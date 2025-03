Tyče, šance, i tak má Staněk nulu. Od nás málo, repre pauza neomlouvá, řekl gólman

Hrál nováček a nejspíš účastník baráže proti budoucímu mistrovi, ale na hřišti to znát nebylo. Domácí celkově vyprodukovali patnáct střel, což se proti Slavii nevidí.

Staňkovi dvakrát pomohla tyč, při další tutovce míč prosvištěl těsně kolem ní, čtyři střely zlikvidoval. Reprezentační gólman jistě nečekal, že se zapotí právě na Dukle. Vždyť ve 27 zápasech ligové sezony Slavia dostala jen deset branek...

Staněk kvůli předchozímu zranění ramene chytá až od jara, v osmi zápasech má šest nul, gól mu dala jen Plzeň a dva dostal v derby na Spartě, kde Slavia poprvé na jaře neskórovala. A na Dukle podruhé.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Připravovali jsme se na něj, ale bohužel jsme udělali spoustu chyb, měli spoustu nevynucených ztrát. A to nás stálo lepší výsledek,“ prohlásil Staněk.

Proto bylo po první půli dusno?

Asi pochopíte, že co jsme si řekli, tady ventilovat nemůžu. Myslím, že to trochu pomohlo, druhá půle byla od nás lepší, změnili jsme rozestavení, ale pořád to bylo málo.

Co se Slavií bylo? Vyhlíželi jste zakřiknutě, unaveně. Tedy vy ne, ale spoluhráči.

Po reprezentační přestávce jsou ty zápasy vždycky s velkým otazníkem, ale to nás neomlouvá. Měli jsme hrát líp. Co si budeme povídat, od té špatné první půle se to odvíjelo.

Měli jste potíže se složením obrany, v níž hrál i Oscar. Bylo to i pro vás složitější?

Bylo to v pohodě. Ze začátku jsme se trochu hledali, po dvaceti vteřinách domácí kopali roh, to vám nepřidá. Ale Oscar to zvládl dobře. Je to skvělý fotbalista, i na svém postu ve středu pole je v defenzívě výborný. A v obraně už kdysi hrál, proto tam šel. Řešili jsme, jak obranu poskládat. Na poslední chvíli vypadl Ogbu a Holeš s Chaloupkem se nám zranili na reprezentačních srazech. Byla to velká komplikace, ale kluci to vzadu zvládli.

Ale přesto pustili Duklu do spousty šancí. Který zákrok byl pro vás nejtěžší?

Asi v druhé půli, jak šel na mě sám a já to tam sbližoval. Musel jsem se rozhodnout, jestli proti němu jít, nebo ne. Řekl jsem si, že mě bude zkoušet přehodit, tak jsem na poslední chvíli šel ven a vyšlo to.

V tabulce sice máte obří náskok, k titulu zbývá udělat už jen pár krůčků. Nemohla hrát roli nervozita, že už se to blíží?

Nervozitou to na Dukle určitě nebylo.