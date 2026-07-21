Bořil žádal o prominutí trestu, ale marně. Na debut za Liberec si bude muset počkat

Pětatřicetiletý Bořil dostal v dubnu trest zákazu startu v sedmi soutěžních utkáních za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové.
Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu Daliboru Černému, a uložila mu vyšší trest. Bořil se tehdy neovládl po nařízení pokutového kopu pro domácí a v nastavení byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Sápal se na sudího a spoluhráči ho museli držet. Černý do zápisu uvedl, že mu obránce vyhrožoval slovy „počkej uvnitř“.
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Vynesením trestu Bořilovi skončila předčasně sezona, protože do konce soutěže zbývalo šest kol. V letní přestávce hráč se šesti ligovými tituly, 334 starty a 14 góly přestoupil do Liberce. Po zamítnutí žádosti o prominutí zbytku trestu, proti němuž není odvolání, definitivně přijde o sobotní utkání úvodního kola v Plzni. Soutěžní premiéry v novém dresu se Bořil dočká nejdříve o týden později v domácím duelu s Teplicemi.