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Chance Liga 2025/2026

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Michael Havlen
  16:15
Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil | foto: FC Slovan Liberec

Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek na tréninku Slovanu Liberec
Jan Bořil s generálním ředitelem Slovanu Janem Nezmarem.
Generální ředitel Jan Nezmar na tiskové konferenci v sídle libereckého Slovanu
Dvacetiletý senegalský záložník Fallou Faye posílil Slovan Liberec.
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Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále mám. Ve Slavii mi to nebylo umožněno a v béčku jsem být nechtěl,“ říká bývalý slávistický kapitán, který s týmem získal šest titulů a zahrál si Ligu mistrů

„Tak jsem si řekl, že si najdu něco jiného. Zaplaťpánbůh jsem našel Liberec a děkuju mu za to, že můžu dál pokračovat. Motivace je jasná: dostat Liberec do evropských pohárů,“ dodává pětatřicetiletý fotbalista.

Jak dlouhé bylo rozhodování o vaší budoucnosti?
Přemýšlel jsem o tom delší dobu. Ulehčila mi to Slavia, že se tam se mnou nikdo nebavil. Až na poslední chvíli před odjezdem na soustředění mi Jarda Tvrdík (šéf Slavie) řekl, jak by to mohlo vypadat v béčku. To jsem odmítl, protože jsem chtěl dál hrát. Pak se mnou mluvili trenéři a de facto mi řekli, že se mnou nepočítají do A-týmu a že nechtějí, abych tam byl.

Překvapilo vás, že už o vás v Edenu nestojí?
Upřímně mě to hrozně překvapilo. Nečekal jsem, že se takhle zachovají k legendě. Zklamalo mě to, ale věděl jsem to už dopředu, takže jsem si začal něco hledat. Nechtěl jsem čekat, až mi ve Slavii skončí smlouva.

Jan Bořil s generálním ředitelem Slovanu Janem Nezmarem.

Vysvětlil vám někdo, proč pro vás v áčku Slavie už není místo?
Ptal jsem se na to trenérů. Zdeněk Houštecký mi řekl, že kdybych nehrál, dělal bych zle v kabině. To mě překvapilo, známe se spoustu let a moc dobře ví, že když nehraju, tak jim pomáhám. Poděkoval jsem, že aspoň vím, na čem jsem, a že do béčka nepůjdu.

Myslíte si, že váš konec ovlivnilo jarní vyloučení v Hradci Králové za nesportovní chování, za které jste dostal trest na sedm zápasů?
Těžko říct, byla to moje druhá červená karta za deset let. Samozřejmě jsem to neměl udělat, ale to jsou emoce, občas prostě někdo vyteče. Omlouval jsem se za to, ale stalo se. Nevím, jestli zrovna to byl zlomový bod.

Bylo ve hře i to, že byste ukončil kariéru?
Ne, chtěl jsem pokračovat. Chtěl jsem být v A-týmu Slavie, měl jsem tam nedodělenou práci. Doufám, že v Liberci se nám teď bude dařit a že uděláme nějaké dobré místo.

Představení nových posil Slovanu Liberec:

Po deseti letech vás čeká nová kabina a dojíždění pod Ještěd. Jak se na to těšíte?
Je to nové prostředí, ale půlku kluků tady znám. Dá se říct, že jsem sem jezdil každý půlrok a znám to tady. Celý život dojíždím, takže mi to nevadí. Jsem rád, když v autě vypnu hlavu a pustím si muziku. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat na hřišti. Je to pro mě nová výzva a motivace.

Jste připraven na velká očekávání ze strany Liberce?
S tlakem žiju celý život, jsem na to zvyklý. Trenérům jsem říkal, že jsem připravený a nechám na hřišti všechno. Snad se nám všem bude dařit.

Část libereckých fanoušků nepřijala vaše angažmá s nadšením. Zaregistroval jste to?
Někdo mi to říkal. Každý má svůj názor a já to beru. Doufám, že fanoušky přesvědčím na hřišti. Jsem vítězný typ a udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní.

Jak vnímáte kádr, který se U Nisy dává dohromady?
S Honzou Nezmarem (generálním ředitelem Liberce) jsme se bavili, že chtějí přivést do týmu nějaké zkušené hráče. Jsou tu mladí, draví kluci, kteří chtějí něco dokázat. My jsme tady od toho, abychom jim i celému Liberci pomohli.

Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek na tréninku Slovanu Liberec

Ujmete se role mentora v kabině?
Tohle slovo nemám rád. Když nebudu na hřišti, budu pomáhat všem, kteří budou chtít. Doufám ale, že budu na hřišti co nejvíc a že přidám i nějaké góly a asistence.

Ve čtvrtém kole Liberec doma vyzve Slavii. To pro vás bude asi hodně speciální zápas, že?
Určitě. Už jsem psal všem klukům ze Slavie, že čtvrté kolo bude peklo, tak ať se na to připraví se vším všudy.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

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Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
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Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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