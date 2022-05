Brankář Vorel v Budějovicích končí: Jednička ve Spartě? K tomu vede dlouhá cesta

Brankář s rovnou stovkou zásahů ve skončeném ročníku působil v Českých Budějovicích dva roky. Od léta zabojuje o post jedničky ve svém mateřském klubu. „Je to pro mě výzva,“ hlásí 25letý Vorel.

Čekal jste, že se po sezoně vrátíte do Sparty?

Když jsem do Budějovic přicházel, dohoda zněla, že tato situace někdy může nastat. Moc jsem to neřešil. Ale pak se ke mně začaly dostávat informace, že bych se měl vrátit do Sparty. Jsem za to moc šťastný. Toužil jsem po tom odmala.

9 čistých kont udržel ve 37 ligových zápasech, které odchytal v dresu Dynama

Do Dynama jste šel na tříleté hostování s tím, že po každé sezoně si vás Sparta mohla stáhnout?

Původně jsem podepsal tříletou smlouvu na přestup. Jenže ta než se stihla zaregistrovat, Sparta ji změnila na tříleté hostování s následnou opcí. Po každém půlroce si mě klub mohl za určitých podmínek stáhnout. Původně jsem vlastně šel do Budějovic na přestup s tím, že Sparta měla odkupní právo. Ten princip byl podobný.

V Budějovicích se s vámi přitom počítalo, že byste se měl dlouhodobě stát jedničkou v brance.

Bylo to takové netradiční dlouholeté hostování. Měl jsem čas na to, abych si vytvořil stálou pozici. Kdyby Sparta neměla zájem, tak Dynamo mělo opci na můj odkup. Já jsem byl v klubu spokojený a rád bych v něm zůstal dál. Třeba bych tu mohl delší dobu působit i jako jednička.

V první ze dvou sezon na jihu Čech jste se měl učit od veterána Jaroslava Drobného. Jaká to byla zkušenost?

Bylo to veliké. Už jen když si vzpomenu na začátek, kdy mi volal. Pro mě to byla velká čest a výzva. Nechtěl jsem ho zklamat, když si mě vybral jako nástupce. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. A i díky němu se teď vracím do Sparty.

Co jste si z jeho školy hlavně odnesl?

Začal jsem být silnější v hlavě, než jsem býval dřív. Možná to ani nebyl záměr, že by mě to chtěl naučit, ale to jsem od něj hlavně odkoukal. Vždy jsem býval takový tichý mladý kluk, co se moc neprojevoval. Naučil jsem se nastavit v hlavě na zápas, umět lépe zvládat tlak. O brankářských schopnostech nemluvě. Každý trénink byl něco jiného a nového.

Drobný je bývalý vynikající brankář, ale svérázný člověk. Jak jste si lidsky sedli?

Je svůj, to je pravda. Prostě Drobas, ten už se asi nezmění. Myslím, že jsme si docela padli do noty. On má rád, když mu člověk oponuje, a ne jenom kýve. To jsem brzy zjistil. Možná i proto si mě víc vážil a měl mě rád. Společně jsme odvedli určitý kus práce.

Byli jste spolu v kontaktu i v této sezoně?

Párkrát jsme si volali. On se v Budějovicích i párkrát objevil, protože se velmi dobře zná s trenérem Davidem Horejšem. Po několika zápasech byl i v kabině. Zhodnotili jsme si to. Řekli jsme si dobré i špatné věci. Jsem rád za jeho zpětnou vazbu, poděkoval jsem mu za to. Doufám, že zůstaneme v kontaktu i nadále.

Za dva ročníky jste odchytal v lize 37 utkání. Které berete jako to nejpovedenější?

Nezapomenu na domácí zápas se Slováckem, kdy jsme v deseti otočili stav z 0:2 na 3:2. Navíc proti takovému týmu. Letošní sezona ale úplně povedená nebyla a to jak z mé strany, tak ani z pohledu týmu.

Nejste moc spokojený?

Vím, že to mnohdy z mé strany mělo být lepší. Ale kdyby zase všechno bylo skvělé, tak by to pro mě taky nemuselo být šťastné. Pak bych třeba brzy narazil. Vím, že musím dál pracovat a zlepšovat se. Snažil jsem se týmu v každém utkání pomoci, i když to ne vždy úplně vyšlo podle představ. Na druhou stranu, Sparta by po mně asi nesáhla, kdybych chytal úplně špatně.

Byla ve hře varianta, že byste v Dynamu pokračoval ještě rok do konce hostování?

V zimě jsem seděl s tehdejším sportovním manažerem Tomášem Sivokem a řekli jsme dvě možnosti, jak by to mohlo být. Pokud by Sparta neměla zájem po této sezoně, tak Dynamo mohlo využít předkupní právo už teď. Byl jsem moc rád, že o mě Budějovice tak stály. Osobně jsem tu byl moc spokojený. Ale můj mateřský klub se nakonec rozhodl jinak.

5 žlutých karet obdržel v této sezoně, což je nejvíc ze všech brankářů

S partnerkou čekáte potomka. Plánovali jste se na jihu Čech usadit?

Dalo by se to tak říct. Oběma se nám tu moc líbilo. I přítelkyně je trošku smutná z toho, že odcházíme. Ale takový je fotbalový život. Já se těším na novou výzvu. Po Budějovicích se nám určitě zasteskne.

S čím jdete do Sparty?

Vždy mám jen ty nejvyšší cíle. Ale konkrétní si nechám pro sebe.

Na soupisce teď figurují tři brankáři – Florin Nita, Dominik Holec a Milan Heča. Dojde tam ke změnám?

Ano. Plánuje se velká rošáda a nezůstane tam nic ve starých pořádcích. Nemělo by smysl, abych tam šel jako čtvrtý brankář. Sparta ale ještě má závěr sezony před sebou.

Být jednička ve Spartě, to byl váš klukovský sen?

Asi jo. Byl jsem ve Spartě od čtyř let. Ale k tomu vede ještě dlouhá cesta. Sám si ještě musím vyhodnotit poslední sezonu a nachystat se na tu další. Samozřejmě mě lákají i evropské poháry nebo boj o titul. To jsou krásné představy.

Vracíte se na Letnou oklikou přes slovenskou Senici a Budějovice. Nepřestal jste věřit tomu, že se vám to povede?

Chvíli už jsem v áčku Sparty byl. Oklika byla možná větší, než jsem si přál, ale to ve sportu nenaplánujete. Tehdy jsem na to ještě nebyl hlavou ani sportovně připravený. Teď se vracím v ideálním věku a mám šanci se ukázat. Gólmani obecně dozrávají později, když nejste výjimečný třeba jako Petr Čech.