestupového okna, něco se ještě může stát. Jsme připravení, bavíme se o tom každý den, pokud bude potřeba a někdo se třeba zraní, budeme reagovat.

Souhlasíte, že byl záložník Karabec v obou zápasech nejlepší na hřišti? A nebojíte se, že o něj přijdete, když bude takhle pokračovat?
Souhlasím. Jsem s ním opravdu spokojený. Doufám, že můj dobrý kamarád Tomáš Rosický típne hovor, pokud mu ohledně Karabce bude někdo volat.

Umíte se vcítit do španělského kouče Denii, který jako první cizinec převzal českou reprezentaci?
Především chci pogratulovat Fotbalové asociaci, že sehnala trenéra. Řekl bych, že je to velmi pozitivní volba. Moc se těším na jeho práci, že dorazí na Strahov a potkáme se. Je u nás vítán, rádi budeme spolupracovat. Pokud mu můžu pomoct, poradit, moc rád to udělám. Ale myslím, že s jeho zkušenostmi bude přesně vědět, co má dělat. Těším se, co to bude znamenat pro český fotbal.

Sparťanský útočník Jonatan Braut Brunes během utkání se Zlínem.
Sparťanský útočník Jonatan Braut Brunes během utkání se Zlínem.
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól proti Zlínu.
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól s útočníkem Jonatanem Brunesem.
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1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
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