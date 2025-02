Liberecký gólman Koubek zpátky v české lize: Respekt, byl to docela fofr

V české lize zažil dvaatřicetiletý brankář zápas po sedmi a půl letech v zahraničí, kam odešel ze Sparty. Do Liberce se vrátil po osmi a půl letech.

A první ostrý zápas začal hororově: už po 24 vteřinách domácí bitvy s Baníkem dostal gól a po dalších pěti minutách šel jeho tým po vyloučení Mikuly do deseti.

„Samozřejmě jsme prospali začátek, to nás potrestalo a proto nemáme ani bod, litoval.

Asi jste si to představoval jinak?

Začátek zápasu byl z naší strany katastrofický. Během chvíle se nám rozsypala celá příprava, celých dvacet společných dní. Museli jsme se z toho vzpamatovávat, což nám trvalo asi dvacet minut.

Pak to bylo lepší?

Potom se hra trochu zklidnila a hlavně druhý poločas jsme dokázali v některých momentech podržet balon. Měli jsme i pár standardních situací, ale nevzpomínám si, že bychom si vypracovali nějakou větší šanci, ze které bychom mohli vyrovnat.

Jak zatřese s psychikou, když tým dostane bleskový gól a vzápětí jde do deseti?

Byla to velká rána. V první řadě jsme se museli soustředit na svůj vlastní výkon, aby každý zůstal v zápase a nikdo to nevzdal. V přípravě něco trénujete, a najednou máte o hráče míň a všechny systémy a věci, které jste cvičili, jsou jinak, navíc se do toho ještě vystřídalo. Vím, že to občas asi vypadalo všelijak, ale my jsme potřebovali využít každé možnosti, standardní situace. Nakonec z toho nic není, ale myslím si, že i Baník se nakonec o výsledek trošku bál. To byl přesně náš cíl: udržet výsledek co nejdéle a v posledních minutách zkusit dát vyrovnávací gól.

Liberecký brankář Tomáš Koubek zasahuje v utkání proti Baníku.

Na nedostatek práce jste si stěžovat nemohl, hned v úvodu jste pochytal řadu ostravských šancí. Čekal jste to?

Představoval jsem si před zápasem všechno možné a říkal jsem si, jak by to asi mohlo vypadat, ale musím říct, že první zápas byl docela fofr. Měl jsem hodně situací na řešení, hodně doteků s míčem, musel jsem i něco chytit. Samozřejmě mi zvedlo sebevědomí, že jsem ty střely pochytal. Sám jsem nevěděl, jak to po devíti měsících pauzy bude vypadat, ale cítil jsem se dobře a snažil se chytit každou další střelu, která přijde, a udržet tým v naději, že můžeme ještě vyrovnat.

Působil jste ve francouzské a německé lize. Napověděl vám zápas s Baníkem něco o kvalitě té české?

K naší lize chovám velký respekt, určitě sem nejdu si to nějak dohrát a být spokojený, že jsem zpátky v Česku. Angažmá v Liberci jsem vzal, protože v sobě ještě cítím oheň a vnímám velkou chuť a motivaci všech lidí v Liberci, že se tady může ještě něco stát. Od začátku jsem do toho šel s tím, že se budu snažit co nejlíp připravit na šanci, která přijde buď dřív, nebo později. Musím říct, že prvních dvacet dní s týmem bylo skvělých a já se cítil výborně. Samozřejmě určité riziko tu bylo, odehrál jsem v přípravě jen dvakrát 45 minut. Chci s Libercem ještě něco dokázat, a proto jsem tady.