Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

„Tak jsem si řekl, že si najdu něco jiného. Zaplaťpánbůh jsem našel Liberec a děkuju mu za to, že můžu dál pokračovat. Motivace je jasná: dostat Liberec do evropských pohárů,“ dodává pětatřicetiletý fotbalista.
Jak dlouhé bylo rozhodování o vaší budoucnosti?
Přemýšlel jsem o tom delší dobu. Ulehčila mi to Slavia, že se tam se mnou nikdo nebavil. Až na poslední chvíli před odjezdem na soustředění mi Jarda Tvrdík (šéf Slavie) řekl, jak by to mohlo vypadat v béčku. To jsem odmítl, protože jsem chtěl dál hrát. Pak se mnou mluvili trenéři a de facto mi řekli, že se mnou nepočítají do A-týmu a že nechtějí, abych tam byl.
Překvapilo vás, že už o vás v Edenu nestojí?
Upřímně mě to hrozně překvapilo. Nečekal jsem, že se takhle zachovají k legendě. Zklamalo mě to, ale věděl jsem to už dopředu, takže jsem si začal něco hledat. Nechtěl jsem čekat, až mi ve Slavii skončí smlouva.
Vysvětlil vám někdo, proč pro vás v áčku Slavie už není místo?
Ptal jsem se na to trenérů. Zdeněk Houštecký mi řekl, že kdybych nehrál, dělal bych zle v kabině. To mě překvapilo, známe se spoustu let a moc dobře ví, že když nehraju, tak jim pomáhám. Poděkoval jsem, že aspoň vím, na čem jsem, a že do béčka nepůjdu.
Myslíte si, že váš konec ovlivnilo jarní vyloučení v Hradci Králové za nesportovní chování, za které jste dostal trest na sedm zápasů?
Těžko říct, byla to moje druhá červená karta za deset let. Samozřejmě jsem to neměl udělat, ale to jsou emoce, občas prostě někdo vyteče. Omlouval jsem se za to, ale stalo se. Nevím, jestli zrovna to byl zlomový bod.
Bylo ve hře i to, že byste ukončil kariéru?
Ne, chtěl jsem pokračovat. Chtěl jsem být v A-týmu Slavie, měl jsem tam nedodělenou práci. Doufám, že v Liberci se nám teď bude dařit a že uděláme nějaké dobré místo.
Představení nových posil Slovanu Liberec:
Po deseti letech vás čeká nová kabina a dojíždění pod Ještěd. Jak se na to těšíte?
Je to nové prostředí, ale půlku kluků tady znám. Dá se říct, že jsem sem jezdil každý půlrok a znám to tady. Celý život dojíždím, takže mi to nevadí. Jsem rád, když v autě vypnu hlavu a pustím si muziku. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat na hřišti. Je to pro mě nová výzva a motivace.
Jste připraven na velká očekávání ze strany Liberce?
S tlakem žiju celý život, jsem na to zvyklý. Trenérům jsem říkal, že jsem připravený a nechám na hřišti všechno. Snad se nám všem bude dařit.
Část libereckých fanoušků nepřijala vaše angažmá s nadšením. Zaregistroval jste to?
Někdo mi to říkal. Každý má svůj názor a já to beru. Doufám, že fanoušky přesvědčím na hřišti. Jsem vítězný typ a udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní.
Jak vnímáte kádr, který se U Nisy dává dohromady?
S Honzou Nezmarem (generálním ředitelem Liberce) jsme se bavili, že chtějí přivést do týmu nějaké zkušené hráče. Jsou tu mladí, draví kluci, kteří chtějí něco dokázat. My jsme tady od toho, abychom jim i celému Liberci pomohli.
Ujmete se role mentora v kabině?
Tohle slovo nemám rád. Když nebudu na hřišti, budu pomáhat všem, kteří budou chtít. Doufám ale, že budu na hřišti co nejvíc a že přidám i nějaké góly a asistence.
Ve čtvrtém kole Liberec doma vyzve Slavii. To pro vás bude asi hodně speciální zápas, že?
Určitě. Už jsem psal všem klukům ze Slavie, že čtvrté kolo bude peklo, tak ať se na to připraví se vším všudy.