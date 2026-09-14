Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Smutnou zprávu v pondělí ráno jako první přinesl server iSport.cz, agentuře ČTK informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký fotbalovému Baníku.
Zasáhnout musela každého, kdo Mikloška znal aspoň z doslechu. Protože nic špatného se o něm vyprávět nedalo.
Klidný, přímý, rovný chlap, u kterého vždycky víte, na čem jste. Nekličkoval, mluvil upřímně, bez příkras, s nesmazatelným moravským dialektem.
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Mělo by se vědět, že fotbalové Česko mu vděčí za dost: především za to, jak prorazil cestu do Anglie, kde před ním nikdy žádný krajan nehrál.
Přitom se načekal, ven se dostal až krátce po sametové revoluci, v osmadvaceti, přesně ve chvíli, kdy ho coby fotbalového gentlemana začalo zmáhat české prostředí.
„Nemohl jsem dál. Rozladění, naštvání, bezmoc. Už tenkrát byla korupce, podplacené zápasy. Začal jsem dělat v Baníku kapitána, takže jsem viděl, co se děje.“
Nabídka z West Hamu ho vysvobodila. Tradiční klub se dvěma kladivy ve znaku, tehdy schovaný ve druhé lize, si ho pozval nejdřív na zkoušku a když uspěl, dva měsíce čekal na pracovní povolení.
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Pitomá doba, nemám ani chuť slavit. Mikloškovi je šedesát
Jakmile všechno klaplo, na londýnském letišti Heathrow ho vyzvedl tehdejší kouč Macari, poradil mu, ať kufry nechá v úschovně, a metrem společně frčeli na stadion, kde Mikloško v poločase s mikrofonem v ruce z trávníku zdravil fanoušky, ačkoli anglicky uměl sotva pár slov.
Nakonec tam vydržel dvacet let. Jedenáct let chytal, další devět trénoval.
West Ham a pak Queens Park Rangers. Přes dvě stovky utkání v nejvyšší soutěži, která se v té době zrovna přejmenovala na Premier League. Dalších šedesát v druhé lize za Rangers.
Aktivní hráčskou kariéru ukončil v necelých jedenačtyřiceti. V Anglii zůstal dalších devět let jako trenér brankářů West Hamu.
Když se vrátil se domů, pracoval pro agenturu Sport Invest jako skaut. Poslední čtyři roky řešil kádr pro Baník jako sportovní ředitel.
V československé a pak i české reprezentaci nasbíral 42 startů, jakod dvojka byl účastníkem mistrovství světa 1990.
Je také členem Klubu ligových brankářů s minimálně sto čistými konty v nejvyšších soutěžích - 142 zápasů bez obdrženého gólu ho řadí na šesté místo.