Chvála pro Vindahla. Na nuly nehraju, ale je hezké přispět k výhře, líčil gólman

Čelil čtyřem přímým střelám i dalším ošemetným situacím. Všechny zákroky měl hodně složité.

„Nejtěžší asi ten v první půli proti Drchalovi, jak to dával na zadní tyč. Byla to technická věc, musel jsem udělat pár kroků, abych se k míči dostal. S tím jsem kdysi trochu bojoval,“ líčil Vindahl.

Víc práce měl v závěru utkání. Při nájezdu Zemana si počkal, kam útočník vystřelí. Vylekala ho především skrytá střela Kovaříka k bližší tyči. „Míč jsem viděl pozdě, bylo tam hodně hráčů a já měl zakrytý výhled.“

Jindy měl štěstí, když míč po tvrdé střele letěl těsně vedle. Nebo jako při dorážce Kovaříka, jemuž se míč zamotal mezi nohama. „Peter byl skvělý, podržel nás,“ prohlásil kouč Lars Friis. „Čisté konto je zásluha celého týmu.“

V součtu byly zákroky dánského brankáře stejně důležité, jako gól záložníka Markuse Solbakkena. Padl z jediné sparťanské střely mezi tyče.

„Jsem za něj rád, my všichni jsme za něj rádi. Když nehrajete pravidelně, máte to těžké, ale o to víc musíte trénovat a tvrdě pracovat. Prospěla mu i změna rozestavení, kdy teď máme ve středu pole tři záložníky a je tam pro něj víc možností, aby hrál,“ podotkl Vindahl. „Jsem rád za každého spoluhráče, kterému zápas vyjde. Minule dal gól třeba Lukáš Sadílek, který to měl předtím také těžké,“ připomněl Vindahl.

S výkonností a formou poslední dva měsíce bojovali všichni sparťané. I Vindahl. Od čistého konta 22. září v Českých Budějovicích v následujících třinácti zápasech v domácí soutěži i v Lize mistrů inkasoval 29 branek, z toho patnáct v devíti duelech v české lize a čtrnáct ve čtyřech zápasech Champions League.

„Upřímně, myslím si, že moje výkony v české lize úplně špatné nebyly. Ano, v Lize mistrů jsme gólů dostali hodně a já byl u toho. Ale tak, jak si nehraju na čistá konta, protože to není úplně v mých rukách, tak ani inkasované góly nejsou jen vizitkou brankáře. Když to hráč dobře trefí a já se tam nemám šanci dostat, tak o čisté konto přijdu, i když třeba můžu chytat dobře,“ přemítal Vindahl.

„Jsem rád, že jsme dneska gól nedostali. Je to zásluha celého týmu,“ zopakoval.

Sparta tak podruhé za sebou vyhrála. Předtím naopak na výhru čekala pět zápasů a tabulkou se propadla. Před zápasem s Bohemians na Slavii ztrácela šestnáct bodů, na Plzeň šest. Oba rivalové hrají svá utkání 18. kola v neděli.

V těžkém období byl Vindahl jedním z těch, který měl v kabině co říct, který se snažil spoluhráče podržet. „Vždycky se snažím kluky podporovat. V tréninku, v zápase. Neříkám, že jsem udělal víc než ostatní, ale v těžkých časech potřebujete někoho, kdo tým nakopne, kdo vystoupí. Jsem jeden z těch, který se ozval,“ poznamenal.

„Do konce podzimu jsou ve hře ještě další tři ligové body a my jich chceme získat co nejvíc,“ připomněl domácí duel s Jabloncem, který se hraje příští neděli.

Peter Vindahl zůstal pozorný 🧤 pic.twitter.com/3lFjCK6P8B — Chance Liga (@chanceliga) December 7, 2024

„Už jsme jich totiž poztráceli strašně moc, proto je výhra hodně důležitá. Proti Bohemce to nebylo hezké vítězství, ale tak to občas bývá. Potřebujete vyhrát zápas, když se nedaří. Ubojovat ho. To nám v poslední době chybělo. Ale z dlouhodobého hlediska je třeba na výkonech zapracovat.“

Sám Vindahl cítil, že osobně mu zápas vyšel. Že to z jeho strany byl zřejmě nejlepší výkon od souboje v Lize mistrů ve Stuttgartu. „Je hezký pocit, když k výhře můžete něčím přispět. Ale radši bych byl, kdybychom hráli celkově líp a soupeř se do takových nebezpečných situací nedostával. Sám sebe hodnotit nechci, jen doufám, že další podobné zápasy přidám.“

Ještě před závěrečným ligovým duelem s Jabloncem sparťany čeká ve středu šestý duel Ligy mistrů na Feyenoordu Rotterdam, kde se potkají i s jejich bývalým trenérem Brianem Priskem.