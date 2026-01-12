Brankář Holec neodcestoval s Baníkem na soustředění. Řeší svoji budoucnost

Zkušený slovenský gólman s nedávným příchodem Martina Jedličky přišel o výsadní postavení jedničky. Klub uvedl, že Holec na základě dlouhotrvajících soukromých důvodů požádal o krátkodobé uvolnění z tréninkového procesu A-týmu a řeší svou další budoucnost.
Vedle Holce se do týmu nevešlo ani dalších šest fotbalistů. Christian Frýdek, Ladislav Almási, Christ Tiéhi, Patrick Kpozo, Eldar Šehič a Alex Munksgaard léčí zdravotní problémy, případně se rovněž jedná o jejich dalším setrvání v mužstvu.
Místa v týmu si naopak získali mladí odchovanci z B-týmu Tomáš Sirotek a Tadeáš Frýdl, s Baníkem odcestovaly i všechny dosavadní posily - Jedlička, Václav Jurečka, Abdallah Gning, Vlasij Sinjavskij, Filip Šancl a Lauri Laine.
Ostravští v Beleku sehrají čtyři přípravná utkání – proti srbskému Javoru, kosovské Prištině, kazašskému Aktobe a polskému Widzewu Lodž.