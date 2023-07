Sparta má gólmanskou jedničku, ale není to Kovář. Přišel Vindahl z Alkmaaru

Brankářský příběh ve Spartě dospěl k rozuzlení, které se nečekalo. Volbou číslo jedna byl třiadvacetiletý Matěj Kovář. Jenže...

„Matěj společně se svojí agenturou a Manchesterem United nadále zvažují, jak bude pokračovat jeho kariéra. My jsme si přáli, aby to bylo ve Spartě, ale v tento moment už nemůžeme nadále čekat, blíží se vrchol našeho léta v podobě kvalifikace Ligy mistrů,“ prohlásil sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

AC Sparta Praha @ACSparta_CZ ✍️ POSILA | Novou posilou je pětadvacetiletý dánský brankář Peter Vindahl, který přichází na Letnou na roční hostování s opcí na trvalý přestup z AZ Alkmaar 🇳🇱



Petere, ať se Ti ve sparťanském dresu daří! 🤝 #acsparta

„Jak jsem řekl během soustředění v Rakousku, pokud teď nemůžeme přivést Matěje, musíme na to reagovat,“ zdůraznil.

Reakcí je příchod pětadvacetiletého dánského gólmana, odchovance Nordsjaellandu, za kterého před dvěma lety Alkmaar zaplatil v přepočtu okolo padesáti milionů korun.

Takřka dvoumetrový habán s výbornou hrou nohama se stal okamžitě jedničkou a oporou. Na podzim 2021 chytal mimo jiné proti Jablonci v Evropské lize. Ale v minulé sezoně se propadl mezi náhradníky, přednost dostával nizozemský reprezentant Hobie Verhulst.

A když v lednu letošního roku Alkmaar angažoval australskou reprezentační jedničku Mathewa Ryana, který zaujal na mistrovství světa v Kataru, Vindahl odešel na hostování do Norimberku. A tam si ho vyhlédla Sparta.

Sparťanští fanoušci jistě pamatují, jaké terno klub udělal s jiným hráčem z Norimberku, když před rokem přivedl stopera Asgera Sörensena.

„Peter má zkušenosti ze zahraničních soutěží i evropských pohárových zápasů. Je to brankář, který má fyzické parametry i schopnosti, které si u tohoto postu představujeme. Jeho výkony ve druhé bundeslize jsme v minulé sezoně pravidelně sledovali,“ řekl Rosický.

Vindahla vytipovali skauti, líbil se trenérům brankářů i Rosickému. Nakonec souhlasil i trenér Brian Priske, který je Jensenovým krajanem, ale v Dánsku se nepotkali.

V brankářské otázce Sparty je to překvapivý zvrat.

Klub se snažil domluvit s Kovářem, který přípravné období strávil s anglickým klubem a v posledních dnech trénoval na Strahově s reprezentačním kolegou Tomášem Vaclíkem.

Loni Kovář přišel do Sparty na hostování až v září, poprvé chytal v osmém kole v Teplicích (2:2). Pak už v lize nechyběl ani minutu, v deseti z osmadvaceti zápasů neinkasoval.

Kvůli zranění vynechal mistrovství Evropy do 21 let v Gruzii, v červenci se do přípravy zapojil v Manchesteru United, který po odchodu Davida de Gey řešil pozici gólmana.

Kovář odchytal přípravné zápasy proti Leedsu a proti Lyonu. V obou zaujal, fanoušci ho zahrnovali chválou.

Mezitím sparťanský sportovní ředitel jednal o jeho návratu. „Samozřejmě bychom byli moc rádi, kdyby s námi Matěj dál pokračoval. Ale všechno má své limity, nemůžeme čekat donekonečna,“ připustil Rosický v polovině července.

Nevzdával se ve chvíli, když Kovář tři dny před startem ligy odchytal celé utkání proti Lyonu. Vzápětí ho však trenér Eric ten Hag nezařadil do nominace United na turné do Spojených států.

V tu chvíli byla cesta do Sparty volná. Kovář se vydal do Prahy, kde se připravoval individuálně.

Když Sparta chtěla situace konečně rozseknout, Kovář se svým agentem řešili nabídku z bundesligy.

Sparta, která má za sebou vítězný úvodní krok do nové sezony proti Olomouci (2:0), však už dál na Kováře čekat nechtěla. Za dva týdny vstoupí do boje o Ligu mistrů.

Do sezony šla s jedničkou Vojtěchem Vorlem, který při ligové premiéře za Spartu neinkasoval a předvedl jistý výkon. Teď mu přišla konkurence.