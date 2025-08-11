Priske: Omlouvám se čtvrtému sudímu. Ale frustruje mě, když dostáváme nakopáno

„Česká liga je hodně kvalitní. Máme tu spoustu dobrých týmů, mám ji fakt rád. Týmy hrají poháry, my snad brzy Konferenční ligu. Ta soutěž jde pořád nahoru,“ začal pochvalně. „Ale je fakt, že čistého času je opravdu málo. Jako trenér Sparty chci pravý opak. Držet míč, vytvářet si šance, hrát, využívat přímočarost. Ale je to taky o rozhodčích.“
Jak to myslíte?
Chci se omluvit čtvrtému rozhodčímu, mezi lavičkami to měl tentokrát během zápasu těžké, i o poločase. Ale nikdo se nemůže divit, že jako trenér Sparty jsem frustrovaný, když naši hráči dostávají každý zápas nakopáno. Třeba zákrok na Birmančeviče v závěru zápasu: Šíp ho trefil po odehrání míče, po zápase byl Birma v šatně pěkně otřesený. Jasně, hlavní sudí nebo asistent to nemusí vidět, ale u videa sedí další lidé, kteří mají za úkol tyhle situace hlídat. I v tom vidím příčinu, proč se hraje méně čistého času. Mám rád, když se hraje fyzicky, taky to od hráčů chci, ale nesmí to překročit čáru. Doufám, opravdu doufám, že Šíp teď po cestě domů přemýšlí, jestli to od něj nebylo za hranou.
|
Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti
Rodilo se vítězství složitěji, než jste si po červené kartě pro hostujícího gólmana Koutného představoval?
Ne. Věděli jsme, že to bude složité. Čekali jsme tvrdý souboj. Víme, jak Olomouc hraje a bylo jasné, že to bude těžké.
Jak moc vyloučení zápas ovlivnilo?
Určitě nám pomohlo kontrolovat hru. Nebyli jsme pak zranitelní z protiútoků, kontrolovali jsme obrannou hru, represink, mohli jsme držet míč, přecházet do útoku. Ale stejně jsme věděli, že musíme jejich obranu prolomit, což nebylo vůbec snadné. Kuchta měl dvě dobré šance, měli jsme i další možnosti, které by se měly proměňovat.
Druhý poločas jste odehráli netradičně se čtyřmi obránci. Co vás vedlo ke změně rozestavení?
Sörensen měl zdravotní problém, potřebovali jsme ho střídat. Dva stopery máme zraněné, takže logicky jsme přešli do čtyřky. A hlavně jsme hráli proti deseti a potřebovali jsme dostat do hry ofenzivní hráče. Na tomhle rozestavení jsme v tréninku sice nepracovali, ale máme dobré hráče, kteří se rychle adaptují. Není to až takový rozdíl, v ofenzivě je to pozičně plus minus stejné. Defenzivně je to už větší výzva, ale věřil jsem, že proti deseti budeme zvládat osobní souboje a uhlídáme dlouhé balony. Sigma hodně nakopávala na Tijaniho a Uchenna i Ševínský to dobře zvládli.
Pochválit můžete i střelce Rrahmaniho, který vyřešil gólovou situaci s naprostým klidem. Musí ho hráč mít v sobě, nebo se dá naučit?
Albion se to určitě naučil s přibývajícími léty. Už je ve věku, kdy má dost zkušeností, které nabral doma, v Rumunsku, tady. Má výbornou koncovku, což bylo vidět nejen proti Olomouci, ale i v minulých zápasech a v minulé sezoně. Když se dostane do zakončení, je skvělý.
Jak budete pracovat s Mercadem, novou posilou?
Jsem moc rád, že přišel. Určitě nám pomůže v ofenzivě. Je silný, rychlý, technický, má dobrou levačku. Věřím, že už příští víkend dostane nějaké minuty.
Zjišťujete, jaké jsou podmínky před čtvrtečním pohárovým zápasem Arménii? Aby to s hřištěm nebylo podobné jako nedávno v Kazachstánu?
Víme, co nás čeká. Čtyřicet stupňů, malý stadion, travnaté hřiště, dvě brány... Nic, co by nás překvapilo. Je to jen na nás.