Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Priske řeší, jak vyladit Brunese. Není to stoprocentní, řekl. Zlobil se na Grimalda?

Václav Havlíček
  7:20
Sparťanský trenér Brian Priske reaguje během zápasu s Olomoucí.

Sparťanský trenér Brian Priske reaguje během zápasu s Olomoucí. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Trenér Sparty Brian Priske v utkání proti Olomouci.
John Mercado ze Sparty slaví gól proti Olomouci.
Sparťanský křídelník Matěj Jurásek v souboji o míč během zápasu s Olomoucí.
Sparťanští fotbalisté slaví třetí gól v Olomouci.
17 fotografií
Po úspěchu v daleké Arménii zvítězili fotbalisté Sparty i v české lize. Olomouckou Sigmu zdolali v neděli 3:0 a do dlouhé reprezentační pauzy půjdou s vědomím, že se jim konečně daří nakopnout mašinu, jak zmínil trenér Brian Priske.

Čtyři soutěžní výhry v řadě jsou povzbudivým impulzem, stejně bude mít pražský celek o čem přemýšlet - třeba o formě letní posily Jonatana Brunese, který už deset zápasů čeká na gól.

„Má to těžké, samozřejmě od útočníků každý čeká góly. I on nad tím přemýšlí, určitě teď není stoprocentní. Musí dál pracovat a věřit,“ řekl Priske po vítězství v Olomouci.

Oproti čtvrtečnímu zápasu v Evropské lize jste udělal v sestavě pouze dvě změny. Jak jste nad skládáním sestavy přemýšlel?
Třeba pozice pravého beka byla jednoduchá, protože Suchomel nemůže hrát a Hoever není natrénovaný na celý zápas. Déle jsme přemýšleli nad křídlem, nakonec dostal přednost Singhateh. Vycházelo to z nějakého mého vnitřního pocitu a zkušenosti.

Karabec o Brunesovi

Sparťanský kapitán Karabec (vpravo) slaví se svými spoluhráči gól do sítě Sigmy.

„První gól už u nás dal, teď potřebuje další. Bude to o té jedné brance. Určitě mu pomůže, když se chytne střelecky. Ale pro nás jeho forma není téma, protože skvěle pracuje a hodně nám pomáhá. Já osobně věřím, že se rozstřílí.“

A Singhateh se nakonec odvděčil gólem na konečných 3:0.
Pochopitelně jsem s jeho výkonem hodně spokojený. První start v základu nikdy není jednoduchý. Vnímám ho jako křídelníka, ale v některé fázi hry nám může pomoci na hrotu, aby přinesl rychlost. Vojta a Brunes jsou typologicky jiní, se Singhatehem máme větší možnost i na hru z brejků.

Cítíte, že se dostáváte do požadované formy?
Ano, teď potřebujeme tu nakopnutou mašinu udržet v provozu. Snažili jsme se pracovat na konzistentnosti výkonů, posledních deset čtrnáct dní jsme určitě udělali progres, teď to musíme udržet.

Nenaruší vám to reprezentační pauza, která bude nezvykle dvoutýdenní?
S tím já bohužel nic neudělám, někdo to takhle vymyslel a my se musíme přizpůsobit. Uvidíme, v jakém stavu se nám vrátí hráči, protože budou hrát tři čtyři zápasy ve velmi krátké době. Teď budou mít hráči, kteří nejedou na reprezentaci, volno. Pak budeme mít přátelák s Jihlavou a následně se už budeme připravovat na zápas s Pardubicemi.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mercado krásným gólem otevřel skóre, načež jste se otočil na lavičku a něco jste řešil s Grimaldem. Vypadal jste naštvaný...
Naštvaný jsem nebyl, ale některé věci je pro mě složité pochopit. Vnímám Grimalda jako nejlepšího kamaráda Mercada. A když dá váš nejlepší kámoš takový gól, čekal bych, že budete chtít vyletět na hřiště a radovat se s ním. Ale on se skoro ani neusmál, to mě překvapilo. Nicméně já byl vnitřně šťastný. Svět se mění, lidé jsou odlišní a jejich chování je holt jiné, musím to akceptovat.

Olomouc - Sparta 0:3, jasná výhra hostů. Krásně pálil Mercado, pomohl i vlastní gól

Sigma se za poslední rok proměnila. Z přímočaré hry víceméně na brejky se snaží hrát kombinační fotbal. Vyhovuje vám to víc?
Myslím, že nám to sedí víc. Sigma hraje víc otevřenou hru, což bylo vidět na držení míče, kdy jsme měli 53 procent. Ale je fajn, že nemusíte dobývat blok, což se nám děje skoro v každém zápase. Styl hry Sigmy se mi moc líbí, dělají fotbal dobře, mají skvělé hráče a skvělé trenéry. Tuhle sezonu dělají doopravdy dobrou práci, což se ukazuje. Na zápas jsme se těšili právě z tohoto důvodů, nakonec vyhrál lepší tým.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Fanoušci Araratu-Armenia před výkopem rozvinuli obří transparent s nápisem „Nikdo nám nemůže zakázat snít“. Sparťanští fotbalisté je pak během pár minut ze snění rychle probrali, úvodní utkání...

