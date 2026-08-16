Priske o Juráskovi: Těžká situace, ukázal, že se nebojí. Hostování je vždycky risk

„Znáte nás, trenéry: nikdy nejsme úplně spokojení,“ usmál se Priske. „Celkově to byl určitě krok správným směrem, hlavně do ofenzivy, dali jsme hezké góly, ale taky se ukázalo, že jsme pořád vzadu hodně otevření, že soupeřům dovolíme dost šancí a standardek, rohů, což pro nás může být nebezpečné. Na tom musíme dál pracovat, potřebujeme držet strukturu a defenzivně být pevnější.“
Dařily se vám standardky. Bylo to spíš špatným bráněním Teplic, nebo důkladnou přípravou?
Nezaměřili jsme se jen na standardky, celkově jsme měli hodně náročný týden. Vraceli jsme se k utkání s Lyonem, ale i k těm předchozím. Standardky byly určitě jedna z věcí, na které jsme se soustředili, nebyli jsme z nich doteď dost nebezpeční. Jack Wilson, náš trenér standardek, v tom odvedl hodně práce. Musíme i v tom pokračovat, protože v české lize je tahle oblast hodně důležitá.
Zatím jste v úvodu sezony zažili dost výkyvů. Myslíte, že se teď tým zklidní?
Asi je lepší, že to přišlo teď než později. Vyrovnanost výkonů a výsledků je pro nás extrémně důležitá, ale zatím máme zatím jen jednu výhru venku, což je málo. Potřebujeme se na hřištích soupeřů hodně zlepšit a posouvat.
Udělal jste jen jednu změnu v sestavě. Bude jich teď už obecně méně?
Určitě. Když můžete hrát týden co týden ve stejné sestavě, pomáhá to všemu. Automatismům, spolupráci, pevnějším vazbám. Mám směrem k dalším zápasům velká očekávání.
Ukázal vám dvougólový Alcócer, že může nahradit kapitána Haraslína, jenž odešel do Arábie?
Myslím, že ano. Předvedl, co nám může přinést. Je trochu jiný než Šulo, taky mladší, ale určitě je pro soupeře hodně nebezpečný rychlostí, může hrát zleva, zprava, střílet, přihrávat... Rozhodně mě výkonem hodně potěšil.
|
My tě tu nechceme! Juráska kotel Sparty vulgárně urážel, po omluvě mu zatleskal
A jsme u tématu Jurásek. Dalo se čekat, co přijde takže: Jak jste s ním před utkáním pracovali?
Neměli jsme moc času. Přiletěl až včera, prošel zdravotní prohlídkou, mluvil jsem s ním jen po telefonu, ptal jsem se, jak se cítí. Bylo kolem toho samozřejmě velké haló, proto mě zajímalo, jestli nám hned může pomoct. Líbil se mi jeho přístup, řekl mi: Jsem ready a udělám všechno, co po mně budete chtít.
Kotel ho celý zápas urážel a po zápase žádal omluvu. Vy jste byl přímo u toho, můžete popsat, co se dělo?
Víte, ukazuje mi to, jak silný jsme klub. Respektujeme názory našich fanoušků, mají veškeré právo je vyjadřovat, což udělali. Udělalo mi velkou radost, že část kluků - Surovčík, Ševínský, Karabec, Kadeřábek, Suchomel, pravověrní sparťané - vzali na sebe odpovědnost a po zápase podpořili Matěje v těžké situaci. Taky to dalo Matějovi možnost dát najevo své pocity a vyjádřit omluvu sparťanům, kteří nás všechny milují a dělají pro klub všechno. Všichni mohli projevit své emoce, což je v pořádku. A teď je na Matějovi, aby ukázal, že přišel bojovat a odvést to nejlepší. Myslím, že to během těch dvaceti minut předvedl.
Setkal jste se už někdy s podobnou situací?
Nejsem si jistý. Ale upřímně, je to jedna z věcí, která mě na mé práci baví: rozvíjet hráče, pracovat s nimi, třeba právě i po psychologické stránce. Miluju fotbal, je to úžasná hra, ale ještě víc miluju ten pocit, že pracuji se skvělými lidmi. Podpořit hráče je pro mě jedna z věcí, které k mé práci patří. Umím být i tvrdý, ale víc si užívám chvíle, kdy můžu dát najevo lidský přístup.
Znal jste Juráska ze Slavie, kde byl často kritizovaný za defenzivu. Jak ho coby hráče vnímáte teď?
Určitě se v tom zlepšil. Neodehrál sice až tolik zápasů, ale znám velmi dobře Philippeho Clementa, trenéra Norwiche, takže jsme se o něm hodně bavili. A i když ho Philippe poslal na hostování, byl s jeho přístupem spokojený. V Norwichi musel Matěj na defenzivě hodně zapracovat. U nás jako první řešíme to, že hráč musí dát do každého zápasu sto procent – v každém ohledu, což platí i pro defenzivu. Matěj, jak jste dneska viděli, se vůbec nebojí chodit do soubojů. A za dvacet minut ukázal, že směrem dopředu nám může hodně pomoct.
Ustojí tlak, který na něj teď bude? A není to od vás přece jen risk?
Vždycky je risk brát hráče na hostování, to si uvědomujeme. Hrají tam větší roli emoce, to je fér říct. Nedokážu Matěje blíž hodnotit, ale působí na mě velmi dobře. S jeho historií sem přijít, být ochotný se rvát za Spartu, hned nastoupit a jít se zpovídat fanouškům... To všechno říká hodně o jeho odolnosti. Je to samozřejmě velmi těžká situace. Někdy trvá, než emoce opadnou, i s tím musíme počítat. Ale věřím, že to zvládne.