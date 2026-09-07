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Chance Liga 2026/2027

Po dvaapadesáti zápasech odchod ze Slavie. Staněk bude působit v Arábii

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  14:57
Slávistický brankář Jindřich Staněk slaví gól svého týmu v derby proti Spartě.

Slávistický brankář Jindřich Staněk slaví gól svého týmu v derby proti Spartě. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól.
Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól.
Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.
Xavi Simons z Tottenhamu proměňuje penaltu proti Slavii.
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Slavii stál víc než padesát milionů, odchytal za ni jen dvaapadesát zápasů a jde pryč. Reprezentační gólman Jindřich Staněk odchází na hostování do al-Hazímu, momentálně desátého týmu saúdskoarabské nejvyšší soutěže. Dle smlouvy se ale po podzimu může vrátit do Slavie.

Staňkův odchod ze Slavie se očekával. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík před startem sezony prohlásil, že brankář dostal svolení hledat si jiné angažmá, jedničkou se stal Jakub Markovič a dvojkou Nazar Domčak.

„Pokud odejde Jindra Staněk, tak si myslím, že dvojice Markovič - Domčak bude skvělá, absolutní špička v lize,“ říkal koncem července Tvrdík.

Třicetiletý gólman do zápasů už nezasáhl, před týdnem se jen objevil na lavičce v derby na Spartě.

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V červnu byl s reprezentací na mistrovství světa v Americe jako trojka za Matějem Kovářem a Lukášem Horníčkem.

Když šel v lednu 2024 z Plzně do Slavie, jednalo se o jeden z největších přestupů mezi českými kluby.

Pražský klub, který byl v té době dva roky bez titulu, potřeboval spolehlivou jedničku a byl ochoten zaplatit a ještě za něj dát nadějné záložníky Lukáše Červa s Matějem Valentou.

Ani se Staňkem hned Slavia ligu nevyhrála, ale v dalších dvou sezonách se jí to už povedlo. Staněk sice měl několik mimořádných zápasů, ale také se potýkal se zraněními.

Český brankář Jindřich Staněk v bolestech poté, co si při jednom ze zákroků...

Kvůli zranění ramene na mistrovství Evropy 2024, kde byl reprezentační jedničkou, chyběl až do února 2025. Za Slavii tenkrát chytal mladý Antonín Kinský.

V minulém ročníku začal od prvního kola, v průběhu podzimu vypadl na měsíc kvůli svalovým potížím a pak nechytal od letošního února. Při rozcvičení před derby se Spartou si pohmoždil tříslo, zranění se nakonec ukázalo jako složitější a do brány se dostal až v závěru sezony, kdy už Slavia měla jistý titul. V té tobě byl jedničkou Jakub Markovič.

Sám Staněk se už dřív netajil touhou zkusit angažmá v zahraničí. Zažil ho jako dorostenec, když v sedmnácti odešel ze Sparty do Evertonu.

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Do prvního týmu se neprosadil a po dvou a půl letech se z Anglie vrátil do mateřských Českých Budějovic. Z počátku chytal za rezervu, pak šel na hostování do Třebíče a až od léta 2017 se prosadil do prvního týmu.

O dva roky později pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. V lednu 2020 si ho překvapivě vybrala Plzeň, kde nejdřív dělal dvojku, jedničkou se stal až od jara 2021, kdy nahradil Aleše Hrušku.

V dalším ročníku se stal oporou, tým jaro 2022 završil překvapivým titulem a o tři měsíce později postoupil se Staňkem do Ligy mistrů. To už zbýval rok a půl do přestupu do Slavie...

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1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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