Sparta přichází o gólmana, který byl tři roky neotřesitelnou jedničkou. Když byl zdravý, kromě zápasů v českém poháru chytal vždycky.
Spoluhráče dokázal často podržet, ale taky jim občas cestu za úspěšným výsledkem zkomplikoval.
Peter Vindahl Jensen
*16. února 1998
Kariéra: Nordjaelland (2016 až 2021), Alkmaar (2021 až leden 2023), Norimberk (hostování jaro 2023), Sparta (2023 až 2026)
Bilance ve Spartě: 130 zápasů, 40 čistých kont, 160 inkasovaných branek
Člen širšího kádru dánské reprezentace
Ve své první sezoně po příchodu z Alkmaaru byl jednou z opor týmu, který na jaře 2024 obhájil titul. Slavil i triumf v poháru, ale v něm během svého tříletého angažmá v Praze ani jednou nenastoupil, což je tak trochu kuriozita.
„Peter je moderní gólman, hodně agresivní, silná osobnost, do našeho stylu se hodí. Když se nedařilo, postavil se ke všemu čelem, pracoval dál a zase tým držel,“ říkal o něm po podzimu 2024 trenér gólmanů Martin Ticháček.
Od chvíle, když Vindahl v srpnu 2023 proti Pardubicím za Spartu debutoval, v nejvyšší soutěži i evropských pohárech nechyběl ani minutu až do osudného zranění letos v polovině února. Během ligového utkání proti Hradci Králové při zákroku špatně došlápl a o boční konstrukci brány si pochroumal nárt.
Když konzervativní léčba nezabrala, v dubnu podstoupil operaci a od té doby pracuje na návratu na hřiště. Až na něj zase vstoupí, nebude to už ve Spartě. V ní už je novou jedničkou Jakub Surovčík, dvojkou Krisztián Hegyi, maďarská posila z MTK Budapešť.
Vindahl ve sparťanském dresu nastoupil do 130 zápasů ve všech soutěžích, ve čtyřiceti z nich neinkasoval, v ostatních dostal 160 branek. Bilanci kazí některé zápasy v Lize mistrů (Manchester City 0:5, Atlético Madrid 0:6, Feyenoord 2:4) či osmifinále Poháru UEFA s Liverpoolem (dvojzápas 2:11).
„Podle mě je Peter Vindahl dobrý brankář, Spartě vyhrál titul, dostal ji do Ligy mistrů. Když se podíváme na současný stav a góly, které dostáváme, tak by nás měl na můj vkus podržet víc,“ říkal po loňském podzimu sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Do Sampdorie jde na roční hostování bez opce, ale zároveň mu příští rok v létě vyprší smlouva se Spartou. Klub neoznámil, jestli před odchodem do Sampdorie s Vindahlem smlouvu prodloužil, jako se to v podobných případech dělává.