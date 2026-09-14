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Chance Liga 2026/2027

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

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Aktualizujeme   8:28
Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku Ostrava. | foto: ČTK

Luděk Mikloško, někdejší dlouholetý gólman West Hamu a pak trenér brankářů,...
Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško v šatně hráčů do 16 let,...
Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.
Baníkovské choreo věnované Luďkovi Mikloškovi.
34 fotografií
Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško, legendární fotbalový brankář a v posledních letech šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, zemřel. Bylo mu čtyřiašedesát.

Smutnou zprávu v pondělí ráno jako první přinesl server iSport.cz, agentuře ČTK informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký fotbalovému Baníku.

Zasáhnout musela každého, kdo Mikloška znal aspoň z doslechu. Protože nic špatného se o něm vyprávět nedalo.

Klidný, přímý, rovný chlap, u kterého vždycky víte, na čem jste. Nekličkoval, mluvil upřímně, bez příkras, s nesmazatelným moravským dialektem.

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Mělo by se vědět, že fotbalové Česko mu vděčí za dost: především za to, jak prorazil cestu do Anglie, kde před ním nikdy žádný krajan nehrál.

Přitom se načekal, ven se dostal až krátce po sametové revoluci, v osmadvaceti, přesně ve chvíli, kdy ho coby fotbalového gentlemana začalo zmáhat české prostředí.

„Nemohl jsem dál. Rozladění, naštvání, bezmoc. Už tenkrát byla korupce, podplacené zápasy. Začal jsem dělat v Baníku kapitána, takže jsem viděl, co se děje.“

Nabídka z West Hamu ho vysvobodila. Tradiční klub se dvěma kladivy ve znaku, tehdy schovaný ve druhé lize, si ho pozval nejdřív na zkoušku a když uspěl, dva měsíce čekal na pracovní povolení.

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Jakmile všechno klaplo, na londýnském letišti Heathrow ho vyzvedl tehdejší kouč Macari, poradil mu, ať kufry nechá v úschovně, a metrem společně frčeli na stadion, kde Mikloško v poločase s mikrofonem v ruce z trávníku zdravil fanoušky, ačkoli anglicky uměl sotva pár slov.

Luděk Mikloško, někdejší dlouholetý gólman West Hamu a pak trenér brankářů, před finále Konferenční ligy v Praze zdraví fanoušky.
Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško v šatně hráčů do 16 let, kteří se zdokonalují v akademii Baníku.
Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.
Baníkovské choreo věnované Luďkovi Mikloškovi.
Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku Ostrava.
34 fotografií

Nakonec tam vydržel dvacet let. Jedenáct let chytal, další devět trénoval.

West Ham a pak Queens Park Rangers. Přes dvě stovky utkání v nejvyšší soutěži, která se v té době zrovna přejmenovala na Premier League. Dalších šedesát v druhé lize za Rangers.

Aktivní hráčskou kariéru ukončil v necelých jedenačtyřiceti. V Anglii zůstal dalších devět let jako trenér brankářů West Hamu.

Když se vrátil se domů, pracoval pro agenturu Sport Invest jako skaut. Poslední čtyři roky řešil kádr pro Baník jako sportovní ředitel.

V československé a pak i české reprezentaci nasbíral 42 startů, jakod dvojka byl účastníkem mistrovství světa 1990.

Je také členem Klubu ligových brankářů s minimálně sto čistými konty v nejvyšších soutěžích - 142 zápasů bez obdrženého gólu ho řadí na šesté místo.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
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12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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