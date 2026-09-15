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Přijde Sparta o trenéra? Pro Priskeho se prý chystá nabídka z bundesligy

Autor: ,
  8:40
Sparťanský trenér Brian Priske

Sparťanský trenér Brian Priske | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský trenér Brian Priske
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu s Viktorií Žižkov.
Sparťanský trenér Brian Priske během derby proti Slavii.
Sparťanský trenér Brian Priske během derby proti Slavii.
8 fotografií
O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Podle dánského webu tipsbladet.dk je kouč Pražanů jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na středeční utkání 1. kola základní části Evropské ligy proti Araratu-Armenia.

Mönchengladbach stejně jako loni mění trenéra po 3. kole německé ligy. Borussia je předposlední s nulou bodů na kontě a skóre 3:12 a vedení klubu den po sobotním debaklu 0:5 ve Freiburgu oznámilo, že na lavičce končí Eugen Polanski.

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Priske je teď podle dánských zdrojů jedním z kandidátů na uvolněné místo. Tipsbladet uvedl, že Borussia se chystá předložit Spartě v nejbližší době „milionovou nabídku“. Devětačtyřicetiletý kouč Pražanů je ale podle webu jedním z více vyhlédnutých trenérů, mezi něž údajně patří také jiný dánský kouč Bo Henriksen.

Priske už jednou Spartu kvůli zájmu velkého evropského klubu opustil. Po zisku dvou mistrovských titulů v české lize odešel v létě 2024 do Feyenoordu Rotterdam. Tam ale skončil předčasně a před minulou sezonou se vrátil na Letnou jako nástupce odvolaného Larse Friise.

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2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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