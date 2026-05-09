Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Když hordy slávistických příznivců vtrhly na hřiště, Surovčík se vydal z brány směrem ke kabinám. Ale vzápětí byl napaden. Ironií je, že vyrostl ve Slavii a pak jako nepotřebný před třemi lety zamířil přes Jablonec do Sparty.
„Nadávání, urážení je jedna věc a naprosto skrz moji minulost to chápu a respektuju,“ napsal na svůj instagramový účet, když seděl v autobusu a se spoluhráči odjížděl z Edenu.
|
Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let
„Ale vyhrožování smrti mně a rodině konkrétní osobou před zápasem, doprovázené podřezáváním krku je věc druhá,“ pokračoval.
„Následně během zápasu ke mně doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu je absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou. Tak si užij hezký večer, ty zm...,“ napsal Surovčík.
|
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci
Třiadvacetiletý slovenský gólman byl původně sparťanskou dvojkou, ale po zranění Petera Vindahla na začátku jarní části převzal jeho roli a vedl si velmi zdatně.
V sobotním derby sice dostal tři branky, ale za žádnou nemohl.