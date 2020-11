Stesky sparťana Dočkala: Problémy si děláme sami, gól si dáme sami...

Sparta poprvé v letošním ročníku Fortuna liga nezvítězila, nezvládla takzvaný restart po pětitýdenní nucené přestávce. V sedmém dějství v Plzni ošklivě narazila.

„Chtěli jsme navázat na těch šest ligových výher, ale to se nepodařilo,“ poznamenal Dočkal v rozhovoru do kamer televize O2. Pak mluvil pro klubovou televizi.

Čím vám Plzeň dělala největší problémy?

My jsme si je dělali sami, první gól jsme si dali sami. Stalo se nám víckrát, že soupeř si ani nemusí vytvořit šance, aby šel do vedení. To v takových zápasech bývá určující. Plzeň hrála zezadu jednoduše, uhrávala druhé balony. My jsme nebyli přesní, abychom z naší výstavby hry vyjížděli dopředu. Měli jsme laciné ztráty a oni z nich byli nebezpeční. To všechno hrálo pro Plzeň, nemuseli se starat o rozehrávku a jen to kopli dopředu, kde to měli dobře postavené. Napadali nás, získali míč a šli rychle na bránu.

Vypadalo to, že vám to od začátku Plzeň otrávila důraznou hrou, po dvaceti minutách měla deset faulů.

Dá se počítat s tím, že půjde o důrazný zápas. Když jsme se dostali do slibné akce, oni nás faulovali. V pořádku, když to tak chtějí hrát. Ale když udělají tři fauly na kartu a nedostanou žádnou, tak to se jim to vzadu pak dál hraje. Z toho jsem byl frustrovaný.

Ale i tak byly váš výkon i hra velmi špatné. V poločase to bylo 0:3, co jste si o přestávce řekli?

Nedostávali jsme se do šancí. Po přestávce jsme se snažili s tím něco udělat, být agresivnější, rychleji je dostupovat, dát co nejdřív gól a ještě zápas zdramatizovat. Ale vepředu jsme moc míčů presinkem získat nemohli, protože oni to hned nakopli.

Na bránu jste poprvé vystřelili až téměř v samém závěru. Proč?

Nebyli jsme dostatečně silní s míčem, abychom si vytvořili tlak a šance. Oni nás včas zastavovali nebo jsme jim pomohli naší nepřesností.

Před zápasem vám vypadl ofenzivní záložník Karlsson, který měl velmi dobrou formu. Chyběl hodně?

To se nedá nic dělat, taková je doba. Většinu týmů potká, že čtyři pět hráčů nebude k dispozici na jeden nebo dva zápasy. Kdyby nám do zápasů nepustily hráče jen testy, ale nám se hromadí i zranění. Ještě jsme snad na žádný zápas nebyli trenérovi k dispozici všichni.