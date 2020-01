Plzeň si pořídila odchovance Sparty, do brány bere Staňka

Plzeň pod novým trenérem Adriánem Guľou začala zimní přípravu jen se dvěma brankáři, protože Matúš Kozáčik se stal členem realizačního týmu, byť v nouzi byl připraven zaskočit do brány.

Od středy má mužstvo už zase trojici gólmanů. Staněk doplnil dosavadní jedničku Aleše Hrušku a Dominika Sváčka.

„Jde o mladého talentovaného gólmana. Všechny tři bude mít na očích Matúš Kozáčik z pozice trenéra brankářů,“ upřesnil generální manažer klubu Adolf Šádek.

Třiadvacetiletý Staněk začal sezonu v Českých Budějovicích jako jednička, odchytal jedenáct zápasů, ale pak dostal přednost veterán Jaroslav Drobný, který se do klubu po letech vrátil.

Ze Staňka se pak postupně stala až brankářská trojka, zájem Plzně se tak může zdát překvapivý.

„Velmi měl potěšil, neměl jsem nad čím přemýšlet. Jde o nejúspěšnější český klub poslední doby a je pro mě ctí, že budu moci oblékat jeho dres,“ řekl Staněk.

„Budu se snažit makat tak, aby mé angažmá nebylo jen půlroční. Určitě se budu chtít ukázat v nejlepším možném světle.“

Pokud se mu bude dařit a Plzeň o něj bude mít zájem i dál, ve smlouvě mezi kluby je zakotvená opce, za jakých podmínek by Staněk přesídlil do Plzně natrvalo.

Staněk byl od přípravky ve Spartě. Ve dvanácti ho co by podavače míčů při ligovém utkání na Letné zranil dělbuch hozený z hlediště. Staněk musel být převezen do nemocnice, ale vážnější zranění neutrpěl.

V sedmnácti to dotáhl na brankářkou trojku Sparty.

V lednu 2014 v necelých osmnácti zamířil do Evertonu, kde chytal za juniorku. Když se v létě 2016 vrátil, zamířil do třetiligové Třebíče. Tam si ho vybraly druholigové České Budějovice. S nimi po dvou letech postoupil do nejvyšší soutěže, kde dostal i šanci.

Jenže nováčkovi se úvod sezony nepovedl a po jedenácti kolech došlo na změnu v bráně.

Plzeň má v oblibě angažovat sparťanské odchovance. Kapitánem současného týmu je Jakub Brabec, v kádru se Staněk potká ještě s Alešem Čermákem či Lukášem Hejdou.

Staňkův nový konkurent v bráně Aleš Hruška rovněž prošel sparťanskou mládeží. Za Spartu nastupovali i zkušení obránci Roman Hubník s Davidem Limberským.