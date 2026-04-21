Chance Liga 2025/2026

Bořilův úlet zastínil i první porážku. Jaký trest mu hrozí? Ve hře i drastická varianta

Jiří Čihák
  7:14
Těžko říct, co by sudímu Černému provedl, kdyby ho parťák Prekop oběma rukama nerval zpátky. Pětatřicetiletý Jan Bořil, lídr Slavie, se přímo na hřišti snažil vysmeknout ze sevření spoluhráče a prstem výhrůžně ukazoval na muže s píšťalkou.
Fotogalerie4

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání v Hradci Králové. | foto: ČTK

Před očima temno. V puse spoustu nehezkých slov. A další nepochopitelný zkrat, který musí fotbalová Slavia řešit. Během jediného týdne se její desetibodový náskok před druhou Spartou smrsknul na polovinu. Právě chabá disciplína přitom musí být v Edenu téma.

Že se kapitán mužstva zachoval v závěru nedělního utkání v Hradci Králové (1:2) jako seriálový Jirka Luňák z Okresního přeboru, který zasype sudího Dittricha sprškou nadávek, které musela televize ve vysílání před dvaadvacátou vypípat, možná pobavilo fanoušky na sítích, ale rozhodně ne trenéra Jindřicha Trpišovského. Ten prohlásil: „Takové věci si nemůžeme dovolit a nikdy jsme je nedělali.“

Vždyť víc vyloučených než Slavia mají v aktuální sezoně pouze Pardubice a Bořil byl šestým v pořadí.

Slavia se červená, je důvod k zneklidnění? Sparta i Plzeň měly titul i nejvíc vyloučení

Asi tři sekundy trvalo, než mu po první kartě za zdržování před Daridovou penaltou přilétla za naprosto neadekvátní a prudkou reakci druhá, tedy červená. Přesto běsnil dál a rozhodčí před ním musel ustupovat.

Proto ve čtvrtek od disciplinárky nejspíš vyfasuje trest: hrozí mu od tří do šesti zápasů, ale v krajním případě i drastická stopka až na devět měsíců, kdyby komise usoudila, že sudímu zvlášť hrubým způsobem vyhrožoval.

Vzhledem k tomu, že Černý do zápisu připsal, jak na něj Bořil při odchodu ze hřiště křičel, ať „počká uvnitř“, vyloučené není nic.

Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Ale proč vlastně Slavia v závěru sezony ztrácí nervy? A co to znamená pro Bořila, který svým neurvalým chováním doprovází vlastní fotbalové odcházení?

Už na zimním soustředění ve španělské Marbelle naznačil: „Tuším, co bude v létě, ale ještě to nechci říkat nahlas.“

Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám

1. Kdo v souvislosti s utkáním použije vůči delegované osobě zesměšňujících, pohoršujících, provokujících, urážlivých nebo hanlivých posunků nebo výroků, a pokud spáchal tento čin jako hráč, navíc byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.

2. V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků dle předchozího odstavce provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na tři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250.000,- Kč.

Zdroj: Disciplinární řád FAČR

Bylo by smutné, kdyby se chlap s inspirativním příběhem, kterého během posledních let nepoložily ani opakované operace kolene a po artróze čtvrtého stupně se předloni na podzim senzačně rozehrál do reprezentační formy, loučil s ligovou kariérou zrovna tímhle stylem.

Během deseti let získal ve Slavii pět titulů, rozhodující trefou v odvetě klíčového předkola s Kluží do Edenu po dvanácti letech vrátil Ligu mistrů a pak dal bodlem gól nabité Barceloně, o kterém dodnes rád vypráví.

V žertu občas poví, že by měl mít po kariéře před stadionem sochu, ve Slavii je lídrem i duší kabiny, trenéři si rádi vyslechnou jeho pohled a v klubu mu dlouhodobě chystají místo v realizačním týmu.

„Říkají mi, že bych byl dobrý trenér,“ culí se, i když sám ví, že má vznětlivou povahu. Nedělá mu problém vyjet i na tréninku: „Když někdo nedělá svou práci, umím to dát najevo. Dokáže mě vytočit, pokud věci nefungují, jak mají.“

Tím spíš je však jeho nedělní úlet k zamyšlení. Navíc z pozice šéfa.

Slávistický kapitán Jan Bořil fauluje Adama Vlkanovu z Hradce.

Když se v září 2023 drželi pod krkem se sparťanem Krejčím, jeho stoupenci aspoň mohli říct, že se ve vyhroceném derby jako kapitán proti kapitánovi postavil za celé mužstvo. Tentokrát se ale argumenty na jeho obhajobu hledají stěží. Také kouč Trpišovský kroutil hlavou: „Potřebujeme mít hráče na hřišti, ne na tribuně.“

Slavia před týdnem po hloupém vyloučení přišla o útočníka Chorého a pro duel v Hradci se jí vykartoval i obránce Holeš. V neděli nedohrál ani Mbodji a čtvrtou žlutou kartu si odnesl ještě Prekop. A to jsme pořád nezmínili i širokou marodku, která lídra aktuálně trápí. Ostatně i to je důvod, proč se Bořil v závěru sezony opět vrátil do rotace.

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Rychlost a obratnost, i vzhledem k limitům v koleni, mu v zápasech se špičkou už schází, což se ukázalo i v lednu na Pafosu, kde se stal po 183 sekundách od vystřídání nejrychleji vyloučeným hráčem Ligy mistrů. Červená karta však aspoň vyplynula ze hry, a nikoli z fénu, jež by se neztratil ani na seznamu vyhlášených blikanců fotbalového raubíře Řepky.

Jaký dostane kapitán Slavie trest?

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.