Sparťanský brankář Joeri Heerkens během utkání mistrovství Evropy do 19 let mezi Nizozemskem a Německem. | foto: ČTK

Zásadnější pro Heerkense je však dohoda Ajaxu se Spartou, které však nizozemský gigant zatím nic nenabídl. Podle hráčova agenta dostal gólman jen svolení k jednání s Ajaxem.

„Kluby ještě nejednaly. Co vím, tak schůzka je naplánována na pátek,“ citoval Gorrého nizozemský list De Telegraaf.

Netrénovali Hollý, Karabec ani Birmančevič Na hřišti během úterního tréninku Sparty v německém Grassau chyběli Adam Karabec s Dominikem Hollým a Veljkem Birmančevičem. Všichni mají menší zdravotní potíže. Zatímco u Karabce, jenž se vrátil z hostování v Hamburku, šlo spíš o preventivní opatření, u posily z Jablonce rozsah zranění určí až vyšetření. Také u Birmančeviče klub zatím vyčkává.

Heerkens za áčko Sparty ještě nenastoupil, je týmovou trojkou za Peterem Vindahlem a Jakubem Surovčíkem. V jarní části druhé ligy chytal dobře za sparťanskou rezervu a následně zaujal na mistrovství Evropy do 19 let, které s nizozemskou reprezentací vyhrál.

Ajax ho podle tamních médií chce jako dvojku za českým gólmanem Vítězslavem Jarošem, jenž je tam na roční hostování z Liverpoolu.

Plánuje však Heerkense postupně připravit na pozici číslo jedna.

O mladého brankáře se nezajímá jen nizozemský velkoklub.

„Konkrétní zájem projevily Wolverhampton a Como, ale Joeri má na prvním místě Ajax,“ pronesl Gorré.

„Byl to trochu šok, protože fandím Feyenoordu,“ pronesl agent se smíchem. „Ale vážně. Ajax by byl pro Joeriho splněným snem, takže uděláme všechno pro to, aby to dopadlo.“

Heerkens se narodil ve východních Čechách nizozemským rodičům, má oboje občanství. V mládežnických kategoriích reprezentoval Česko, ale na podzim 2023 v kategorii do 18 let šel za nizozemskou nabídkou. A tu teď chce využít i na klubové úrovni.

S fotbalem začínal v Broumově, přes Náchod se dostal do Hradce Králové a odsud si ho v roce 2021 do starších žáků vytáhla Sparta. Jaro 2024 absolvoval na hostování v třetiligovém klubu Loko Praha, minulou sezonu strávil ještě jako dorostenec v druholigové sparťanské rezervě.

„Ve Spartě se ohromně rozvíjel,“ chválil akademii Heerkensův agent, jehož mladší bratr Dean Gorré hrával za Feyenoord, Ajax či druholigový Hudersfield a Barnsley.

Ve Spartě má devatenáctiletý gólman smlouvu na dva roky. „Klub mu ji chce vylepšit a prodloužit. Ale za nás je čas na další krok,“ řekl Gorré.

Pro Ajax však levný nebude, Sparta může chtít klidně až dva miliony eur.