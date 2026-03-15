Díky Kubo, konečně to někdo řekl. Gólman Surovčík zabodoval u fandů nejen výkony

Při oslavě nedělního ligového vítězství nad Slováckem (5:2) v horní galerii tribuny za bránou hořely světlice, které ještě zvýraznily transparent pod nimi: „Kubo děkujeme, konečně to někdo řekl!“ Gólman sparťanských fotbalistů Jakub Surovčík u fanoušků zabodoval nejen skvělými výkony, ale i otevřeným rozhovorem po čtvrtečním pohárovém utkání v Alkmaaru (1:2).
Sparťanští fotbalisté slaví s fanoušky výhru nad Slováckem, v zeleném dresu brankář Jakub Surovčík, kterého fandové ocenili i za rozhovor s novináři po osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru. | foto: ČTK

Když mluvil o obětavém výkonu stopera Adama Ševínského, který dohrával se svalovým zraněním, dotkl se i některých spoluhráčů: „Kéž by takový přístup měli i jiní.“

„Já jsem se s ním o tom nebavil, ale vím, že to s ním probírali Tomáš Rosický i Tomáš Sivok,“ zmínil kouč Brian Priske sportovního ředitele i manažera týmu.

A jaký z toho vzešel závěr?

„Dobrá otázka,“ usmíval se Priske. „Ale asi víte, jak vám odpovím. Je to něco, co si necháme v kabině.“

Víc neprozradil ani obránce Pavel Kadeřábek. „Řešili jsme to. Víme, že naše poslední výkony nebyly ideální. Každý jsme si k tomu řekli svoje a u toho bych asi zůstal,“ řekl nejzkušenější ze sparťanů.

Surovčík v útrobách stadionu v Alkmaaru po porážce 1:2 v úvodním osmifinále Konferenční ligy nejspíš narážel na fakt, že někteří spoluhráči se v nesnázích neporvou, neobětují se pro mužstvo, nekousnou se, když se nedaří. Prostě nejdou na krev, když si to situace vyžaduje.

„Abych se přiznal, já to nečetl, takže přesně nevím, jaká slova zazněla. Měl jsem svých starostí dost, abych tým připravil na Slovácko,“ poznamenal kouč Priske.

„Obecně mám rád hráče, kteří svůj názor řeknou otevřeně. Ale zároveň to musí mít míru, nesmí překročit hranici, aby ven pouštěli frustraci a spoluhráče kritizovali konkrétně,“ zdůraznil kouč.

„V kabině může zvednout hlas úplně každý. Vím, že Suro mluvil se vším respektem. To, že říkal, že bychom od sebe měli očekávat víc, je samozřejmě v pořádku.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