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

Hráči Unionu SG se radují z branky.

V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...

Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Revoluce se nekoná, ani nové pořádky. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický...

Priske řeší, jak vyladit Brunese. Není to stoprocentní, řekl. Zlobil se na Grimalda?

Sparťanský trenér Brian Priske reaguje během zápasu s Olomoucí.

Po úspěchu v daleké Arménii zvítězili fotbalisté Sparty i v české lize. Olomouckou Sigmu zdolali v neděli 3:0 a do dlouhé reprezentační pauzy půjdou s vědomím, že se jim konečně daří nakopnout...

21. září 2026  7:20

Svůj kiks smazal gólem, i tak si Chaloupek vyčítal: Od vymýšlení tu nejsem! Co repre?

Slávistický stoper Štěpán Chaloupek v hlavičkovém souboji s plzeňským Amarem...

Proti Plzni dal svůj první gól v sezoně a navíc zatraceně důležitý. Se spoluhráči se v neděli radoval z dramatického obratu, přesto slávista Štěpán Chaloupek ví, že už odehrál lepší zápasy. Po jeho...

21. září 2026  6:30

Schick se opět trefil a posteskl si: Bohužel teď přijde reprezentační přestávka

Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Lipsku.

Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník v domácím zápase vítězství 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se...

20. září 2026  18:02,  aktualizováno  22:14

Měl jsem mžitky před očima, líčil Chorý. I když penaltu nedal, věřil si i na druhou

Plzeňský Lukáš Červ bojuje o míč s Tomášem Chorým ze Slavie.

Ze hřiště ho odnesli na nosítkách. „Měl jsem mžitky před očima, skácel jsem se, ani nevím, co se stalo,“ líčil Tomáš Chorý. Krátce předtím, ve 101. minutě zápasu, rozhodl šlágr devátého kola...

20. září 2026  21:55

Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.

Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...

20. září 2026  21:21

Zklamaný kouč Kozel: Cíl byl vyhrát za každou cenu, centimetry hrály proti nám

Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Spartě

Rozporuplné emoce zažil trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel. Ještě na začátku devadesáté minuty se už pomalu smiřoval s ostudnou domácí porážkou od posledního Zlína. Chvíli poté zažil radost po...

20. září 2026  20:17

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

20. září 2026  17:16,  aktualizováno  20:08

City zvládlo přestřelku, Liverpoolu stačil k výhře jeden gól. United pouze remizovali

Hráči Manchesteru City slaví gól v utkání se Sunderlandem.

Zbývající čtyři zápasy pátého kola anglické fotbalové ligy nabídl nedělní program. Liverpool vyhrál na Bournemouthu 1:0, Manchester City přestřílel Sunderland 5:3. Leeds se rozešel smírně s Crystal...

20. září 2026  14:50,  aktualizováno  20:04

Chci makat a pomoct Spartě, hlásí Jurásek. Nevole fanoušků? Nebylo to jednoduché

Sparťanský křídelník Matěj Jurásek (vpravo) v souboji o míč během zápasu s...

Ve sparťanském dresu už se prosadil minulý týden v poháru na půdě Viktorie Žižkov, na první ligovou trefu ale stále čeká. „Věřím, že ten gól přijde až to bude důležité,“ usmál se křídelník Matěj...

20. září 2026  18:51

Ústí se dotáhlo na vedoucí Karvinou, Kladno promarnilo náskok. Žižkov vyhrál

ilustrační snímek

Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 9. kole druhé ligy na hřišti ostravského B-týmu 2:0 a bodově se dotáhli na vedoucí Karvinou. Žižkov porazil doma nováčka z Třince 3:0. Další nováček Kladno doma...

20. září 2026  12:35,  aktualizováno  18:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ztráta Daridy, s prohrou na pauzu. Smutný zápas, posteskl si hradecký kouč Horejš

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje v zápase s Teplicemi.

Místo pohodového odchodu na nezvykle dlouhou reprezentační přestávku, první v sezoně, zažili fotbalisté Hradce mrzutost na druhou. První přišla v zápase s Teplicemi už po čtvrthodině hry, kdy se...

20. září 2026  17:47

Jablonec - Zlín 1:1, divoký závěr, hosté mají první bod v sezoně díky gólu Šmigy

Sestřih zápasu
Zlínští hráči slaví trefu proti Jablonci.

Velmi napínavý závěr přinesl duel 9. ligového kola mezi fotbalisty Jablonce a Zlína, který si připsal první bod v sezoně. Hosté šli do vedení už ve 3. minutě díky Šmigovi a byli jen kousek od výhry....

20. září 2026  14:30,  aktualizováno  17:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet