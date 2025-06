„Jsem fakt šťastný, že jsem zpátky a vidím známé tváře, i to mi usnadňuje práci,“ začal, načež zvážněl: „Bohužel taky vidím, že tu chybí váš kolega Martin Vait. Doslechl jsem se, že už mezi námi není. Rád bych jeho rodině tímto vyjádřil podporu a upřímnou soustrast.“

Leccos se od loňského léta změnilo, ale vazby na sparťanské prostředí si Priske udržel. I přes odchod do Feyenoordu, který před rokem neproběhl zcela v poklidu.

Musel jste si konec vyříkávat s vedením a především se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým?

Mluvili jsme o tom, samozřejmě. Objevila se spousta spekulací, ale my všichni víme, jak to skutečně bylo. Máme k sobě respekt, proto tady taky teď sedím. Vím, že mi management věří, mám velké odhodlaní a pro Spartu udělám maximum. Je normální, že jsme měli tehdy na některé věci jiný názor, ale teď jsme všichni na jedné vlně, což je určitě základ, abychom na Letnou vrátili trofeje.

Někteří hráči vás vítali společnými fotkami na Instagramu. Jak důležité je, že vztahy nemusíte budovat?

Hodně důležité. Jsem rád, že jsem v klubu, který má ambice, kvalitu a bude se prát o titul. Určitě mi to návrat usnadňuje. Znám tu spoustu lidí, adaptace bude o dost jednodušší. Mám dobrý vztah se všemi a cítím, že Sparta je hladová, ambiciózní a chce se rvát o titul.

I tak je fér se zeptat, jestli neriskujete.

Ve fotbale je risk každá změna. Moc o tom nechci přemýšlet. Věnuju svou energii myšlenkám na to, jak můžu klub změnit a pomoct. Očekávání jsou obrovská, ale vůbec neuvažuju o tom, že by to třeba nemuselo vyjít. Pokud budu pracovat s maximální odhodláním a ze všech sil, věřím, že můžeme vyhrát trofej. Můžeme mít famózní sezonu a stejně bude třeba někdo nakonec ještě lepší. Já můžu jen slíbit, že udělám maximum pro úspěch. Nemůžu se dočkat, až se do toho pustíme, nic jiného teď v hlavě nemám.

Dá se čekat spíš evoluce, nebo revoluce? Chystáte velkou přestavbu kádru?

Dobrá otázka. Ale Revoluce není správné slovo, zní mi příliš silně a dramaticky. Sledoval jsem klub minulou sezonu: Sparta skvěle začala, pak přišly těžkosti, možná i neklid v kabině. Tým potřebuje trochu osvěžit, dodat novou energii, což může přinést i nový realizační tým, změny v kádru k tomu taky patří. Musíme pár věcí upravit, dělat postupné kroky, mít plán a vědět, jak ho naplnit. Vím, že tým je už teď kvalitní. Bylo to vidět chvílemi i v minulé sezoně, v kvalifikaci Ligy mistrů i v lize. Na nás teď je, aby se to potvrzovalo na hřišti pravidelně. Aby byla kvalita vidět 35 zápasů v řadě.

Brian Priske hovoří na tiskové konferenci jako staronový kouč pražské Sparty.

Jak velké slovo jste měl a budete mít při přestupech?

Určitě chápete, že nebudu říkat, kdo má odejít, kdo přijít. Vždycky chci chránit hráče a kabinu, proto nebudu konkrétní. Promýšlíme všechny možnosti, ze všech úhlů, zkoumáme každý detail. Pár hráčů přišlo ještě přede mnou, ale vedení dobře zná mou filozofii a už tihle hráči do ní pasují. Nebudeme to mít snadné, máme hodně co dohánět, vždyť na Slavii jsme v minulé sezoně ztratili Slavii 27 bodů. Ale teď máme pět týdnů na to, abychom znovu vyrazili do boje.

Když jsme u Slavie: její kouč Trpišovský údajně už v zimě řekl, že tuší, že se v létě vrátíte do Sparty a že mu souboje s vámi chybí. Těšíte se taky?

Upřímně, nekoukám na to jako na rivalitu mezi námi dvěma, ale mezi dvěma nejlepšími týmy v lize. Soustředím se jen na nás. Budeme soupeřit se Slavií, s Plzní, s Baníkem. Samozřejmě vím, co derby pro všechny kolem mě znamená, ale pro český fotbal je jedině dobře, že velkých zápasů přibývá a že se špička rozšiřuje. Je to úžasná věc, můžete být hrdí na to, jak se týmy ukazují v Evropě a kolik jich tam hraje. V Dánsku máme dojem, že naše liga je jedna z nejlepších, ale já všechny upozorňuju, jak kvalitní soutěž máte tady v Česku.

Spartu v minulém ročníku potopila hlavně mizerná obrana. Zanalyzoval jste si, co bylo špatně?

Jako hlavní kouč jsem zodpovědný za všechno, nejen za obranu. Ale ano: defenziva je pro mě důležitá, musíme na ní pracovat, pokud chceme být úspěšní. Můžeme o ní debatovat z různých úhlů pohledu. Jestli hrát hluboký blok, nebo naopak držet víc míč, což mám rád... Ale je to jen jedna složka úspěchu. Chci, abychom dávali víc gólů a méně jich dostávali, bylo jich opravdu moc. Máme určitě sílu to změnit, ale bude to chtít hodně tvrdé práce.

Bylo znát, že po odchodu kapitána Krejčího Spartě chybí lídr. Kde ho teď najdete?

Lídrovství je hodně důležité. Začíná u mě, chci se postarat, abychom měli v týmu vůdčích typů co nejvíc. Je to zásadní věc, abychom udrželi výkonnost dlouhodobě. Ale máme tu lídry už teď, to jsem si jistý.

V čem vás vlastně vycvičil rozporuplný rok ve Feyenoordu?

Určitě jsem si z něj hodně vzal. Poslední čtyři měsíce jsem přemýšlel o tom, co se tam stalo, ale i o tom, co se dělo předtím ve Spartě nebo v Antverpách. Určitě jsem nabral nové poznatky z taktiky, taky z fyzické přípravy. A pak jsem se snažil čas co nejlépe využít a připravit se na nové angažmá. Mám spoustu energie a moc se těším, až začneme s kluky zase pracovat. Je moc důležité si i z negativních zkušeností něco vzít. Někdy vám to dá mnohem víc než úspěch.

Slíbil jste, že zapracujete na češtině. Znamená to, že Spartu berete jako dlouhodobější misi?

Ve fotbale jsem se naučil, že nemá cenu něco slibovat. Nikdy nevíte, co se stane. Znáte mě: soustředím se na současnost a na to, co se děje teď. Co bude za rok, za dva, za pět? To vám nedokážu říct. Ale miluju tenhle klub, užívám si život v Česku, Praze, mám tu hodně vazeb, spoustu přátel. Čeština je fakt hodně těžká, ale ať už tady budu jakkoli dlouho, nic to nemění na tom, že se budu opravdu snažit se v ní zlepšovat.