Jestli se liga rozjede, tak bez nás. Šéf Brescie odmítá dohrát sezonu

Brescia, do jejíhož kádru patří český obránce Aleš Matějů a záložník Jaromír Zmrhal, jako nováček je poslední. Na záchranu ztrácí devět bodů a zbývá odehrát dvanáct kol.

Vyjádření jejího šéfa lze chápat i tak, že nemá co ztratit. Pokud by se sezona anulovala, šance na záchranu vzroste.

„Je mi jedno, jestli sestoupíme. Do teď jsme si to zasloužili a samozřejmě na tom nesu i já svůj podíl viny,“ prohlásil Cellino.

„Sezona musí skončit 30. června, kdy mají kluby účetní uzávěrku a také končí hráčské smlouvy. Kdybychom ji prodloužili, musíme změnit smlouvy, přestupní trh, dohody s bankami, začátek nového ročníku. A kvůli čemu?“

Vedení Serie A přesto doufá, že i díky uvolnění června a července po přesunutí Eura na příští rok se podaří soutěž dokončit.

Šéf Brescie to však odmítá.

„Hrálo by se bez diváků a navíc bychom riskovali zdraví hráčů. Je to šílený nápad,“ řekl Cellino v rozhovoru pro deník Gazzetta dello Sport.

„Nechci hrát čistě z respektu k lidem z Brescie a jejich nejbližším, kteří už nejsou mezi námi,“ zdůraznil.

„Je to arogantní a nezodpovědný nápad. Oni myslí jen na zisk a poháry. Jestli má Serie A pokračovat, musí skončit do 30. června. A to budeme hrát ob den? Nebo má UEFA moc prodloužit dny, aby jeden měl 72 hodin? Jestli chce být UEFA užitečná, tak ať do Brescie pošle respirátory a kyslíkové láhve.“

Dvousettisícová Brescia leží v Lombardii, nejpostiženější oblasti koronavirem v Evropě.

Celkem v Itálii je více než 110 tisíc nakažených a 13 tisíc mrtvých. Fotbal nehraje od 9. března. Vláda nedávno oznámila, že zavedená omezení se budou uvolňovat až po doporučení odborníků a budou v platnosti minimálně do poloviny dubna.