Někdo mě povalil, řekl brankář Holec. Regulérní gól, tvrdil kouč Trpišovský

Slavia mohla v 53. minutě odskočit na 2:0, ale verdikt rozhodčího Lukáše Nehasila ponechal těsný stav, který vydržel až do konce. Slavia vyhrála 1:0 a dál vede Chance Ligu o deset bodů.

„Extrémně náročný zápas. My si ho udělali ještě těžší v tom, že jsme neproměnili šance. Mohli jsme závěr dohrávat v klidu, i když relativně jsme ho v klidu dohráli,“ říkal Trpišovský.

Ta slova pronesl pár minut po zápase, kdy se emoce už postupně vytrácely. Ale když sudí Nehasil po zhlédnutí monitoru krátce po půli rozpažil, slávisty pořádně naštval.

Po centru z rohu nastal v malém vápně Baníku chaos, brankář Holec se válel po zemi, jeho spoluhráči nebyli schopni míč odkopnout. Slávista David Zima ho z pár metrů v pádu poslal na bránu, těsně před brankovou čárou trefil spoluhráče Zafeirise, od kterého se odrazil do sítě.

„Regulérní gól, David Zima měl mít v zápase dva góly,“ řekl Trpišovský už v klidu v rozhovoru pro O 2 TV Sport. On i později v rozhovoru sám Zima si neuvědomili, že střelu Zafeiris tečoval a viditelně změnil její směr. To však důležité nebylo.

Při centru se od přední tyče k brankáři hrnul Igoh Ogbu, zaklíněn v protihráči Eriku Prekopovi do gólmana vrazili. Otázkou je, jak velkou intenzitou. Videoasistent Ondřej Pechanec usoudil, že dost velkou na to, aby to byla příčina gólmanova pádu.

„Cítil jsem kontakt. Cítil jsem, jak mi někdo vrazil do zad a povalil mě. Rozhodčí to posoudili pro nás. Jestli správně, to si musí vyhodnotit,“ líčil Holec. „Já to neviděl, ale kluci říkali, že to asi faul byl,“ pronesl Zima.

„Útočící hráč vrazil do brankáře a znemožnil mu zákrok. Proto branka nemohla být uznána,“ vysvětlil pak do televizních kamer sudí Nehasil.

Slávisté se gólmany při rohových kopech snaží rozhodit pravidelně. Už před první brankou v osmé minutě se tam Holcovi „motal“ Zafeiris, hostující gólman se tak k centru na malé vápno nedostal a Zima, jenž se prosadil přes Riga, hlavou pohodlně skóroval.

„Domino Holec by na ten centr vylezl, ale byl bráněný Zafeirisem. Nedostal se tam, možná tam došlo i ke kontaktu. Musím se na to ještě podívat. Pak už jsme prohráli osobní souboj se Zimou, což rozhodlo,“ řekl ostravský kouč Pavel Hapal.