Přijde Sparta o trenéra? Pro Priskeho se prý chystá nabídka z bundesligy

Mönchengladbach stejně jako loni mění trenéra po 3. kole německé ligy. Borussia je předposlední s nulou bodů na kontě a skóre 3:12 a vedení klubu den po sobotním debaklu 0:5 ve Freiburgu oznámilo, že na lavičce končí Eugen Polanski.
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Priske je teď podle dánských zdrojů jedním z kandidátů na uvolněné místo. Tipsbladet uvedl, že Borussia se chystá předložit Spartě v nejbližší době „milionovou nabídku“. Devětačtyřicetiletý kouč Pražanů je ale podle webu jedním z více vyhlédnutých trenérů, mezi něž údajně patří také jiný dánský kouč Bo Henriksen.
Priske už jednou Spartu kvůli zájmu velkého evropského klubu opustil. Po zisku dvou mistrovských titulů v české lize odešel v létě 2024 do Feyenoordu Rotterdam. Tam ale skončil předčasně a před minulou sezonou se vrátil na Letnou jako nástupce odvolaného Larse Friise.