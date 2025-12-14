Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

„Peter odchytal dobrý zápas. Dvakrát neodehrál balon tak, jak si asi představujete, jinak neudělal chybu. U obou gólů měl nulovou šanci zasáhnout, v závěru předvedl velmi dobrý zákrok a podržel nás. A vy se ptáte na takové otázky?“ zlobil se Priske.
„Myslíte to vážně? Viděl jste jiné zápasy v tomhle kole? Já viděl několik brankářů, kteří měli problém chytit balon. V jiných zápasech si třeba mohl Peter vést lépe, ale tentokrát? Nemáte pravdu, nezlobte se na mě. To je velmi špatná otázka, není důvod, abyste se po Peterovi vozili. Ptejte se na naše pětasedmdesátiprocentní držení míče, pětadvacet střeleckých pokusů, na špatnou produktivitu. Ale tady se upínáte se na špatné téma.“
Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta
Zásadnější je pro Spartu pohled na tabulku: po podzimu ztrácí na Slavii sedm bodů, po remíze s Libercem ztráta znovu narostla.
Jak velký je to problém?
Nevím, jak odpovědět. Je to spíš výzva. A je můj džob začít v lednu nanovo a prát se o každý bod. Je samozřejmě škoda, že jsme zase ztratili body, ale problém... Vidím jiné problémy. Remizovali jsme s týmem, který se rval o každý metr trávníku, ale zasloužili jsme si vyhrát.
Od začátku října jste nedali v jednom zápase víc než dva góly. Brzdí vás nejvíc neproměňování šancí?
Je to tak. Je to jeden z problémů, o kterých se bavíme. Vytváříme si nebezpečné situace, ale neumíme je proměnit v góly. I tentokrát to tak bylo, neumíme zúročit tvrdou práci. První poločas jsme přitom úplně kontrolovali, Liberec byl během něj jen pětkrát v našem vápně, my měli plno šancí, ale neproměňovali jsme je. To nás stojí body. To musíme vyřešit.
Štve vás i chyba Preciada před prvním gólem?
Ztratil balon, který určitě mohl odehrát rychleji. Přišel o něj a po pěti vteřinách z toho byl gól.
Jak jste viděl situaci před druhým gólem Liberce? Rozhodčí Černý řekl, že ruka Koželuha byla v přirozeném pohybu, proto branku uznal.
Pokud to rozhodčí říkal, tak to tak je.
Ve druhém poločase jste se také pohádal s libereckým koučem Radoslavem Kováčem, oba jste dostali žlutou kartu. O co šlo?
Říkal jsem mu, že je jeho odpovědnost prokázat respekt k soupeři. Že je na něm, aby nedopustil, aby sportovní ředitel běhal uvnitř technické zóny. To je podle mě špatně. A on má mluvit se svým realizačním týmem a zařídit, aby se tohle nedělo.