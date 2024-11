Návrat gólmana Staňka se blíží. Jak to ve Slavii s ním a Kinským v lednu bude?

Aleš Mandous byl druhým brankářem národního mužstvu během fotbalového mistrovství Evropy 2021.

Jindřich Staněk reprezentační jedničkou na letošním šampionátu v Německu.

Antonín Kinský je podzimním objevem a prvním gólmanem ligového suveréna. A v říjnu byl jako náhradník u toho, když Česko hrálo Ligu národů proti Albánii a Ukrajině.

Všichni tři by se v jedné kabině měli sejít v lednu na startu zimní přípravy.

„Plán je takový, že bych měl být k dispozici od ledna na přípravu,“ řekl Staněk jako host při přenosu pohárového utkání Slavie v Benátkách nad Jizerou.

Staňka si Slavia pořídila letos v lednu, do Plzně za něj poslala záložníky Valentu s Červem a navrch finanční obnos. Podle kuloárních informací jeho přestup vyšel celkově na padesát milionů korun.

Osmadvacetiletý gólman však během přípravy utrpěl svalové zranění a jako jednička tak dál pokračoval o čtyři roky starší Mandous. Staněk se vrátil po třetím jarním utkání.

Český brankář Jindřich Staněk v bolestech poté, co si při jednom ze zákroků poranil rameno.

Současné zranění je mnohem vážnější, léčba zabere půl roku. Rameno si „urval“ v červnu na Euru v utkání s Tureckem. Následovala operace.

„Nikdy jsem tak dlouho kvůli zranění nechyběl. Čtyři pět let jsem byl zvyklý, že jsem za sezonu odchytal hodně zápasů. Takže uvidíme, jak na tom budu,“ přemítal Staněk.

„Ale když si vzpomenu na první zranění, co jsem přišel do Slavie, tak jsem absolvoval dva ostré tréninky a šel hned do derby. Do nejtěžšího zápasu. Teď nedokážu říct, jestli mi bude trvat dva tři zápasy, než se do toho dostanu, nebo to bude hned v pohodě.“

Otázkou je, jestli ho Kinský do brány vůbec pustí. Jedenadvacetiletý syn někdejšího reprezentanta na podzim ohromil. Je oporou týmu, který v lize vyhrál jedenáct zápasů z dvanácti a inkasoval jen tři branky.

Dovedete si představit, že by Kinský nebo Staněk vzali roli dvojky?

Jedním z řešení by byl odchod Kinského do zahraničí, v případě adekvátní nabídky výhra pro všechny zúčastněné.

Vzhledem k jeho výkonnosti, potenciálu a věku má na přestupovém trhu vyšší hodnotu než Staněk. Specializovaný server Transfermarkt uvádí u jeho jména cenovku 5 milionů eur, v přepočtu asi 125 milionů korun. U Staňka poloviční.

Kinský, který přišel do Slavie v osmnácti z Dukly, v létě prodloužil smlouvu do konce roku 2026. Mandous a Staněk mají kontrakt o půl roku delší.