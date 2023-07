Priskeho potěšil výkon a nadchla atmosféra. Chválil Vorla, Kováře nekomentoval

„Nevím, jak jste to viděli vy, ale já byl nadšený z atmosféry a viděl jsem velký rozdíl proti začátku minulé sezony,“ líčil Priske nadšeně. „Musím fanoušky vyzdvihnout, fantasticky tým podpořili už od rozcvičky. Věřte mi, že hráči na hřišti to nejen vidí a slyší, ale i cítí.“

Co cítíte po vítězném vstupu vy? Neměl jste před utkáním nervy, když vám loni premiéra nevyšla?

Většinou si se stresem zvládám v klidu poradit. Cítil jsem se podobně i před rokem, nic zvláštního. Rozdíl byl v tom, že teď lépe znám svůj tým, vybudovali jsme tu silný základ, mnohem silnější než před rokem, kdy jsem tu byl nový. Hodně se řešilo, jak jsme připravení, jak dobří budeme. Ale já tušil, že tým je ready, také hráči se zjevně na hřišti cítili komfortně. To je zásadní.

Výkon se vám líbil?

Celkem ano. První zápasy jsou vždycky těžké, nevíte přesně, v jakém rozpoložení bude soupeř. Ale když jsem viděl čísla po zápase, byl jsem velmi spokojený. Vytvořili jsme si dost šancí, soupeři jsme toho moc nedovolili, téměř žádné postupné útoky. Vstřelili jsme krásné góly, měli jsme hodně průniků do vápna... Golů jsme mohli dát i víc, na tom budeme dál pracovat.

Výtečně zahrál záložník Haraslín, střelec obou gólů. Jak jste s ním pracovali, aby se po zranění vrátil do formy, kterou měl v první polovině minulé sezony?

Odehrál fakt vynikající zápas. Nejen směrem dopředu s míčem u nohy, ale i při bránění pracoval výborně. Někdy ho k tomu musíme ještě trochu vybídnout, ale celkově byl skvělý. Vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup a celý lékařský tým s ním odvedli dobrou práci. Byli jsme trpěliví, nezačal hned trénovat naplno, hodně to pak bylo na něm. A taky s asistentem Larsem Friisem pracoval na vytváření ofenzivních pozic.

Mohl myslet na hattrick. Neměl zůstat na hřišti déle?

Ne. Byl už unavený, bylo to na něm znát. Chci pro každého hráče to nejlepší, hattrick by byl super, ale máme silný tým, spoustu kluků, kteří jsou připravení naskočit. Když je někdo unavený, musíme udělat změny, abychom udrželi intenzitu, díky které soupeře chceme porážet. On ji už ztrácel, takže jsme tam chtěli dát hráče z lavičky, aby nám pomohli.

Po generálce s Anderlechtem jste si lehce rýpl do útočníka Kuchty, splnil tentokrát vaše očekávání?

V pořádku, pracoval tvrdě. Vždycky nám pomůže do defenzivy, ale je to střelec, takže žije z gólů, to je jasné. Šanci měl, neproměnil... Jeho čas přijde, je na správné cestě. Měl kvůli reprezentaci kratší dovolenou, může mít trošku pomalejší start. Přečetl jsem si článek o tom, že mu prý doma moc nedá vydechnout manželka, na Strahově mu zase nedám vydechnout já. Je to super kluk, věřím, že nám během sezony pomůže.

Vůbec nenastoupil útočník Olatunji, posila z Liberce. Kdy bude připravený?

Plán je, aby vytvořil konkurenci Kuchtovi se Sejkem, může zatlačit i na pozici číslo deset. Nebyl s námi v přípravě, ale vypadá dobře, chceme ho zapracovávat postupně, trpělivě, abychom neriskovali zranění. Nedokážu říct, jestli naskočí už příští týden, nebo až ten další, ale brzy bude připravený.

Jak jste byl spokojený s gólmanem Vorlem, který ligu za Spartu chytal poprvé?

Hodně. Předvedl dobrý výkon, byl klidný, i s míčem u nohy. Zákroky rukama zvládl sebevědomě, sebejistě, jsem za něj rád. Hodně toho v minulé sezoně proseděl, asi až moc, takže jsem rád, že teď vychytal čisté konto.

Jak to vypadá s příchodem brankáře Kováře, o jehož hostování z Manchesteru United dál usilujete?

To je otázka pro Tomáše Rosického, ne pro mě.

Za celý zápas jste jenom pětkrát faulovali. je to něco na čem si hodně zakládáte?

Není to nic, o čem bychom se bavili. Ale určitě jsme probírali, že musíme vylepšit naši defenzivní hru, o tom se s hráči individuálně bavíme. Dál pracujeme na týmové defenzivě jako celku.

V pondělí se losuje předkolo Ligy mistrů. Co byste říkal tomu, kdyby na Spartu vyšli třeba vaši krajané z Kodaně?

Nijak zvlášť to neřeším, je mi celkem jedno, kdo na nás vyjde. Prostě někoho dostaneme a musíme se s tím vypořádat. Některé týmy vypadají třeba na papíře atraktivněji, silněji, ale náš cíl se nemění bez ohledu na to, jestli dostaneme třeba Galatasaray nebo někoho jiného.