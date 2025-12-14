Chance Liga 2025/2026

Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

David Čermák
  22:26
Před novináři bývá za kliďase, málokterý dotaz ho vyvede z míry. Ale po remíze 2:2 s Libercem Briana Priskeho, kouče fotbalové Sparty, jedna otázka nadzvedla. Vůbec se mu nelíbilo, když jeden z reportérů žádal jeho názor na výkon gólmana Petera Vindahla a poukázal na jeho dvě chyby v rozehrávce.
„Peter odchytal dobrý zápas. Dvakrát neodehrál balon tak, jak si asi představujete, jinak neudělal chybu. U obou gólů měl nulovou šanci zasáhnout, v závěru předvedl velmi dobrý zákrok a podržel nás. A vy se ptáte na takové otázky?“ zlobil se Priske.

„Myslíte to vážně? Viděl jste jiné zápasy v tomhle kole? Já viděl několik brankářů, kteří měli problém chytit balon. V jiných zápasech si třeba mohl Peter vést lépe, ale tentokrát? Nemáte pravdu, nezlobte se na mě. To je velmi špatná otázka, není důvod, abyste se po Peterovi vozili. Ptejte se na naše pětasedmdesátiprocentní držení míče, pětadvacet střeleckých pokusů, na špatnou produktivitu. Ale tady se upínáte se na špatné téma.“

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Zásadnější je pro Spartu pohled na tabulku: po podzimu ztrácí na Slavii sedm bodů, po remíze s Libercem ztráta znovu narostla.

Jak velký je to problém?
Nevím, jak odpovědět. Je to spíš výzva. A je můj džob začít v lednu nanovo a prát se o každý bod. Je samozřejmě škoda, že jsme zase ztratili body, ale problém... Vidím jiné problémy. Remizovali jsme s týmem, který se rval o každý metr trávníku, ale zasloužili jsme si vyhrát.

Hráči Sparty Praha se radují po vlastním gólu Angeho N’Guessana z Liberce.

Od začátku října jste nedali v jednom zápase víc než dva góly. Brzdí vás nejvíc neproměňování šancí?
Je to tak. Je to jeden z problémů, o kterých se bavíme. Vytváříme si nebezpečné situace, ale neumíme je proměnit v góly. I tentokrát to tak bylo, neumíme zúročit tvrdou práci. První poločas jsme přitom úplně kontrolovali, Liberec byl během něj jen pětkrát v našem vápně, my měli plno šancí, ale neproměňovali jsme je. To nás stojí body. To musíme vyřešit.

Štve vás i chyba Preciada před prvním gólem?
Ztratil balon, který určitě mohl odehrát rychleji. Přišel o něj a po pěti vteřinách z toho byl gól.

Raimonds Krollis v objetí s Azizem Kayondem po gólu na 1:0 proti Spartě.

Jak jste viděl situaci před druhým gólem Liberce? Rozhodčí Černý řekl, že ruka Koželuha byla v přirozeném pohybu, proto branku uznal.
Pokud to rozhodčí říkal, tak to tak je.

Ve druhém poločase jste se také pohádal s libereckým koučem Radoslavem Kováčem, oba jste dostali žlutou kartu. O co šlo?
Říkal jsem mu, že je jeho odpovědnost prokázat respekt k soupeři. Že je na něm, aby nedopustil, aby sportovní ředitel běhal uvnitř technické zóny. To je podle mě špatně. A on má mluvit se svým realizačním týmem a zařídit, aby se tohle nedělo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

Zafi, budeš nám chybět! Řek se loučil se Slavií. Nezapomenutelná cesta, děkoval

Christos Zafeiris se loučí se spoluhráči ze Slavie.

Naposledy levou rukou hrábl do trávníku a dvakrát se pokřižoval. Hned nato se schoval do náruče trenéra Jindřicha Trpišovského. Řecký fotbalista Christos Zafeiris slezl ze hřiště v Edenu naposledy....

14. prosince 2025  9:59

Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Pískot a skandování „My chceme Baník“ vyprovázely fotbalisty ostravského Baníku z hřiště po domácím debaklu s Pardubicemi 1:4. Ostravští místo toho, aby se v posledním kole podzimní části první ligy...

14. prosince 2025  8:30

