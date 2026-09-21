Čtyři soutěžní výhry v řadě jsou povzbudivým impulzem, stejně bude mít pražský celek o čem přemýšlet - třeba o formě letní posily Jonatana Brunese, který už deset zápasů čeká na gól.
„Má to těžké, samozřejmě od útočníků každý čeká góly. I on nad tím přemýšlí, určitě teď není stoprocentní. Musí dál pracovat a věřit,“ řekl Priske po vítězství v Olomouci.
Oproti čtvrtečnímu zápasu v Evropské lize jste udělal v sestavě pouze dvě změny. Jak jste nad skládáním sestavy přemýšlel?
Třeba pozice pravého beka byla jednoduchá, protože Suchomel nemůže hrát a Hoever není natrénovaný na celý zápas. Déle jsme přemýšleli nad křídlem, nakonec dostal přednost Singhateh. Vycházelo to z nějakého mého vnitřního pocitu a zkušenosti.
Karabec o Brunesovi
A Singhateh se nakonec odvděčil gólem na konečných 3:0.
Pochopitelně jsem s jeho výkonem hodně spokojený. První start v základu nikdy není jednoduchý. Vnímám ho jako křídelníka, ale v některé fázi hry nám může pomoci na hrotu, aby přinesl rychlost. Vojta a Brunes jsou typologicky jiní, se Singhatehem máme větší možnost i na hru z brejků.
Cítíte, že se dostáváte do požadované formy?
Ano, teď potřebujeme tu nakopnutou mašinu udržet v provozu. Snažili jsme se pracovat na konzistentnosti výkonů, posledních deset čtrnáct dní jsme určitě udělali progres, teď to musíme udržet.
Nenaruší vám to reprezentační pauza, která bude nezvykle dvoutýdenní?
S tím já bohužel nic neudělám, někdo to takhle vymyslel a my se musíme přizpůsobit. Uvidíme, v jakém stavu se nám vrátí hráči, protože budou hrát tři čtyři zápasy ve velmi krátké době. Teď budou mít hráči, kteří nejedou na reprezentaci, volno. Pak budeme mít přátelák s Jihlavou a následně se už budeme připravovat na zápas s Pardubicemi.
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Mercado krásným gólem otevřel skóre, načež jste se otočil na lavičku a něco jste řešil s Grimaldem. Vypadal jste naštvaný...
Naštvaný jsem nebyl, ale některé věci je pro mě složité pochopit. Vnímám Grimalda jako nejlepšího kamaráda Mercada. A když dá váš nejlepší kámoš takový gól, čekal bych, že budete chtít vyletět na hřiště a radovat se s ním. Ale on se skoro ani neusmál, to mě překvapilo. Nicméně já byl vnitřně šťastný. Svět se mění, lidé jsou odlišní a jejich chování je holt jiné, musím to akceptovat.
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Olomouc - Sparta 0:3, jasná výhra hostů. Krásně pálil Mercado, pomohl i vlastní gól
Sigma se za poslední rok proměnila. Z přímočaré hry víceméně na brejky se snaží hrát kombinační fotbal. Vyhovuje vám to víc?
Myslím, že nám to sedí víc. Sigma hraje víc otevřenou hru, což bylo vidět na držení míče, kdy jsme měli 53 procent. Ale je fajn, že nemusíte dobývat blok, což se nám děje skoro v každém zápase. Styl hry Sigmy se mi moc líbí, dělají fotbal dobře, mají skvělé hráče a skvělé trenéry. Tuhle sezonu dělají doopravdy dobrou práci, což se ukazuje. Na zápas jsme se těšili právě z tohoto důvodů, nakonec vyhrál lepší tým.